5 cách giảm cân cùng mật ong đúng cách, mỡ thừa bị "đánh bay" hiệu quả đến không ngờ

Giảm cân 19/08/2022 13:54

Thử kết hợp mật ong cùng với các nguyên liệu này, chúng sẽ hỗ trợ bạn cực tốt trong quá trình giảm cân đấy.

Ăn bánh với mật ong

5 cách giảm cân cùng mật ong đúng cách, mỡ thừa bị 'đánh bay' hiệu quả đến không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong bữa tối, bạn có thể ăn bánh sandwich mật ong. Lấy hai lát bánh mì nâu và quết một mặt mật ong. Hãy thưởng thức bữa tối ít calo và tràn đầy năng lượng này để giúp hỗ trợ quá trình giảm cân.

Uống mật ong với quế

Quế có tính nóng, giúp phá hủy và đốt cháy lượng mỡ thừa trong cơ thể nhanh chóng. Kết hợp quế cùng mật ong không chỉ tạo nên thức uống thơm ngon mà còn hỗ trợ quá trình giảm cân của bạn. Uống nước quế mật ong có tác dụng tốt nhất vào buổi sáng.

Hòa một thìa cà phê bột quế cùng một thìa cà phê mật ong vào cốc. Thêm 200ml nước ấm vào, khuấy đều và thưởng thức ngay. Nếu không có bột quế, bạn có thể sử dụng quế nguyên vỏ để thay thế.

5 cách giảm cân cùng mật ong đúng cách, mỡ thừa bị 'đánh bay' hiệu quả đến không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tỏi và mật ong

Sự kết hợp giữa tỏi và mật ong để giảm cân là một cách tuyệt vời để giữ cho cơ thể bạn khỏe mạnh và cân đối. Ăn tỏi sống với một thìa mật ong trước khi ăn sáng sẽ giúp giải độc và cải thiện tiêu hóa. Phương pháp này cũng tăng cường khả năng miễn dịch và giảm căng thẳng, huyết áp cao và mức cholesterol.

Thêm mật ong vào sữa

Khi mật ong được thêm vào một ly sữa ấm sẽ tạo thành thức uống giàu năng lượng, nhưng vẫn giúp giảm cân nhanh chóng. Đó là lý do tại sao hầu hết các huấn luyện viên đều khuyên bạn nên uống sữa này trước khi tập luyện.

Chanh và mật ong

Một cách tuyệt vời để sử dụng mật ong để giảm cân là cho nửa thìa mật ong vào một cốc nước chanh ấm. Uống hỗn hợp này khi ngủ dậy sẽ giúp bạn giải độc cơ thể và cung cấp năng lượng cho các cơ quan. Bạn cũng sẽ cảm thấy ít đầy hơi và năng động hơn.

Bạn cũng có thể thêm những thành phần này vào chai nước của mình và uống cả ngày. Hỗn hợp thơm ngon đem tới sự sảng khoái và tăng cường sự trao đổi chất của cơ thể.

5 cách giảm cân cùng mật ong đúng cách, mỡ thừa bị 'đánh bay' hiệu quả đến không ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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