8 thói quen cực hữu ích giúp DUY TRÌ VÓC DÁNG cho người lười giảm cân

Với nhiều chị em không có thời gian tập thể dục, chỉ cần duy trì 10 thói quen này hàng ngày là có thể giảm cân.

Uống đủ nước mỗi ngày: Bước đầu tiên đơn giản nhất để giảm cân là uống nhiều nước. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng khi đói, bạn cũng sẽ cảm thấy khát. Nếu cơ thể được cung cấp đủ nước, bạn sẽ ít cảm giác đói hơn. Hãy hình thành thói quen uống nước và mang theo nước khi ra ngoài để có thể ngăn chặn cơn thèm ăn đột ngột, đồng thời giữ cho làn da khỏe mạnh. Ảnh minh họa: Internet Ăn no 70% trong mỗi bữa: Sau khi hoàn thành một chế độ ăn kiêng, bạn sẽ thường có cảm giác thèm ăn dẫn đến việc ăn quá nhiều, vừa có hại cho cơ thể, vừa dễ tăng cân trở lại. Tốt hơn hết là bạn nên hình thành thói quen, dù đói đến đâu cũng chỉ ăn no 70% trong mỗi bữa.

Ảnh minh họa: Internet Đặt giới hạn số lần ăn vặt: Những người muốn giảm cân thì phải ăn ít đồ chiên hơn, và tuyệt đối tránh đồ ăn vặt. Dù không dễ dàng thì bạn cũng nên đặt ra giới hạn đồ ăn vặt cho bản thân, chẳng hạn như ăn không quá 2 lần mỗi tuần, vừa thỏa mãn được sự thèm ăn, nhưng cũng đạt được hiệu quả giảm cân. Ảnh minh họa: Internet Nhai 20 lần trước khi nuốt: Khi ăn nên nhai mỗi miếng 20 lần trước khi nuốt, việc này nhằm làm chậm tốc độ ăn, tránh nuốt nước bọt và ăn quá nhiều, cũng có thể tăng cảm giác no và tránh các vấn đề khó tiêu.

Ảnh minh họa: Internet Không ăn gì trước khi đi ngủ 2 tiếng: Thời gian ngủ vào buổi tối là lúc cơ thể nghỉ ngơi và giải độc, nếu ăn quá sát giờ đi ngủ có thể bị khó tiêu, trào ngược dạ dày, tích tụ thức ăn sẽ chuyển hóa thành mỡ. Duy trì thói quen không ăn trước khi đi ngủ 2 tiếng, không uống bia rượu, đồ ăn vặt để cơ thể được hoàn toàn ở trạng thái không còn gánh nặng, đồng thời sẽ giúp việc đốt cháy chất béo cũng được hiệu quả hơn. Ảnh minh họa: Internet Hạn chế cà phê sữa, trà sữa: Nhiều cô gái thích uống một tách cà phê sữa vào buổi sáng, rồi sau bữa ăn là một cốc trà sữa. Thói quen này vô tình đã tích trữ lượng calo đáng kể. Chỉ cần bạn từ bỏ cà phê sữa, trà sữa và thay thế bằng đồ uống không đường thì việc duy trì vóc dáng không quá khó khăn. Ảnh minh họa: Internet Ăn nhiều rau hơn: Ăn nhiều rau để giảm cân là điều mà nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên chị em. Vì rau xanh có hàm lượng nước cao, ít chất béo và giàu các chất dinh dưỡng như chất xơ, vitamin nên cũng có tác dụng tăng cảm giác no, thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, chống táo bón. Lượng rau nên chiếm 1/2 khẩu phần ăn trong mỗi bữa để đảm bảo no lâu. Ảnh minh họa: Internet Ăn trong vòng 30 phút sau khi tập thể dục: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi ăn trong vòng 30 phút sau khi tập thể dục, phần lớn calo sẽ đi vào các tế bào cơ và được sử dụng. Lượng protein và carbohydrate phù hợp có thể giúp tăng cơ bắp. Nguyên tắc cơ bản nhất là chọn thực phẩm lành mạnh, ít gia vị, giàu protein. Ảnh minh họa: Internet

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