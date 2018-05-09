Nhâm nhi cả ngày không chán với các món ăn vặt mùa hè dễ làm

Mùa hè nóng nực, nhiều người thích ăn vặt hơn ăn cơm. Không chỉ dễ ăn hơn mà mùa hè ẩm thực cũng phong phú hơn nhiều, đặc biệt là các món ăn vặt.

Dưới đây là một số món ăn vặt dễ làm để bạn tham khảo và tự tay làm cho mình những món ăn vặt thật ngon nhé.