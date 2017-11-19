3 cách trình bày đĩa hoa quả đơn giản dành cho chị em lần đầu về nhà chồng

Tết Nguyên Đán đang tới gần, với các chị em mới về nhà chồng thì lựa chọn, trang trí và bày hoa quả sẽ là một trong những thử thách cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, nếu biết cách trình bày đĩa hoa quả đơn giản thì việc chinh phục “mẹ chồng” dễ như “ăn kẹo” thôi.

Muốn bày hoa quả đơn giản mà vẫn đẹp thì chị em cứ áp dụng một vài bước sau đây nhé. Cách này áp dụng đối với các loại quả như dưa hấu và dưa bở.

Bước 1: Bổ dọc quả dưa dấu tạo thành miếng cau dài. Nên dùng dao sắc, dài và to bản, đường cắt cần dứt khoát, chính xác. Nếu đường cắt còn non nớt, dễ bị đứt quãng thì chị em cũng đừng quá lo lắng. Luyện tập vài lần sẽ quen ngay.

Bước 2: Dùng lưỡi dao lách đứt lìa phần vỏ và phần thịt. Chú ý vẫn đặt dưa hấu trên vỏ, xắt dưa thành từng miếng vừa ăn.

Bước 3: Dùng lưỡi dao đẩy cho các miếng dưa lệch so le nhau. Đừng để tay chạm vào dưa để đảm bảo tính thẩm mỹ và ngon miệng.

Chỉ với 3 bước như trên, việc bày hoa quả đơn giản mà vẫn khiến mẹ chồng ấn tượng quả không hề khó chị em nhỉ?

2. Trình bày đu đủ trên đĩa đơn giản

Muốn bày đu đủ đẹp, miếng nào ra miếng nấy thì đầu tiên, bước gọt rất quan trọng vì chị em cần đảm bảo đu đủ không bị nát. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng bởi vì cách trình bày đĩa hoa quả này vẫn rất đơn giản và không có gì phức tạp cả.

Cách làm như sau: Gọt vỏ từng lát dài, sau đó dùng dao tách từng miếng và đặt lên đĩa. Cách gọt này phù hợp với những loại đu đủ không hạt. Để hạn chế chạm và làm nát đu đủ, chị em chú ý tách từng miếng xong đặt du đủ vào đĩa và không chỉnh sửa sắp xếp nhiều.

3. Cách bày hoa quả đơn giản với dứa

Muốn bày dứa lên đĩa đẹp thì lưu ý đầu tiên là chị em nên chọn quả dứa mắt nở to, dãn đều phẳng, chín ương, không chọn quả mắt nhỏ, còn xanh. Có thể dùng thêm một ít hoa quả nhiều màu sắc và đĩa to để bày dứa.

Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Rửa sạch dứa nguyên vỏ và chúm lá trên đầu. Bổ dứa thành 4 phần đều nhay, dọc quả, chia đều cả phần ngọn dứa.

Bước 2: Với mỗi miếng dứa vừa bổ, một tay cầm ngọn dứa thật chắc, một tay cắt dứa bằng dao nhỏ, cắt bỏ phần cuống dứa phía dưới đi. Ban đầu, chị em cắt phần lõi dứa chừng 1cm và không cắt rời khỏi miếng dứa. Sau đó cắt dứa sát vỏ (đủ để bỏ qua phần mắt dứa), cắt rời từ phía cuống dứa lên phần ngọn và uốn cong theo miếng dứa nhưng tránh không làm đứt lõi dứa. Cắt lát phần thịt dứa và xếp so le miếng dứa.

Bước 4: Để hai miếng dứa lên đĩa, sau đó, trang trí thêm một số loại quả như dâu, mận, táo, cherry hoặc bất cứ loại quả nào chị em thích.

Cách bày đĩa hoa quả đơn giản này đặc biệt rất phù hợp nếu lần đầu chị em diện kiến nhà chồng hoặc nhà có khách quý.

Như vậy là chị em đã nắm được 3 cách trình bày hoa quả đơn giản lên đĩa rồi nhé: 3 cách dành cho 3 loại quả đặc trưng là dứa, đu đủ và dưa hấu. Nếu chị em biết thêm những cách thú vị nào nữa thì đừng ngần ngại chia sẻ cùng Phụ nữ và Gia đình. Đừng quên lưu hoặc bookmark bài này lại để khi cần luôn có cẩm nang giúp chị em trình bày hoa quả đơn giản mà vẫn ấn tượng nhất.