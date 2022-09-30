Uống nước đậu đen mỗi ngày cho bạn vóc dáng đẹp như mơ!

Giảm cân 30/09/2022 15:50

Nếu biết áp dụng cách uống nước đậu đen mỗi ngày và tạo nó như là một thói quen thì điều đó rất tuyệt vời trong việc chăm sóc sắc đẹp toàn diện và lâu dài.

Hiện nay có rất nhiều công thức làm đẹp hiệu quả và đảm bảo an toàn. Cùng với những cách ấy, chúng ta phải kết hợp thêm nhiều chế độ ăn uống hay rèn luyện khác với mong muốn đạt hiệu quả cao hơn. Vậy sao chúng ta không chọn cho mình một biện pháp đơn giản hơn và vẫn đáp ứng kết quả như mong đợi. Việc uống nước đậu đen mỗi ngày được cho là một giải pháp hữu hiệu và đơn giản nhất, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sắc đẹp toàn diện của con người.

Vai trò của đậu đen với sức khỏe

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 Đậu đen - loại hạt dân dã và rất giàu dinh dưỡng!

Đậu đen là một loại ngũ cốc được trồng phổ biến ở nước ta. Đây là một loại cây ngắn ngày, được thu hoạch 3 tháng 1 lần. Nó được sử dụng nhiều nhất là dùng vào việc nấu chè, nấu xôi cho con người.

Đậu đen, một loại thực phẩm chứa hàm lượng các chất dinh dưỡng cao như nhiều loại vitamin A, C, E, B, khoáng chất cần thiết như magie, canxi, selen, photpho, sắt, kẽm, protein và chất xơ. Đặc biệt đậu đen hoàn toàn không chứa chất béo nên đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe con người.

Cụ thể, theo Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia Hoa Kỳ, cứ 86g đậu đen nấu chín chứa hàm lượng dinh dưỡng như sau:

  • Năng lượng: 114 kcal
  • Protein: 7,62g
  • Chất béo: 0,46g
  • Carbohydrate: 20,39g
  • Chất xơ: 7,5g
  • Đường: 0,28g
  • Canxi: 23mg
  • Sắt: 1,81mg
  • Magiê: 60mg
  • Photpho: 120mg
  • Kali: 305mg
  • Natri: 1mg
  • Kẽm: 0,96mg
  • Thiamin: 0,21mg
  • Niacin: 0,434mg
  • Folate: 128mg

Với những thành phần phong phú, đậu đen cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của con người. Đồng thời nó góp phần duy trì đường huyết, tăng cường lưu thông máu, đào thải độc tố ra ngoài, giảm nồng độ cholesterol xấu, ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển. Ngoài lợi ích cho sức khỏe, đậu đen còn là phương án giúp giảm cân hiệu quả và chăm sóc da an toàn.

Nhờ thành phần chất xơ và không chứa chất béo, đậu đen hỗ trợ giảm cân thông qua cơ chế tạo cảm giác no nhanh và no lâu. Như vậy sẽ giúp cơ thể không còn muốn ăn nhiều như trước, lượng thức ăn nạp vào mỗi bữa sẽ tự động ít đi. Từ đó, giúp loại  bỏ mỡ thừa hiệu quả nhất.

Các loại vitamin và khoáng chất giúp duy trì sức khỏe làn da, giúp thải độc tố trên da, ngăn chặn khuẩn mụn xâm nhập, giúp da trở nên hồng hào, mịn màng hơn.

Chính vì những lợi ích tuyệt vời này mà người ta khuyên nên uống nước đậu đen mỗi ngày vì nó không gây bất cứ tổn hại nào và phù hợp với mọi lứa tuổi, kể cả với các mẹ bầu nhé!

Cách nấu nước đậu đen uống mỗi ngày

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 Nước đậu đen ngọt thơm với cách làm siêu đơn giản!

Cách nấu nước đậu đen cực đơn giản, chỉ cần bạn có đậu đen là có thể làm được ngay theo cách sau:

- Đậu đen sau khi mua về thì rửa sạch, lựa bỏ những hạt hư hỏng, hạt lép... Ngâm đậu đen với nước hoặc nước ấm trong khoảng 1 – 2 tiếng đồng hồ. Cách này sẽ giúp cho hạt đậu nở đều, mềm hơn và rút ngắn thời gian nấu.

- Hạt đậu đen rất lâu mềm, nên sau khi ngâm thì bạn hãy cho vào nồi nước đầy đun sôi. Để lửa nhỏ đi và nấu như vậy trong khoảng 2 giờ cho đến khi thấy hạt đậu đã được chín mềm.

- Thay vì sử dụng đường như các món chè, bạn chỉ nên cho vào nồi đậu đen chút muối để có thể bảo quản nó lâu hơn.

- Khi đậu đã mềm thì việc cuối cùng bạn cần làm đó chỉ là để nguội và lọc lấy nước cho vào bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh sử dụng dần. Bên cạnh đó, bạn lưu ý chỉ nên dùng trong thời gian 3 – 4 ngày kể từ ngày nấu để đạt hiệu quả tốt nhất, cũng như đảm bảo được hương vị thơm ngon nhé.

Uống nước đậu đen mỗi ngày hợp lý

Uống nước đậu đen mỗi ngày cho bạn vóc dáng đẹp như mơ! - Ảnh 3
 Nước đậu đen - phương pháp giảm cân, đẹp dáng hiệu quả cho chị em!

Thông thường, bạn có thể giảm được 5kg chỉ trong 1 tháng đầu tiên nếu uống nước đậu đen mỗi ngày. Nhiều người đã áp dụng và chứng minh rằng nó có hiệu quả cao.

Để đạt được hiệu quả tuyệt vời này, trước mỗi bữa ăn khoảng 20 phút, bạn hãy uống ngay 1 ly nước đậu đen như là một chất chống lại cảm giác thèm ăn và giảm thức ăn trong bữa xuống thấp nhất có thể. Không chỉ hỗ trợ giảm cân hiệu quả, uống nước đậu đen mỗi sáng còn giúp thanh lọc cơ thể, tạo cảm giác thoải mái cho bạn bắt đầu một ngày dài năng động.

Đồng thời, mỗi khi khát nước, bạn cũng có thể thay thế nước lọc bằng nước đậu đen. Nếu bạn cảm thấy khó uống thì hãy cho vào chút đường hay mật ong để kích thích vị giác hơn. Tuy nhiên, không nên cho nhiều vì như vậy sẽ ngăn chặn quá trình giảm cân nhé.

Bên cạnh đó, uống nước đậu đen mỗi ngày còn chăm sóc sức khỏe và làm đẹp da rất tốt. Đặc biệt đối với chị em sau sinh thì đây là cách lấy lại nét đẹp tươi trẻ ban đầu hiệu quả và nhanh chóng. Hãy xem đây là động lực để hình thành thói quen uống nước đậu đen mỗi ngày nhé!

Mẹo chọn mua đậu đen ngon, an toàn

- Bạn nên chọn đậu đen xanh lòng, có vỏ mỏng, màu đen bóng đẹp và hạt tròn đều và có mùi thơm đặc trưng.

- Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thử bóp mạnh vào hạt, nếu hạt đậu vẫn như cũ thì là hạt ngon. Còn nếu bóp nghe tiếng kêu thì chắc chắn hạt bị rỗng ruột, không nên chọn loại hạt này.

- Ngược lại, không nên mua những hạt bị lép, có mùi mốc, màu sắc nhợt nhạt vì đó là dấu hiệu đậu đã bị để lâu ngày và sắp ẩm mốc.

Trên đây là tất tần tật mọi thông tin dinh dưỡng cũng như công thức siêu đơn giản cho món nước đậu đen ngọt mát tại nhà. Hy vọng với những chia sẻ này, các chị em sẽ lưu ý hơn về việc bổ sung nước đậu đen - món nước ngọt thơm, bổ ích này vào thực đơn mỗi ngày, để nhanh chóng sở hữu một body khỏe đẹp, thon gọn nhé! Chúc các chị em thành công!

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