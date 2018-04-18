Truy lùng hai quán bánh trôi bánh chay ngon nức tiếng ở Sài Gòn

Vào bếp 18/04/2018 09:25

Sắp đến tết Hàn Thực rồi, hãy cùng tìm hiểu một số địa điểm bán bánh trôi bánh chay tuyệt ngon ở Sài Gòn nhé.

Nhắc đến tết Hàn Thực là nhớ tới bánh trôi, bánh chay. Món bánh truyền thống được làm từ bột gạo nếp ngon kết hợp với đường phên, tạo thành một món ăn không thể thiếu trong những ngày tết ăn đồ lạnh. Để làm được món ăn này, các chị, các mẹ phải cho bột gạo nếp vào cối xay với nước cho mịn. Sau đó, lọc lấy phần bột rồi nặn thành những viên bánh hình tròn, trắng mịn. Còn nhân bánh được làm từ những viên đường phên được cắt nhỏ.

Nhân ngày tết Hàn Thực năm nay, hãy cùng khám phá một số địa điểm bán bánh trôi bánh chay nổi tiếng ở Sài Gòn. Đánh dấu chúng lại và dành thời gian đến thưởng thức để cảm nhận về một món ăn đặc trưng của người Việt mình nhé.

1. Quán chè mâm Khánh Vy

Quán chè mâm Khánh Vy
Quán chè mâm Khánh Vy. Ảnh minh họa: Internet.

Địa điểm: Bên hông chung cư Sư Vạn Hạnh, gần góc đường Sư Vạn Hạnh – Nguyễn Chí Thanh Thời gian bắt đầu phục vụ: Khoảng 4 đến 5 giờ chiều.

Quán chè mâm Khánh Vy tuy có không gian khá chật nhưng vẫn tấp nập khách tới thưởng thức các món chè. Chỉ chưa tới 100 ngàn đồng, bạn đã có thể được trải nghiệm một mâm chè 15 món, từ chè ba bà, chè khoai môn, chè đậu đen cốt dừa, chè táo xoan… và chắc chắn, không thể thiếu được món chè trôi nước. Món nào cũng nóng hổi, thơm lừng được đựng trong những chiếc chén nhỏ xinh xắn. Đảm bảo mới nhìn thôi là bạn đã thấy thèm “chảy nước miếng” đấy.

Đặc biệt, nếu không thích “xơi cả mâm” thì bạn có thể gọi riêng món chè trôi nước hoặc một số món chè mình yêu thích. Quán có nhiều khách hàng trung thành cũng bởi vì dịch vụ rất linh hoạt.

Khách tới quán ăn chè rất đa dạng, có cả sinh viên lẫn người đi làm. Hầu hết mọi người yêu quán chè mâm Khánh Vy không chỉ bởi chè ngon mà còn giá cả phải chăng và phù hợp với túi tiền. Thế nên, đừng bỏ lỡ cơ hội tận hưởng hương vị chè trôi nước tại quá trong tết Hàn Thực năm nay nhé.

2. Đến khu người Hoa ở Sài gòn bánh trôi tàu

Khu người Hoa ở Sài gòn bánh trôi tàu
Khu người Hoa ở Sài gòn bánh trôi tàu. Ảnh minh họa: Internet.

Tương tự như bánh trôi thông thường, lớp vỏ bánh trôi tàu cũng được làm từ bột nếp. Phần nước đường được đun lên, làm ấm và có thêm vài lát gừng mỏng vừa cay vừa the. Khi ăn, rắc thêm một ít mè đen rang, lạc và một ít nước cốt dừa. Tất cả đủ để khiến bạn ăn một lần và muốn ăn thật nhiều lần nữa.

Một trong những điểm nổi bật của bánh trôi tàu đó là phần nhân bánh. Viên bánh tròn sử dụng nhân đậu xanh, còn viên bánh hình bầu dục có nhân làm từ vừng mè đen nên bạn có thể tùy thích lự chọn. Nếu là người chưa bao giờ thưởng thức bánh trôi tàu trước đó thì cảm giác đầu tiên khi được ăn món ăn này đó là bạn sẽ thấy lớp vỏ của nó cực kỳ mềm, vừa dẻo vừa mịn chữ không bị nhũn như một số loại bánh trôi khác. Gần như mọi thứ đều hoàn hảo với khẩu vị và ngon khó cưỡng.

Để được trải nghiệm bánh trôi tàu, bạn hãy đến các khu phố người Hoa ở Sài Gòn, đến những quán chè lâu đời càng tốt vì ở đó bạn sẽ được thưởng thức món bánh trôi tàu đúng vị nhất. Ngoài ra, đừng bỏ qua các gánh hàng rong và xe chè đẩy nhỏ bởi vì bạn sẽ tìm thấy những chiếc bánh trôi còn thơm ngon hơn nữa đấy.

Chúc bạn có một cái tết Hàn Thực ấm áp bên gia đình.

Bánh trôi ngũ sắc vừa đẹp vừa ngon cho tết Hàn thực bớt đơn điệu

Bánh trôi ngũ sắc vừa đẹp vừa ngon cho tết Hàn thực bớt đơn điệu

Tết Hàn thực sắp tới bạn hãy làm cả nhà bất ngờ bằng đĩa bánh trôi ngũ sắc vừa ngon miệng lại rất bắt mắt này, đảm bảo ai cũng sẽ thích thú khi được thưởng thức món bánh vừa dễ làm lại cực kỳ hấp dẫn.

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