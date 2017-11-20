5 cách bày hoa quả tráng miệng vô cùng bắt mắt

Có rất nhiều cách bày hoa quả tráng miệng đơn giản, dễ làm và không hề tốn thời gian. Dưới đây là vài cách trong số đó để chị em tham khảo nhé. Một bật mí nho nhỏ cho chị em đó là đừng coi thường những món tráng miệng bởi vì nếu biết tận dụng chúng thì chị em hoàn toàn có thể chinh phục chồng, mẹ chồng hay bất cứ ai đấy. Chúng ta đâu chỉ ăn bằng miệng mà còn ăn bằng mắt!

Bày hoa quả tráng miệng theo cách này cụ thể như sau:

Bước 1: Dùng dao cắt bổ ¼ quả dưa lưới ra thành 4 miếng bằng nhau, tẽ ⅔ nửa vỏ đầu nhọn của một miếng dưa đã bổ. Tiếp tục, cắt 2 đường chéo tạo thành hình chữ V ngược với đầu của vỏ dừa vừa tẽ xong, lưu ý không cắt rời ra nhé. Sử dụng mũi dao đẩy nhẹ, đầu vừa cắt lên trên để giữ miếng dưa đứng tạo hình mũi tàu đẹp mắt. Thực hiện tương tự với 2 miếng dưa còn lại.

Bước 2: Đặt quả mận vào giữa chiếc đĩa rồi bỏ 3 miếng dưa tỉa xung quanh theo hướng khác nhau để tạo nên hình tam giác.

Bước 3: Bổ táo ra thành 4 miếng múi cau đều với nhau, khía hình ziczac độ dài ngắn khác nhau ở 2/3, sau đó gọt bỏ vỏ 1 phần thì sẽ được hình thân cây cao.

Bước 4: Dùng dao cắt bỏ ½ quả lê thành 4 miếng đều nhau, gọt bỏ vỏ, lấy 3 miếng đặt bên ngoài 3 miếng táo.

Bước 5: Cắt bổ ½ quả cam ra thành 4 miếng múi cao bằng với nhau. Tương tự, cũng cắt chữ V miếng dưa, cắt tỉa chữ V cho 3 miếng cam. Sau đó, đặt đứng 3 miếng cam trong 3 miếng dưa lưới.

Bước 6: Đặt 3 bông hoa lan tím cùng 3 nhánh bạc hà xen kẽ giữa miếng dưa và lê.

Và đây chính là kết quả của cách bày hoa quả tráng miệng này.

2. Cách bày hoa quả tráng miệng đầy màu sắc

Xếp so le cam vàng với những quả dâu đỏ là chị em đã có một đĩa hoa quả rất đẹp mắt để tráng miệng sau bữa ăn rồi đấy.

Cách bày hoa quả tráng miệng này không phức tạp và cũng không cần dùng nhiều nguyên liệu như bước 1. Chỉ cần hai loại nguyên liệu và cắt cam thành từng múi là được.

3. Cách bày hoa quả tráng miệng với nguyên liệu chủ đạo là dứa

Dứa có thể sử dụng để tạo thành một đĩa hoa quả tráng miệng cực kỳ tuyệt vời. Chẳng hạn, chị em dùng vỏ của nửa quả dứa làm đĩa, sau đó, xếp lần lượt các loại quả có màu sắc khác nhau như táo, chôm chôm bóc vỏ, bơ, xoài, lựu, mận, cam, nho… Màu sắc đa dạng của các loại trái cây sẽ làm cho đĩa hoa quả tráng miệng thêm đẹp mắt.

4. Cách bày hoa quả tráng miệng độc đáo

Cách này khá cầu kỳ bởi vì chị em sẽ phải cắt các loại hoa quả như cam, táo, lê… thành từng múi rồi tỉa hoa như hình ảnh dưới. Tuy nhiên, thành quả nhận được sẽ vô cùng xứng đáng. Đĩa hoa quả sẽ giống như một vườn hoa, hết sức cầu kỳ chứng tỏ người bày ra nó cũng rất tinh tế và đầy sáng tạo. Đây là cách ghi điểm và tạo ấn tượng với người khác cực kỳ hiệu quả chị em nhé.

5. Cách bày hoa quả tráng miệng hình con bướm

Một cách thú vị khác đó là chị em dùng táo và thanh long để trang trí đĩa hoa quả hình bướm. Sau đó, dùng miếng táo làm thân và vỏ dưa hấu làm râu. Phần còn lại cắt và xếp hình hoa hồng đặt ở giữa.