Cách làm bánh trôi bánh chay từ bột khô dành tặng cả nhà trong ngày tết Hàn Thực

Tuy nhiên, với cách làm bánh trôi bánh chay từ bột khô dưới đây thì chị em có thể yên tâm sau vài tiếng đã có đĩa bánh thơm ngon mời cả nhà. Nguyên liệu đơn giản, dễ tìm, lại tốt cho sức khỏe nên tối nay, chị em hãy vào bếp làm thử nhé.

Ngày tết Hàn Thực, nhiều chị em thèm bánh trôi bánh chay lắm. Một số người vì bận công việc và con nhỏ nên đành phải mua, không tự tay làm được. Tuy nhiên, giá một đĩa bánh trôi bánh chay hiện nay không hề rẻ, có nơi 5.000/đĩa, 7.000/đĩa, thậm chí lên đến 10.000/đĩa. Ai cũng bảo muốn tự mua bột khô về làm bánh ở nhà nhưng lại sợ tốn thời gian và khó làm được ngon như đồ mua sẵn.

Bước 1: Cho bột nếp và bột tẻ vào chậu nước sạch. Nên sử dụng loại chậu to để dễ trộn bột. Chị em trộn bột thật đều cho tới khi bột tan hoàn toàn. Ngâm bột trong 3 đến 4 tiếng cho đến khi bột lắng xuống hết.

Bước 2: Đổ chậu bột vào chiếc khăn xô. Sau đó, bọc lại thật chặt để bột ra nước. Để đảm bảo nước ra hết, chị em hãy buộc túm một đầu phía trên khăn rồi treo lên. Chừng khoảng 1 đến 1,5 tiếng thì dùng tay ấn thử vào bột. Thấy bột mềm dẻo, mịn và không dính tay là được. Không nên để bột quá khô hoặc quá ướt.

Chị em nào thích ăn bánh trôi thì tiếp tục thực hiện các bước sau:

Chia bột thành các viên, kích thước bằng quả nhãn lồng là đẹp.

Ấn dẹt bột rồi cho một viên đường vào. Tiếp tục vo tròn bột để bột bọc kín viên đường. Nếu không được bọc kín thì khi luộc, bánh sẽ dễ bị bục nát.

Cho nồi nước lên bếp đun sôi. Sau đó, nhẹ nhàng thả bánh vào nồi. Chú ý để lửa vừa phải.

Đun lửa vừa cho đến khi bánh nổi lên thì nghĩa là bánh đã chín. Tiến hành vớt bánh ra cho vào nồi nước lạnh để bánh nguội và săn lại.

Cho bánh ra đĩa rồi rắc thêm vừng trắng lên bề mặt bánh để trang trí.

Bánh trôi bánh chay từ bột khô. Ảnh minh họa: Internet.

Với những ai thích làm bánh chay thì đây là cách thực hiện:

Cho đậu xanh vào rá, vo sạch với nước rồi để ráo. Sau đó, nấu chín đậu.

Cho một ít đậu chín ra bát, để riêng. Phần còn lại đem giã nhuyễn rồi xào với khoảng 50g đường. Khi đường và đậu ngấm đều thì tắt bếp, cho vani + cùi dừa đã nạo sợi vào trộn. Tắt bếp.

Vo đậu xanh thành từng viên bằng ngón tay cái. Ấn dẹt bột rồi cho viên đậu xanh vào giữa. Chú ý dùng lòng bàn tay vê để bột bọc kín viên đậu bên trong.

Đun sôi nước rồi thả bánh vào. Khi bánh nổi lên thì vớt ra cho vào nồi nước lạnh.

Cho bột sắn + đường + nước vào một chiếc nồi khác, đun sôi cho đến khi taojt hành hỗn hợp sắn dây sánh lại thì tắt bếp. Tiếp tục cho thêm nước hoa bưởi vào.

Múc bánh chay ra bát rồi chan thêm nước sắn dây. Bạn có thể rắc thêm hạt đậu xanh chín và nước dừa sợi để món ăn thêm hấp dẫn.

Chúc bạn thành công với cách làm bánh trôi bánh chay từ bột khô này.