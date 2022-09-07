Cách làm gà nấu đông mềm ngon, đậm vị, chuẩn đưa cơm tại nhà!

- Đầu tiên, bạn bắc nồi lên bếp, sau đó lần lượt cho vào nồi 1/2 lít nước, 300gr bì heo cùng 1 muỗng cà phê muối và 2 - 3 lát gừng rồi tiến hành đun sôi.

Thịt đông vốn là một trong những món ăn truyền thống của người dân miền Bắc, với cách chế biến độc đáo và hương vị đậm đà hấp dẫn, đảm bảo thực khách nào cũng mê đắm cái hương vị này. Tuy được biết đến rộng rãi với nguyên liệu chính là thịt heo, nhưng bạn đã bao giờ thử thịt gà nấu đôn g chưa? Đây cũng là một trong những phiên bản thịt đông rất được ưa chuộng ở nhiều vùng miền nước ta, với hương vị đậm đà và thơm ngon không kém, chắc chắn sẽ không khiến bạn thất vọng đâu. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món gà nấu đông thơm ngon, độc lạ này nhé!

- Cuối cùng, đợi đến khi bì heo nguội thì bạn chỉ việc cắt thành các miếng nhỏ là được nhé.

- Sau khi đun khoảng 10 phút thì bạn vớt bì heo ra, để ráo. Còn nồi nước luộc bì heo thì giữ lại để nấu nước dùng thịt đông.

Bước 2: Sơ chế nguyên liệu khác

Làm sạch thịt gà và chuẩn bị các loại nấm chế biến cùng!

- Trước tiên, gà mua về, bạn đem rửa sạch với nước muối pha loãng rồi chặt thành các miếng nhỏ vừa ăn.

- Nấm hương thì bạn đem ngâm với nước sôi trong khoảng 20 phút để cho nở ra, rồi rửa sạch lại với nước và cắt nhỏ ra là được.

- Còn nấm mèo thì bạn tiến hành đem đi luộc, sau đó rửa lại với nước và cắt nhỏ, là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 3: Ướp thịt gà

Tiến hành trộn đều và ướp trong khoảng 15 phút cho thịt gà ngấm gia vị!

Với phần thịt gà đã được sơ chế ở bước trên, bạn tiến hành ướp cùng các gia vị là: 1 muỗng cà phê tiêu xay và 2 muỗng cà phê dầu hào, sau đó trộn đều và để yên trong khoảng 15 phút cho thịt gà ngấm đều gia vị là được nhé.

Bước 4: Xào nấu nguyên liệu

Quy trình xào nấu nguyên liệu và nêm nếm gia vị!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho 1 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng, sau đó tiến hành phi thơm phần 1 muỗng cà phê hành tím băm, rồi cho phần thịt gà đã ướp vào xào trong khoảng 5 phút.

- Tiếp đó, bạn lần lượt cho thêm các nguyên liệu đã được sơ chế là bì heo, nấm mèo, nấm hương vào xào chung trong khoảng 5 phút, cho đến khi bì heo săn lại thì bạn tiếp tục cho phần nước luộc bì heo vào chảo, giảm nhỏ lửa lại và ninh trong khoảng 10 phút.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc nêm thêm 1 muỗng cà phê hạt nêm, đảo đều hỗn hợp thêm 10 phút nữa cho gia vị được ngấm đều là đạt nhé.

Bước 5: Đổ khuôn

Bạn nhớ để thịt nguội trước khi đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh nhé!

- Đến đây thì bạn chỉ cần chuẩn bị những chiếc tô sạch, rồi cho thịt gà, nấm vào và đổ nước dùng vào gần ngập tô.

- Sau đó đợi đến khi thịt được nguội thì bạn đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh để ít nhất 3 tiếng hoặc để qua đêm cho thịt đông lại hoàn toàn là có thể thưởng thức rồi nhé.

Thành phẩm

Món gà nấu đông bóng bẩy tinh tế với hương vị đậm đà, ăn là thích mê!

Món gà nấu đông vô cùng hấp dẫn với kết cấu thịt đông trong suốt cùng tạo hình tròn xinh, bóng mượt hoàn hảo. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được vị ngọt của thịt gà, nấm hương, cùng với vị dai ngon sần sật của da heo, nấm mèo cùng phần nước dùng đậm đà hấp dẫn, chuẩn một món ngon siêu bổ dưỡng và bắt vị, ăn là thích mê nhé!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua thịt gà tươi ngon, chắc thịt

- Bạn nên chọn những con gà có thân hình nhỏ gọn, săn chắc, ức hẹp và thịt có màu vàng đều, màu sẽ càng đậm màu hơn ở những nơi như cánh, ức hay lưng.

- Gà làm sẵn thường có da mỏng mịn, có độ đàn hồi nhất định và không bị bầm hay tụ những đốm máu bầm tím.

- Tránh mua nếu thấy thịt gà xỉn màu, mềm nhũn, chảy dịch và có mùi hôi, khi ăn sẽ không được đảm bảo.

Mẹo chọn mua da heo tươi ngon, chất lượng

- Da heo ngon là phần da dưới lớp thịt thăn, thịt nạc vai, đồng thời có miếng da dày, phẳng, kích thước lớn.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên ưu tiên chọn những miếng da có màu sắc hồng hào, không quá trắng hoặc có vết thâm tím, vết tụ máu, khi ấn thử vào thì thấy da có độ đàn hồi và không có mùi hôi.

- Tránh chọn phần da bụng vì phần này không có độ căng, da mỏng dễ bị nát và không giòn ngon khi chế biến.

Mẹo chọn nấm hương (nấm đông cô)

- Hiện nay, thì có 2 loại nấm hương (nấm đông cô) được bày bán phổ biến đó là loại khô và tươi. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà bạn có thể chọn mua loại nào cũng được cả nhé!

- Với loại nấm hương tươi, bạn nên mua nấm có kích thước vừa phải, không quá lớn cũng không quá nhỏ, đồng thời nên ưu tiên chọn những cây nấm có phần tai màu vàng nâu tự nhiên, cúp chặt vào chân nhé.

- Còn loại nấm hương khô thì cũng tương tự như nấm tươi, nhưng do đã được sấy nên sẽ có trọng lượng nhẹ hơn.

- Với cả 2 loại thì bạn nên hạn chế mua nấm có dấu hiệu ẩm mốc, bị dập úng quá nhiều,...bởi đó là nấm đã để quá lâu, không nên sử dụng nữa.

Mẹo chọn mua nấm mèo (mộc nhĩ) ngon

- Bạn nên ưu tiên chọn các cánh nấm có tai to, dày và phần gốc ít nấm con, có màu hổ phách sậm, mặt nấm phía trên hơi bóng và mặt nấm ở phía dưới có màu cà phê sữa.

- Ngược lại, hạn chế chọn nấm quá đen, vì loại này có thể bị nhũn nát khi ngâm nước và ít giòn hơn.

Trên đây là công thức làm món gà nấu đông mềm ngon, đậm vị và siêu bắt vị tại nhà. Nếu bạn đã quá chán ngán với những cách chế biến truyền thống từ thịt gà, và đang tìm một món ngon, bổ dưỡng, có thể dùng lâu dài và quan trọng là hương vị siêu đậm đà, thì đây chắc chắn là một lựa chọn tuyệt hảo. Các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé!