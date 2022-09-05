Cách làm cháo gà tía tô thơm ngon, bổ dưỡng, giải cảm hiệu quả!

Thịt gà là loại thịt trắng giàu năng lượng, ít chất béo, mang đến rất nhiều lợi ích sức khỏe thần kỳ và thường được ưu tiên sử dụng khi muốn phát triển cơ bắp và giảm cân lành mạnh, lâu dài.

Cháo gà vốn là một loại cháo dinh dưỡng rất được yêu thích nhờ hương vị thơm ngon, bổ dưỡng. Chúng ta có thể dễ dàng kể ra những món cháo gà hấp dẫn, ăn là mê như: cháo gà đậu xanh , cháo gà hạt sen ,...nhưng luôn nổi tiếng hàng TOP phải kể đến món cháo gà tía tô - món cháo thơm ngon, bổ dưỡng, thường được biết đến nhiều nhất với công hiệu giải cảm hiệu quả. Tuy nhiên không chỉ có thế thôi đâu, món cháo dinh dưỡng này còn mang lại rất nhiều lợi ích bất ngờ ở bài chia sẻ dưới đây nữa đấy! Hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món cháo gà tía tô thơm ngon, dinh dưỡng này nhé!

Đặc biệt, theo các chuyên gia sức khỏe, thường xuyên ăn thịt gà sẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tổn thương di truyền cũng như ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh ung thư nhờ vào hàm lượng niacin - vitamin đóng vai trò thiết yếu chống lại ung thư có trong thịt gà.

Bên cạnh đó, thịt gà còn chứa nhiều các hàm lượng bổ ích giúp mang lại các công dụng bổ ích cho sức khỏe người dùng: chống trầm cảm nhờ vào hàm lượng axit amin tryptophan rất cao, ngăn ngừa loãng xương, tốt cho tim mạch, cải thiện thị lực, cải thiện độ miễn dịch và khả năng tiêu hóa.

Quả xứng danh loại thịt dinh dưỡng quốc dân phải không nào?! Tuy nhiên, bên cạnh những công hiệu thần kỳ đến từ loại thịt trắng này, chúng ta cũng không thể không đề cập đến những công dụng hữu ích tuyệt vời của lá tía tô.

Lá tía tô

Lá tía tô là loại thực vật có tính chất ấm, thường được trồng ở các vùng đất nhiều ánh sáng, độ ẩm tốt. Lá cây thường mang màu sắc tím, xanh, nhưng cũng có loại lá cây màu đỏ. Những chiếc lá này được mọc đối xứng nhau và ở mép có hình răng cưa.

Tía tô - loại rau gia vị mang hương vị thơm ngon và những công dụng tuyệt vời!

Hương vị của loại rau gia vị này được đánh giá là sự pha trộn giữa hồi hương, cam thảo, quế và bạc hà sát khuẩn. Chính vì thế nước tía tô tươi hay những món ăn có chứa lá tía tô đều thơm ngon, thanh mát mà chứa nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Cụ thể, tía tô được y học cổ truyền xếp vào loại giải biểu, được hiểu là thuốc giải cảm được sử dụng để điều trị các triệu chứng ngoại cảm ở các giai đoạn đầu của bệnh.

Không chỉ được biết đến với công dụng giải cảm hiệu quả, tía tô còn có thể mang lại những công dụng hữu ích khác như: giảm tình trạng đau dạ dày, ngăn ngừa bệnh tim, chống viêm và dị ứng, hỗ trợ chữa bệnh gút, trị viêm khớp dạng thấp, giúp làm đẹp và sáng da,.....

Tóm lại, bạn có thể thấy đấy, món cháo gà tía tô không chỉ là món cháo thơm ngon với công dụng giải cảm như người ta vẫn biết, mà nó còn là một loại cháo dinh dưỡng với những công hiệu tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp của người thưởng thức. Các chị em còn chần chừ gì và không cùng bắt tay ngay vào làm món cháo gà tía tô thơm ngon, bổ dưỡng này thôi nào?!

Cách làm cháo gà tía tô thơm ngon, đậm vị và dinh dưỡng tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu tươi ngon, dân dã cho món cháo gà tía tô!

Gà 1/2 con

Cơm trắng 1 chén (chén ăn cơm)

Tía tô 100 gr

Mộc nhĩ (nấm mèo) 100 gr

Hành lá 3 nhánh

Rau mùi 3 nhánh

Hành tím phi 100 gr

Nước mắm 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng (muối/ hạt nêm/ tiêu xay) 1 ít

Các bước tiến hành nấu cháo gà tía tô chuẩn ngon và đơn giản

Bước 1: Sơ chế thịt gà

Công đoạn làm sạch và luộc thịt gà!

- Đầu tiên, với gà sau khi làm sạch lông, bạn dùng 1 ít muối chà xát đều lên bên trong và ngoài thân gà, sau đó đem rửa lại thật sạch với nước và để ráo.

- Tiếp đó, với con gà đã được làm sạch, bạn cho vào nồi luộc cùng 500ml nước lọc ở lửa lớn trong vòng 20 - 30 phút, rồi cho gà ra dĩa để cho nguội.

- Cuối cùng, sau khi gà đã nguội, bạn chỉ việc xé nhỏ phần thịt ra như hình, phần xương thì để ra dĩa, còn phần nước luộc gà thì chắt ra tô, là đã xong khâu làm sạch và chuẩn bị gà rồi nhé.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Sơ chế lá tía tô cùng các loại rau gia vị ăn cùng!

- Trước tiên, lá tía tô mua về, bạn nhặt bỏ phần lá bị héo, sau đó đem rửa nhiều lần với nước cho sạch bụi bẩn bám trên lá, rồi để ráo và cắt nhuyễn ra như hình.

- Mộc nhĩ thì bạn đem đi ngâm với nước lạnh khoảng 15 phút cho mềm ra, sau đó đem rửa sạch với nước, rồi cắt thành sợi nhỏ.

- Còn với rau mùi và hành lá thì bạn nhặt bỏ rễ, lá bị héo úa, rồi đem rửa qua nước và cắt nhỏ ra là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 3: Nấu cháo gà tía tô với nồi áp suất

Nấu cháo gà tía tô chuẩn ngon và đơn giản với nồi áp suất!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn cho phần xương gà vào nồi áp suất cùng nước gà luộc, rồi ninh xương lấy nước ngọt với chế độ hầm nhừ cho đến khi sôi.

- Tiếp đó, bạn đợi van xả hết khí, rồi sau 10 phút thì mới mở nắp ra , sau đó tiến hành lọc lấy nước và bỏ xương đi.

- Kế đến, bạn lại lần lượt cho thêm vào nồi áp suất 1 chén cơm trắng, phần nước đã lọc và 1 chén (chén ăn cơm) nước lọc, sau đó đậy nắp lại và vặn thời gian nấu trong 15 phút.

- Sau 15 phút thì bạn tiếp tục xả van 5 phút, rồi mở nắp nồi ra và cho hết phần thịt gà đã xé vào, đảo đều.

- Đến bước này, bạn tiến hành nêm vào nồi 1 muỗng canh muối, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê hạt nêm và 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, rồi khuấy đều cho cháo thấm gia vị.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc chỉnh thời gian nấu thêm cỡ 10 phút, xả van rồi mở nắp, sau đó nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị của mình là đã hoàn thành rồi nhé.

- Sau cùng, bạn chỉ cần cho một ít mộc nhĩ xuống đáy tô, rồi múc cháo đổ lên, sau đó lần lượt cho tía tô, hành lá, hành phi lên trên. Và đừng quên thêm một chút tiêu xay để món cháo dậy mùi hơn, là có thể thưởng thức ngay khi còn nóng rồi nhé.

Thành phẩm

Cháo gà tía tô - món cháo thơm ngon, bổ dưỡng!

Tô cháo gà tía tô thơm nức mũi với hương lá tía tô đặc trưng, cùng sự hòa quyện của các gia vị. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần thịt gà chín mềm thơm ngon, phần mộc nhĩ giòn giòn hấp dẫn, kết hợp với hương vị đậm đà từ cháo, đảm bảo nếm thử là thích ngay nhé!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua thịt gà tươi ngon, chất lượng

Đối với gà còn sống

- Bạn nên chọn mua những con có mào đỏ tươi, mắt còn linh hoạt, nhanh nhẹn, lông gà mượt và áp sát vào thân, mỏ gà bén, nhỏ và không có hiện tượng chảy dịch.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên để ý màu da của chân gà: gà khỏe sẽ có phần chân nhỏ, gọn và da chân vàng đều, màu sáng bóng. Khi vạch lông thì thấy da gà mềm, mỏng và có một số vệt vàng lớn ở dưới nách và phần ức.

- Ngược lại, tránh mua những con gà có lông xù, nhìn ủ rũ, có mùi hôi, vì đây có thể là gà đã bị ốm bệnh, khi ăn sẽ không được ngon.

Đối với gà đã được làm sẵn

- Bạn nên chọn những con gà có thân hình nhỏ gọn, săn chắc, ức hẹp và thịt có màu vàng đều, màu sẽ càng đậm màu hơn ở những nơi như cánh, ức hay lưng.

- Gà làm sẵn thường có da mỏng mịn, có độ đàn hồi nhất định và không bị bầm hay tụ những đốm máu bầm tím.

- Tránh mua nếu thấy thịt gà xỉn màu, mềm nhũn, chảy dịch và có mùi hôi, khi ăn sẽ không được đảm bảo.

Mẹo chọn mua tía tô tươi ngon

- Bạn nên chọn mua những lá tía tô có bề mặt trơn láng, lá vẫn còn tươi mới, phần lá với cuống lá màu tím, màu càng đậm thì khi chế biến sẽ càng thơm và ngọt.

- Ngược lại, bạn không nên những lá tía tô có dấu hiệu bị héo, lá ngả màu vàng, bị dập hoặc bị hư thối.

Trên đây là công đơn giản cho món cháo gà tía tô thơm ngon, đậm vị và siêu bổ dưỡng tại nhà cùng nồi áp suất. Với món cháo vừa ngon vừa bổ như này, các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé. Chúc các chị em chế biến thành công!