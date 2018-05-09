Nhâm nhi cả ngày không chán với các món ăn vặt mùa hè dễ làm

Không cần phải ra quán, bạn vẫn có thể tự làm những món ăn vặt ngon cho mùa hè này tại nhà với các nguyên liệu rất dễ kiếm. Thử ngay thôi!
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Mùa hè nóng nực, nhiều người thích ăn vặt hơn ăn cơm. Không chỉ dễ ăn hơn mà mùa hè ẩm thực cũng phong phú hơn nhiều, đặc biệt là các món ăn vặt.
Dưới đây là một số món ăn vặt dễ làm để bạn tham khảo và tự tay làm cho mình những món ăn vặt thật ngon nhé.
1. Caramen
Caramen béo ngậy, thơm nức được làm từ trứng sữa, chắc chắn sẽ khiến các “tín đồ ăn uống” không thể cưỡng nổi đấy.
Nguyên liệu: 3 quả trứng gà, 200ml sữa tươi không đường, 3 thìa sữa đặc, 2 thìa đường kính.
Cách làm:
- Đập vỡ trứng vào bát, tách lấy lòng đỏ. Sau đó, cho thêm sữa đặc và sữa tươi vào bát trứng rồi khuấy đều. Có thể thêm bớt sữa đặc tùy khẩu vị. Khi khuấy, đừng khuấy mạnh tay vì sẽ làm hỗn hợp nổi bọt và caramen bị rỗ. Khi trứng và sữa tan hết thì lọc hỗn hợp qua rây cho mịn.
- Cho đường vào chảo, thêm nước xâm xấp và đun với lửa nhỏ. Khi đường hơi đổi màu thì lắc nhẹ chảo (đừng khoắng đường), đun tiếp cho đến khi đường có mùi thơm và ngả màu mật ong, sền sệt là được.
- Cho vài giọt chanh vào chảo đường. Sau đó, đổ đường xuống dưới đáy cốc caramen. Khi đường khô thì đổ hỗn hợp trứng sữa đã chuẩn bị vào. Chú ý đổ nhẹ nhàng để đường và sữa không bị hòa lẫn.
- Cho các cốc caramen vào nồi hấp cách thủy. Hấp từ 15 đến 20 phút là được. Khi hấp, chú ý lau hơi nước trên nắp vung để nước không nhỏ xuống caramen nhé.
- Có thể ăn kèm caramen với các món ăn khác để tăng cảm giác ngon miệng.
2. Hoa quả dầm
Danh sách các món ăn vặt mùa hè dễ làm quả thật không thể thiếu hoa quả dầm được. Đặc biệt, bạn có thể biến tấu với đủ loại hoa quả khác nhau tùy khẩu vị.
Nguyên liệu: dưa hấu đỏ, xoài chín, bơ, múi mít, dâu tây, nhãn, sữa đặc có đường, đá lạnh.
- Rửa sạch, thái nhỏ các loại hoa quả. Có thể thêm bớt trái cây nếu bạn muốn.
- Xay đá thật nhuyễn.
- Trộn các loại hoa quả đã sơ chế với sữa. Sau đó, cho đá xay vào, trộn đều và thưởng thức.
3. Sữa chua mít
Sữa chua mít là sự kết hợp tuyệt vời giữa sữa chua, mít và một số thành phần khác. Đây là món ăn vặt mùa hè rất được nhiều người ưa chuộng.
Nguyên liệu: 5 đến 6 hộp sữa chua, 10 đến 12 thìa sữa đặc có đường, 300g múi mít chín đã bỏ hạt, 2 trái lê ta, bột năng, màu thực phẩm, thạch các loại, nước cốt dừa, hạt é.
Cách làm:
- Xé nhỏ múi mít. Nên chọn mít ít xơ, dày cùi và càng ngọt càng tốt.
- Rửa sạch, gọt vỏ quả lê ta và thái dạng hạt lựu.
- Sau khi lê được thái hạt lựu, ngâm lê trong nước rồi vớt ra. Chắt bỏ sạch nước rồi trộn với bột năng. Dùng rổ thưa sàng hết bột năng ra khỏi quả lê.
- Đổ lê đã tẩm bột năng vào nồi luộc. Đun đến khi hạt lựu trong veo thì vớt ra. Sau đó, nhanh tay cho lê vào nồi nước lạnh để chúng không dính nhau.
- Trộn đều tất cả các nguyên liệu vào bát và bạn đã có một bát sữa chua mít ngon tuyệt cú mèo rồi đó.
Chúc bạn thành công.