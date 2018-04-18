Cách nấu chè bắp đơn giản nhất cả nhà ai cũng khen ngon

Cách nấu chè bắp với nếp không quá khó. Chị em hãy thử áp dụng các bước sau:

Chè bắp hay còn gọi là chè ngô là món ăn quen thuộc với nhiều chị em phụ nữ. Bạn có thể dễ dàng mua chè bắp ở các quán chè nhưng không có gì tuyệt vời hơn là tự tay nấu chè bắp để cả nhà cùng thưởng thức. Ngay bây giờ, hãy cùng tìm hiểu hai cách nấu chè bắp đơn giản nhất để trổ tài luôn nhé.

Bước 1: Bóc vỏ ngô nếp rồi đem rửa sạch với nước. Sau đó, cho vào nồi đem luộc chiến.

Bước 2: Khi đã luộc xong ngô, vớt ngô ra bát để ngô nguội. Tầm vài phút sau thì dùng dao gọt tách riêng lấy phần hạt ngô.

Bước 3: Cho lõi ngô đã tách hết hạt vào nồi. Tiếp tục cho nồi lên bếp đun cho đến khi bạn nếm thử thấy nước đã ngọt. Dùng đũa vớt hết lõi ngô và lá ngô ra khỏi nồi.

Bước 4: Cho hạt ngô đã tách ra lúc nãy vào nồi. Tiếp tục đun đến khi ngô chín mềm.

Bước 5: Cho thêm một chút đường và muối vào nồi ngô đang nấu. Sau đó, hòa tan bột sắn dây vào rồi tiếp tục đổ vào nồi ngô. Dùng muôi khuấy đều cho đến khi thấy bột sắn dây chuyển sang trong suốt là được.

Bước 6: Cho thêm nước cốt dừa và vừng vào trong nồi ngô rồi khuấy thật đều lên trong khoảng 2 phút rồi tắt bếp đi.

2. Cách nấu chè bắp lá dứa

Cách nấu chè bắp lá dứa. Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên liệu: 2 bắp ngô ngọt, 200gr đậu xanh, 200ml nước cốt dừa, 2 thìa cafe bột sắn dây.

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Rửa sạch bắp ngô sau đó dùng dao nhẹ tách lấy hạt. Lưu ý là bạn có thể dùng dao để gọt lấy hạt bắp vì cách này sẽ không có mày bắp bám vào. Sau khi có được hạt bắp rồi, bạn cho vào luộc chín sau đó trút ra tô nước lạnh khoảng 5 phút. Sau 5 phút, chắt nước rồi vẩy ráo bắp. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn cách luộc chín bắp rồi mới tách hạt

Ngâm đậu xanh trong tô nước cho ngập khoảng 2 tiếng. Hết thời gian ngâm đậu, bạn đem đậu ra vo sạch, loại vỏ tạp chất.

Cho 2 thìa cafe bột sắn dây vào trong bát con sau đó pha với 2 thìa phở nước lọc. Khuấy thật kỹ để bột tan hết, không bị vón cục.

Rửa sạch sau đó cắt lá dứa làm 3 khúc. Cắt xong, bạn dùng 1 phần lá quấn chặt các đoạn lá còn lại để lá không bị rời khi nấu.

Bước 2: Nấu chè bắp

Cho lá dứa vào nồi cùng với khoảng 1 lít nước và phần nước ngô vừa luộc. Đun sôi phần nước lá dứa này khoảng 3 phút thì bạn cho đậu xanh vào khuấy cùng. Ninh nhỏ lửa nồi đậu xanh này cho đến khi hạt đậu mềm thì vớt bỏ lá dứa.

Vớt lá dứa ra ngoài xong, bạn nêm đường vào nồi đậu cho vừa. Lúc này, đồng thời bạn cũng cho phần ngô vào khuấy cùng cho ngô và đậu quyện với nhau.

Đun ngô và đậu thêm khoảng 5 phút nữa thì bạn từ từ cho phần bột sẵn dây vào nồi. Khuấy kỹ để bột chín cũng như nồi chè được sánh. Tiếp tục đun, vừa đun vừa khuấy chè khoảng 2 – 3 phút nữa thì tắt bếp.

Chờ cho chè bắp nguội bớt thì bạn múc chè ra bát/ly. Lúc này, bạn sẽ rưới thêm phần nước cốt dừa lên phía trên, bỏ thêm đá bào hoặc thêm một chút tinh dầu hoa cho thơm sau đó trộn đều và thưởng thức.

Chúc bạn thực hiện thành công cách nấu chè bắp đơn giản này nhé.



