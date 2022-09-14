Người đang giảm cân 'né ngay' 6 loại trái cây này bởi càng ăn càng béo

Giảm cân 14/09/2022 12:46

Nhiều người lầm tưởng rằng ăn trái cây sẽ hỗ trọ giảm cân, tuy nhiên với 6 loại trái cây này thì cực kỳ sai lầm rồi đấy.

Dưa hấu

Dưa hấu là loại trái cây được yêu thích trong mùa hè vì nó có vị ngon ngọt, nhiều nước. Tuy nhiên, dưa hấu cũng có lượng đường khá cao. Ăn nhiều dưa hấu sẽ gây tích tụ đường, tăng lượng calo trong cơ thể. Vì vậy, những người đang giảm cân hạn chế ăn dưa hấu để bảo vệ vóc dáng.

Người đang giảm cân 'né ngay' 6 loại trái cây này bởi càng ăn càng béo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả chuối

Chuối giàu chất dinh dưỡng, có thể ngăn ngừa bệnh tìm mạch. Loại quả này có hàm lượng calo thấp hơn thịt một chút nhưng nó rất giàu chất béo và đường. 100 gram chuối có thể cung cấp 92 kcal. Đây là lý do vì sao bạn không nên ăn quá nhiều chuối chín.

Người đang giảm cân 'né ngay' 6 loại trái cây này bởi càng ăn càng béo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhãn và vải

Nhãn và vải được xếp vào nhóm những loại quả nóng, ăn nhiều sẽ gây nóng trong người, nổi mụn,… Thậm chí, một nghiên cứu khoa học về quả vải cho kết quả: chỉ 8 quả vải thiều chín đã cung cấp tới 100 calo. 20% thành phần của quả vải là đường. Và con số này cũng tương tự đối với nhãn.

Khi bạn tiêu thụ nhãn và vải sẽ khiến cơ thể hấp thụ đường glucose vào máu nhiều hơn mức bình thường, vượt quá khả năng chuyển hóa cả gan. Điều này dẫn tới việc cơ thể tăng cường tiết ra insulin để hạ nồng độ đường trong máu.

Từ đó, gây ra chứng bủn rủn, buồn nôn. Hơn thế nữa, vải thiều còn chứa loại độc tố glycine, loại chất này gây cản trở quá trình chuyển hóa đường glucose cần thiết cho hoạt động của cơ thể.

Mít

Mít cũng là loại trái cây đặc trưng của mùa hè, có hương vị thơm ngon nhưng hàm lượng đường cao. Ăn nhiều mít có thể làm gia tăng lượng đường nạp vào cơ thể, gây đầy bụng, nổi mụn. Nếu bạn không muốn tăng cân và gặp tình trạng nóng trong thì không nên ăn quá nhiều mít.

Người đang giảm cân 'né ngay' 6 loại trái cây này bởi càng ăn càng béo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Quả dừa

Cứ 100 g cơm dừa chứa 35 g chất béo và 231 kcal (tương đương với lượng calo của hai bát cơm trắng), phần nước dừa hầu như không chứa chất béo. Các chất béo thực vật có trong cơm dừa thường chứa nhiều axit béo no. Chất này đi vào cơ thể sẽ gây tích tụ mỡ thừa và tăng cân.

Xoài chín

Thêm một loại quả cũng dễ gây tăng cân khi ăn nhiều chính là xoài chín. Theo nghiên cứu từ các chuyên gia, trong 200g xoài chín có chứa tới 145 calo và lượng đường khá cao, xoài càng chín thì lượng đường càng tăng.

Khi ăn xoài chín, lượng protein adiponectin trong cơ thể sẽ tăng lên, dẫn tới việc hạn chế các acid béo chuyển hóa thành năng lượng từ đó gây tích tụ mỡ thừa. Chính vì vậy, nếu yêu thích xoài, bạn có thể chọn xoài xanh để thưởng thức và xoài xanh cũng là một trong những trái cây hỗ trợ việc giảm cân của bạn.

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