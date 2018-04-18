Cách luộc bánh trôi thơm ngon mà không hề bị nát

Vào bếp 18/04/2018 14:39

Hướng dẫn chị em cách luộc bánh trôi vào ngày tết Hàn Thực. Thành phẩm vừa mềm vừa dai lại có vị ngon ngọt của đậu xanh, chắc chắn ai cũng sẽ trầm trồ vì sự đảm đang của bạn đấy.

Bánh trôi là món ăn không thể thiếu vào ngày tết Hàn Thực. Vào ngày này, từ sáng sớm, các chị các mẹ đã dậy từ rất sớm để đi mua đĩa bánh chay, bánh trôi về nhà cúng ông bà, tổ tiên. Sau đó, cả gia đình sẽ quây quần bên nhau và cùng thưởng thức món bánh truyền thống này. Có gia đình còn cầu kỳ hơn. Cụ thể, vào buổi tối hôm trước, các thành viên sẽ cùng nhau nhào bộn, nặn bánh và luộc. Ai cũng có công việc của mình khiến không khí gia đình càng thêm ấm áp.

Thế nên, vào ngày tết Hàn Thực năm 2021, hãy thử hâm nóng tình cảm gia đình với món bánh trôi này nhé. Cách luộc bánh trôi không hề phức tạp, chỉ cần bỏ ra một chút thời gian và công sức là bạn đã có ngay món bánh thơm ngon đãi cả nhà. Hãy cùng tìm hiểu công thức ngay bây giờ nhé.

Cách luộc bánh trôi ai cũng làm được

Cách luộc bánh trôi ai cũng làm được
Cách luộc bánh trôi ai cũng làm được. Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên liệu làm bánh: Bột gạo tẻ, bột gạo nếp, đường phên, vừng rang chín, bột sắn dây, tinh dầu hoa bưởi, dừa bào sợi, đậu xanh, gừng.

Hiện nay bột làm bánh trôi bán rất nhiều. Nếu chưa biết lựa chọn thì bạn cứ ra chợ, hỏi mua bột làm bánh trôi là sẽ có ngay đấy.

  • Nếu tự nhào bột: trộn gạo thoeo tỷ lệ 8 nếp: 2 tẻ (cho thêm một xíu muối cũng được). Xay ướt, sau đó, cho bột vào một túi vải dày, treo lên để ráo nước. Sau 1 đến 1,5 tiếng, dùng tay ấn thử vào bột, nếu thấy bột có độ kết, dẻo, không bị vỡ rời là bột vừa đủ độ.
  • Nếu không tự nhào bột, bạn có thể xay bột khô rồi cho nước vào từ từ cho đến khi bột dẻo, không dính tay nữa là được. Sau đó, ủ bột trong túi nilon tầm 30 phút là bạn đã có mẻ bột làm bánh trôi như ý.
  • Trước khi luộc bánh trôi khoảng 20 phút, bạn nên xắt đường ra thành miếng. Nhờ vậy, đường sẽ có đột ướt vừa phải tránh bị khô quá. Bằng cách này, khi luộc bánh thì đường cũng tan hết.
  • Bạn có thể mua vừng rang chín sẵn hoặc mua vừng trắng về tự rang ở nhà. Khi rang, chú ý đảo nhanh đến khi vừng chuyển sang màu vàng nhẹ là tắt lửa. Đảo thêm một xíu rồi đổ vừng ra đĩa, dàn mỏng để vừng không bị ủ nóng, cháy trong.
  • Đậu xanh cho vào rổ, đãi vỏ, ngâm nước lạnh chừng 3 tiếng đồng hồ. Sau đó, cho vào nồi, thêm một xíu muối và đồ chín. Khi đậu chín, chia làm 5 phần, một phần để riêng, còn lại trộn với 1 thìa vừng rang và vo tròn thành từng viên làm nhân bánh.
  • Gừng rửa sạch, giã nhuyễn, bóp lấy nước.

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Các bước luộc bánh trôi:

Bánh trôi ngon
Bánh trôi ngon. Ảnh minh họa: Internet.

Bước 1: Cho từng cục bột bằng ngón tay cái, dàn đều trong lòng bàn tay. Khi dàn nên khum tay để bột có độ cong, dễ ép tròn.

Bước 2: Cho đường vào giữa cục bột, vo nhẹ. Chú ý vo bột để bột bọc kín đường.

Bước 3: Cho bánh vào nồi luộc. Khi bánh nổi lên thì nghĩa là bánh chín. Múc bánh ra bát nước lạnh để bánh không dính nhau. Nói chung luộc bánh trôi tầm 20 phút là vớt ra được.

Bước 4: Xếp bánh ra bát, cho thêm dừa, vừng và đậu xanh.

Cách luộc bánh trôi này không mất quá nhiều thời gian nên bạn hãy thử làm ngay tối nay để cả nhà cùng thưởng thức nhé. Món bánh vừa mềm dai, thơm ngon, lại có vị ngon ngọt của đường nên chắc chắn ai cũng thích mê ly đấy.

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