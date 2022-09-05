4 loại nước hỗ trợ rút bớt mỡ thừa, giúp chị em giảm cân hiệu quả, có ngay vóc dáng thon gọn như mong muốn

Điều tuyệt vời nhất là chúng siêu dễ chuẩn bị tại nhà. Hãy bắt tay vào việc thưởng thức chúng mỗi sáng ngay từ hôm nay!

Giảm cân và "đốt cháy" lớp mỡ bụng cứng đầu chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Tuy nhiên nếu bạn muốn giảm cân hiệu quả chỉ trong vòng 2-3 tuần thì hãy kiên trì tập thể dục và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Ngoài ra, cần tiêu thụ các loại đồ uống giảm cân để đẩy nhanh quá trình tiêu hóa. Những thức uống giảm cân này không chỉ giúp bạn kiểm soát cân nặng mà còn thúc đẩy sự trao đổi chất và cải thiện tiêu hóa.

Theo cuốn sách 'Thực phẩm chữa bệnh' của Nhà xuất bản DK, dứa chứa bromelain, giúp tiêu hóa và giảm viêm. Hơn nữa, nước ép dứa còn có thể làm dịu các triệu chứng của viêm đại tràng, ví dụ như đầy hơi và mất nước.

Nếu bạn thêm quế vào nước ép dứa rồi thưởng thức mỗi sáng thì sẽ giúp ngăn chặn sự thèm ăn, giảm lượng glucose trong máu và cải thiện chỉ số mỡ máu.

Chanh được biết đến là loại quả giàu vitamin C và chất chống oxy hóa. Chúng tăng cường khả năng miễn dịch và điều chỉnh cảm giác đói cũng như trọng lượng cơ thể. Bạn có thể vắt vài giọt chanh vào nước ép dứa của mình để tăng hương vị và tăng cường hiệu quả giảm cân.

Ảnh minh họa: Internet

2. Nước mật ong

Mật ong dù có vị ngọt nhưng chỉ chứa đường tự nhiên. Trên thực tế, nếu uống nước ấm pha mật ong thay cho đồ ngọt, bạn sẽ tiết kiệm được đến 64% calo. Uống một cốc nước mật ong ấm mỗi sáng sẽ giúp bạn tránh được cảm giác thèm ăn hay hạn chế nhu cầu uống những loại nước uống có ga chứa nhiều đường trong ngày. Chính vì vậy, nếu kiên trì uống mỗi cốc nước mật ong trước khi ăn sáng sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả.

Tuy vậy, bạn không nên uống mật ong ngay khi ngủ dậy vì lúc này độ nhớt của máu tăng cao. Thay vào đó, bạn nên vệ sinh cá nhân và uống một cốc nước ấm để làm loãng độ nhớt của máu. Sau khoảng 10-15 phút thì mới nên sử dụng một cốc nước mật ong.

Ảnh minh họa: Internet

3. Nước đậu đen

Một đánh giá về các nghiên cứu được công bố trên tạp chí Public Health Nutrition cho thấy chế độ ăn giàu các loại đậu như đậu đen có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, từ đó giúp bạn phòng tránh đột quỵ hiệu quả.

Đồng thời, đậu đen là nguồn chất xơ dồi dào, giảm cảm giác thèm ăn khiến bạn no lâu hơn và cuối cùng là làm giảm lượng calo tổng thể và giảm cân nhanh chóng.

Bạn có thể đun nước đậu đen và thưởng thức cùng bữa sáng để tận hưởng hết nguồn dinh dưỡng cũng như tác dụng giảm cân mà nó mang lại.

Ảnh minh họa: Internet

4. Nước gừng và chanh

Theo cuốn sách 'Thực phẩm chữa bệnh' của Nhà xuất bản DK, gừng có tác dụng bảo vệ và chữa lành đường ruột, đẩy nhanh quá trình di chuyển thức ăn qua đường tiêu hóa, giảm đầy hơi và chuột rút. Nó cũng đánh thức vị giác và làm chảy dịch tiêu hóa. Nước gừng khi được bổ sung vài giọt chanh thì sẽ đạt hiệu quả tốt hơn.

Theo Tiến sĩ Sapna V Roshni, bác sĩ Da liễu, Trung tâm Chuyển đổi Thẩm mỹ Cocoona, cho biết: "Chanh là một nguồn rất giàu vitamin C và hoạt động như một chất giải độc. Các sợi pectin có trong chanh làm chậm quá trình tiêu hóa đường và tinh bột, đồng thời cải thiện sức khỏe đường ruột".