3 cách trình bày đĩa hoa quả đơn giản dành cho chị em lần đầu về nhà chồng

Xã hội 19/11/2017 21:46

Những cách trình bày đĩa hoa quả đơn giản nhưng dễ gây ấn tượng lớn cho lần đầu tiên gặp mặt.

Tết Nguyên Đán đang tới gần, với các chị em mới về nhà chồng thì lựa chọn, trang trí và bày hoa quả sẽ là một trong những thử thách cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, nếu biết cách trình bày đĩa hoa quả đơn giản thì việc chinh phục “mẹ chồng” dễ như “ăn kẹo” thôi.

Một số cách bày hoa quả đơn giản cho chị em lần đầu về nhà chồng

1. Trình bày dưa hấu, dưa bở đẹp mắt

cách trình bày đĩa hoa quả đơn giản
Cách trình bày đĩa hoa quả đơn giản. Nguồn: Internet.

Muốn bày hoa quả đơn giản mà vẫn đẹp thì chị em cứ áp dụng một vài bước sau đây nhé. Cách này áp dụng đối với các loại quả như dưa hấu và dưa bở.

Bước 1: Bổ dọc quả dưa dấu tạo thành miếng cau dài. Nên dùng dao sắc, dài và to bản, đường cắt cần dứt khoát, chính xác. Nếu đường cắt còn non nớt, dễ bị đứt quãng thì chị em cũng đừng quá lo lắng. Luyện tập vài lần sẽ quen ngay.

Bước 2: Dùng lưỡi dao lách đứt lìa phần vỏ và phần thịt. Chú ý vẫn đặt dưa hấu trên vỏ, xắt dưa thành từng miếng vừa ăn.

Bước 3: Dùng lưỡi dao đẩy cho các miếng dưa lệch so le nhau. Đừng để tay chạm vào dưa để đảm bảo tính thẩm mỹ và ngon miệng.

Chỉ với 3 bước như trên, việc bày hoa quả đơn giản mà vẫn khiến mẹ chồng ấn tượng quả không hề khó chị em nhỉ?

2. Trình bày đu đủ trên đĩa đơn giản

Trình bày đu đủ trên đĩa đơn giản
Trình bày đu đủ trên đĩa đơn giản. Nguồn: Internet.

Muốn bày đu đủ đẹp, miếng nào ra miếng nấy thì đầu tiên, bước gọt rất quan trọng vì chị em cần đảm bảo đu đủ không bị nát. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng bởi vì cách trình bày đĩa hoa quả này vẫn rất đơn giản và không có gì phức tạp cả.

Cách làm như sau: Gọt vỏ từng lát dài, sau đó dùng dao tách từng miếng và đặt lên đĩa. Cách gọt này phù hợp với những loại đu đủ không hạt. Để hạn chế chạm và làm nát đu đủ, chị em chú ý tách từng miếng xong đặt du đủ vào đĩa và không chỉnh sửa sắp xếp nhiều.

3. Cách bày hoa quả đơn giản với dứa

Cách bày hoa quả đơn giản với dứa
Cách bày hoa quả đơn giản với dứa. Nguồn: Internet.

Muốn bày dứa lên đĩa đẹp thì lưu ý đầu tiên là chị em nên chọn quả dứa mắt nở to, dãn đều phẳng, chín ương, không chọn quả mắt nhỏ, còn xanh. Có thể dùng thêm một ít hoa quả nhiều màu sắc và đĩa to để bày dứa.

Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Rửa sạch dứa nguyên vỏ và chúm lá trên đầu. Bổ dứa thành 4 phần đều nhay, dọc quả, chia đều cả phần ngọn dứa.

Bước 2: Với mỗi miếng dứa vừa bổ, một tay cầm ngọn dứa thật chắc, một tay cắt dứa bằng dao nhỏ, cắt bỏ phần cuống dứa phía dưới đi. Ban đầu, chị em cắt phần lõi dứa chừng 1cm và không cắt rời khỏi miếng dứa. Sau đó cắt dứa sát vỏ (đủ để bỏ qua phần mắt dứa), cắt rời từ phía cuống dứa lên phần ngọn và uốn cong theo miếng dứa nhưng tránh không làm đứt lõi dứa. Cắt lát phần thịt dứa và xếp so le miếng dứa.

Bước 4: Để hai miếng dứa lên đĩa, sau đó, trang trí thêm một số loại quả như dâu, mận, táo, cherry hoặc bất cứ loại quả nào chị em thích.

Cách bày đĩa hoa quả đơn giản này đặc biệt rất phù hợp nếu lần đầu chị em diện kiến nhà chồng hoặc nhà có khách quý.

Như vậy là chị em đã nắm được 3 cách trình bày hoa quả đơn giản lên đĩa rồi nhé: 3 cách dành cho 3 loại quả đặc trưng là dứa, đu đủ và dưa hấu. Nếu chị em biết thêm những cách thú vị nào nữa thì đừng ngần ngại chia sẻ cùng Phụ nữ và Gia đình. Đừng quên lưu hoặc bookmark bài này lại để khi cần luôn có cẩm nang giúp chị em trình bày hoa quả đơn giản mà vẫn ấn tượng nhất.

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   bày đĩa hoa quả mẹ chồng nàng dâu tết nguyên đán

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày