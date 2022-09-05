4 loại nước hỗ trợ rút bớt mỡ thừa, giúp chị em giảm cân hiệu quả, có ngay vóc dáng thon gọn như mong muốn

Giảm cân 05/09/2022 12:29

Mỡ bụng luôn là nỗi ám ảnh với nhiều chị em phụ nữ, với những loại nước dưới đây bạn có thể dễ dàng loại bỏ mỡ thừa rất thành công. Chị em thường xuyên uống 4 loại nước này vào bữa sáng sẽ có thể giảm cân hiệu quả, có được vóc dáng thon gọn như mong đợi.

Giảm cân và "đốt cháy" lớp mỡ bụng cứng đầu chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Tuy nhiên nếu bạn muốn giảm cân hiệu quả chỉ trong vòng 2-3 tuần thì hãy kiên trì tập thể dục và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Ngoài ra, cần tiêu thụ các loại đồ uống giảm cân để đẩy nhanh quá trình tiêu hóa. Những thức uống giảm cân này không chỉ giúp bạn kiểm soát cân nặng mà còn thúc đẩy sự trao đổi chất và cải thiện tiêu hóa.

Điều tuyệt vời nhất là chúng siêu dễ chuẩn bị tại nhà. Hãy bắt tay vào việc thưởng thức chúng mỗi sáng ngay từ hôm nay!

4 loại nước hỗ trợ rút bớt mỡ thừa, giúp chị em giảm cân hiệu quả, có ngay vóc dáng thon gọn như mong muốn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

5 thức uống giúp bạn giảm cân, tiêu mỡ bụng vào buổi sáng

1. Nước ép dứa thêm quế hoặc chanh

Theo cuốn sách 'Thực phẩm chữa bệnh' của Nhà xuất bản DK, dứa chứa bromelain, giúp tiêu hóa và giảm viêm. Hơn nữa, nước ép dứa còn có thể làm dịu các triệu chứng của viêm đại tràng, ví dụ như đầy hơi và mất nước.

Nếu bạn thêm quế vào nước ép dứa rồi thưởng thức mỗi sáng thì sẽ giúp ngăn chặn sự thèm ăn, giảm lượng glucose trong máu và cải thiện chỉ số mỡ máu.

Chanh được biết đến là loại quả giàu vitamin C và chất chống oxy hóa. Chúng tăng cường khả năng miễn dịch và điều chỉnh cảm giác đói cũng như trọng lượng cơ thể. Bạn có thể vắt vài giọt chanh vào nước ép dứa của mình để tăng hương vị và tăng cường hiệu quả giảm cân.

4 loại nước hỗ trợ rút bớt mỡ thừa, giúp chị em giảm cân hiệu quả, có ngay vóc dáng thon gọn như mong muốn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

2. Nước mật ong

Mật ong dù có vị ngọt nhưng chỉ chứa đường tự nhiên. Trên thực tế, nếu uống nước ấm pha mật ong thay cho đồ ngọt, bạn sẽ tiết kiệm được đến 64% calo. Uống một cốc nước mật ong ấm mỗi sáng sẽ giúp bạn tránh được cảm giác thèm ăn hay hạn chế nhu cầu uống những loại nước uống có ga chứa nhiều đường trong ngày. Chính vì vậy, nếu kiên trì uống mỗi cốc nước mật ong trước khi ăn sáng sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả.

Tuy vậy, bạn không nên uống mật ong ngay khi ngủ dậy vì lúc này độ nhớt của máu tăng cao. Thay vào đó, bạn nên vệ sinh cá nhân và uống một cốc nước ấm để làm loãng độ nhớt của máu. Sau khoảng 10-15 phút thì mới nên sử dụng một cốc nước mật ong.

4 loại nước hỗ trợ rút bớt mỡ thừa, giúp chị em giảm cân hiệu quả, có ngay vóc dáng thon gọn như mong muốn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

3. Nước đậu đen

Một đánh giá về các nghiên cứu được công bố trên tạp chí Public Health Nutrition cho thấy chế độ ăn giàu các loại đậu như đậu đen có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, từ đó giúp bạn phòng tránh đột quỵ hiệu quả.

Đồng thời, đậu đen là nguồn chất xơ dồi dào, giảm cảm giác thèm ăn khiến bạn no lâu hơn và cuối cùng là làm giảm lượng calo tổng thể và giảm cân nhanh chóng.

Bạn có thể đun nước đậu đen và thưởng thức cùng bữa sáng để tận hưởng hết nguồn dinh dưỡng cũng như tác dụng giảm cân mà nó mang lại.

4 loại nước hỗ trợ rút bớt mỡ thừa, giúp chị em giảm cân hiệu quả, có ngay vóc dáng thon gọn như mong muốn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

4. Nước gừng và chanh

Theo cuốn sách 'Thực phẩm chữa bệnh' của Nhà xuất bản DK, gừng có tác dụng bảo vệ và chữa lành đường ruột, đẩy nhanh quá trình di chuyển thức ăn qua đường tiêu hóa, giảm đầy hơi và chuột rút. Nó cũng đánh thức vị giác và làm chảy dịch tiêu hóa. Nước gừng khi được bổ sung vài giọt chanh thì sẽ đạt hiệu quả tốt hơn. 

Theo Tiến sĩ Sapna V Roshni, bác sĩ Da liễu, Trung tâm Chuyển đổi Thẩm mỹ Cocoona, cho biết: "Chanh là một nguồn rất giàu vitamin C và hoạt động như một chất giải độc. Các sợi pectin có trong chanh làm chậm quá trình tiêu hóa đường và tinh bột, đồng thời cải thiện sức khỏe đường ruột".

4 loại nước hỗ trợ rút bớt mỡ thừa, giúp chị em giảm cân hiệu quả, có ngay vóc dáng thon gọn như mong muốn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

Sinh con xong vẫn tăng 15kg, mẹ trẻ về dáng siêu nhanh, diện được áo ôm body chỉ sau 2 tháng

Sinh con xong vẫn tăng 15kg, mẹ trẻ về dáng siêu nhanh, diện được áo ôm body chỉ sau 2 tháng

Tuy sinh mổ chủ động, cơ địa lại khó về dáng như thời con gái, nhưng với quyết tâm lấy lại vóc dáng thon thả, mẹ bỉm sữa đã giảm cân thành công sau 2 tháng sau sinh.

Xem thêm
Từ khóa:   #giảm cân nước uống giảm cân cách giảm béo bụng

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 44 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng