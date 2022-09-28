Từ A đến Z thực đơn giảm cân bằng khoai lang siêu hiệu quả

Khoai lang được biết đến là nông sản thân thuộc đối với người dân Á Đông. Theo kiểm định từ rất nhiều nghiên cứu cho thấy, trong khoai lang có chứa nhiều vitamin, antioxidant, hàm lượng lớn tinh bột, chất xơ.

Từ lâu, áp dụng thực đơn giảm cân bằng khoai lang đã được biết đến là bí quyết lấy lại dáng vóc thon gọn được nhiều người lựa chọn và thành công.

Thực tế cho thấy, hàm lượng tinh bột trong mỗi củ khoai lang chỉ ở mức vừa đủ để bổ sung năng lượng cho cơ thể. Hoàn toàn không hề gây tăng cân như quan ngại của mọi người.

Chính bởi chứa hàm lượng cao tinh bột nên nhiều người khá lo ngại với thắc mắc: "Không biết ăn khoai lang sẽ giúp tăng cân hay giảm cân?".

Tác dụng giảm cân hiệu quả của khoai lang nhờ vào khả năng kích thích chuyển hóa calo tích tụ, săn chắc cơ, đẩy lùi gốc tự do. Đặc biệt, giúp phòng chống ung thư hiệu quả.

Cụ thể những tác động của thành phần có trong khoai lang:

Giảm cân bằng khoai lang giúp bạn loại bỏ mỡ thừa và lấy lại dáng S line quyến rũ nhanh chóng

+ Lipid, vitamin A giúp giảm chỉ số mỡ máu, cân bằng lượng đường trong máu và giảm thiểu tối đa cảm giác thèm đồ ăn ngọt.

+ Với hàm lượng dưỡng chất cao, ăn khoai lang là cách đảm bảo năng lượng, duy trì sự sống cho cơ thể.

+ Chứa nhiều nước, nguyên tố vi khoáng, beta cateron giúp tiêu trừ mỡ và kiềm chế cơn đói hiệu quả.

+ Hiệu quả chống oxy hóa, giúp tăng khả năng miễn dịch cơ thể, săn chắc cơ bắp….

2. Thực đơn giảm cân bằng khoai lang

+ Giảm cân bằng khoai lang và chuối

Cách giảm cân bằng khoai lang và chuối đã được nhiều chị em áp dụng thành công, đặc biệt đây là công thức giảm cân tự nhiên dành cho phụ nữ sau sinh. Trong chuối có chứa nhiều hoạt chất giúp tiêu hao mỡ thừa và giảm stress hiệu quả.

Giảm cân bằng khoai lang và chuối!

Sau đây là một số món ăn từ chuối có thể áp dụng đối với thực đơn ăn kiêng 2 ngày trong 1 tuần:

Ngày thứ nhất:

– Buổi sáng: 1 quả khoai lang luộc + 1 quả chuối chín + 1 cốc sữa tươi không đường.

– Buổi trưa: 1 chén cơm + canh khoai ngũ quả hầm xương + tôm luộc.

– Buổi tối: Salad rau + 1 quả chuối.

Ngày thứ hai:

– Bữa sáng: Súp khoai lang + 1 cốc sữa tách béo hoặc sữa đậu nành.

– Bữa trưa: Thịt ức gà + cơm gạo lứt trộn ngũ cốc + chuối.

– Buổi tối: 1 đĩa salad + 1 quả chuối + 1 cốc sữa.

(**) Lưu ý: Lựa chọn nước đậu thay cho sữa tươi bình thường là cách vừa giúp giảm béo hiệu quả vừa tăng kích thước vòng 1 hơn.

Xem thêm:

- Thực đơn rau luộc giảm cân ngon bổ lại rất dễ làm được chuyên gia khuyên dùng

- 15 cách giảm cân không cần ăn kiêng theo chuẩn khoa học

+ Giảm cân bằng khoai lang và trứng

Thực đơn giảm cân bằng khoai lang và trứng sẽ giúp tăng gấp đôi hiệu quả giảm béo!

Trong trứng có chứa nhiều axit amin và hàm lượng cao các vitamin, khoáng chất. Mang đến tác dụng mạnh trong việc kích thích quá trình biến đổi mô mỡ thừa. Thực đơn giảm cân bằng khoai lang và trứng sẽ giúp tăng gấp đôi hiệu quả giảm béo.

– Buổi sáng: 1 bát súp cháo khoai lang, 1 cốc sữa tươi không đường.

– Buổi trưa: 1 củ khoai lang luộc + 1 quả trứng gà + ức gà áp chảo và củ quả luộc.

– Buổi tối: 1 đĩa salad rau + 1 quả chuối chín + 1 hộp sữa chua.

Lưu ý: Bạn nên thay đổi thường xuyên các món phụ như thịt bò xào rau, tôm hấp, mực,… để đảm bảo dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể.

3. Tham khảo thực đơn giảm cân với khoai lang của sao Hàn

Sau đây là những sao Hàn nổi tiếng đã có cú “lột xác ngoạn mục” và thăng hạng nhan sắc hơn nhờ thực hiện thành công cách giảm cân bằng khoai lang.

- Ca sỹ IU

Từng là cô “Em gái quốc dân” sở hữu thân hình tròn vo và kém tự tin mỗi khi đứng trên sân khấu. Tuy nhiên, sau nỗ lực giảm cân kiên trì và áp dụng thực đơn ăn khoai lang giảm cân từ sáng đến tối, hiện nay IU đã sở hữu vóc dáng thon gọn đầy mơ ước.

Sau nỗ lực giảm cân kiên trì và áp dụng thực đơn ăn khoai lang giảm cân, hiện nay IU đã sở hữu vóc dáng thon gọn đầy mơ ước

Có thể học hỏi ngay cách giảm cân bằng khoai lang từ nữ ca sĩ IU để giảm đến 5 kg chỉ trong 5 ngày với thực đơn sau đây:

+ Buổi sáng: 1 quả táo, 1 ly nước lọc.

+ Buổi trưa: 2 củ khoai lang luộc.

+ Buổi tối: dùng 1 cốc sữa tươi ít béo.

- Bae Suzy

Suzy được mệnh danh là “Tình đầu quốc dân”. Thân hình thon gọn với số đo 3 vòng hoàn hảo đến từ việc nghiêm túc thực hiện chế độ ăn kiêng.

Khoai lang là món ăn trong thực đơn chính được cô nàng dùng xuyên suốt cho công cuộc giảm cân của mình

Đặc biệt, khoai lang là món ăn trong thực đơn chính được cô nàng dùng xuyên suốt cho công cuộc giảm cân của mình. Để đạt được thành quả giảm cả chục cân như Suzy, bạn hãy thử áp dụng chế độ ăn sau đây:

+ Buổi sáng: Ức gà và khoai lang, 1 cốc sữa ít béo.

+ Buổi trưa: Cơm gạo lứt và 1 dĩa salad rau.

+ Buổi tối: 2 củ khoai lang luộc.

- Kang Min Kyung (Davichi)

Khi nhắc đến thành công khi giảm cân bằng khoai lang của sao Hàn, sẽ là một thiếu sót lớn khi không nhắc đến Kang Min Kyung.

Chỉ sau 2 tuần áp dụng cách giảm cân bằng khoai lang, cô nàng đã giảm được 6kg!

Chỉ sau 2 tuần áp dụng cách giảm cân bằng khoai lang, cô nàng đã giảm được 6kg. Cô được biết đến là minh chứng rõ ràng nhất của hiệu quả giúp giảm cân "vèo vèo” mà vẫn đảm bảo no bụng.

+ Buổi sáng: Khoai lang, ức gà, salad rau và 1 cốc sữa tươi ít béo.

+ Buổi trưa: Khoai lang và 1 quả táo.

+ Buổi tối: Cà chua, 1 củ khoai lang và 1 cốc sữa tươi ít béo.

- SeolHyun (AOA)

SeolHyun là thành viên nhóm nhạc AOA sở hữu thân hình nóng bỏng được nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, ngày xưa cô cũng từng rất mũm mĩm.

SeolHyun (AOA) đã rất tích cực giảm cân với thực đơn từ khoai lang

Cô nàng đã rất tích cực giảm cân với thực đơn từ khoai lang đó là:

+ Buổi sáng: 2 củ khoai lang luộc

+ Buổi trưa: Ức gà

+ Buổi tối: Trứng luộc

- Park Boram

Nhìn ngoại hình của Park Boram lúc trước và sau giảm cân, chắc hẳn ai cũng không khỏi bất ngờ. Trông như hai người khác nhau bởi vì cô nàng đã “hạ gục” đến 32 kg trọng lượng cơ thể.

Park Boram thực hiện chế độ ăn khoai lang giúp giảm cân câp tốc

Cụ thể chế độ ăn khoai lang giúp cô nàng giảm cân cấp tốc:

+ Buổi sáng: 1 củ khoai lang, salad ức gà, cà chua

+ Buổi trưa: 1 dĩa salad ức gà và sữa tươi ít béo

+ Buổi xế 15h: 1 lòng đỏ trứng, 3 lòng trắng trứng và 1 quả chuối

+ 18h: 1 củ khoai lang, ức gà, salad rau.

+ 21h: 2 lòng trắng trứng, 1 lòng đỏ trứng, 1 quả chuối, 3 quả óc chó.

4. Cách chế biến món ăn từ khoai lang giúp giảm cân

Bạn có thể dễ dàng sáng tạo ra nhiều món ăn giảm cân khác nhau từ khoai lang. Vừa giúp giảm béo hiệu quả vừa được thưởng thức theo khẩu vị yêu thích.

- Khoai lang luộc

Luộc được xem là cách chế biến thông dụng nhất. Món khoai lang luộc tuy đơn giản nhưng được rất nhiều người yêu thích.

Khoai lang luộc

Hướng dẫn thực hiện:

+ Rửa sạch khoai lang vỏ đỏ ruột vàng, giữ nguyên vỏ.

+ Cho khoai lang vào nổi và đổ nước vừa ngập với khoai. Lưu ý không nên cho quá nhiều nước. Khoai lang sẽ không ngon và cũng lâu chín hơn.

+ Nấu cho đến khi nước sôi cho thêm 1 ít muối tinh để giữ được độ mềm thơm vốn có của khoai.

+ Sau khi đun khoai thêm khoảng 5 đến 10 phút thì vớt ra và thưởng thức.

- Cháo khoai lang

Lượng protein có chứa trong khoai lang có công dụng chống đói và giảm cân cực tốt. Đồng thời giúp duy trì sự co giãn của mạch máu, nhuận tràng, phòng ngừa táo bón, khử độc hiệu quả. Món cháo khoai lang sẽ giúp bạn có thể thay đổi khẩu vị hơn.

Món cháo khoai lang sẽ giúp bạn có thể thay đổi khẩu vị hơn

- Súp khoai lang

Với món súp khoai lang, bạn có thể dùng để lấp đầy dạ dày trước bữa ăn hoặc sử dụng để làm một món trung tâm của bữa trưa hoặc ăn tối.

Hướng dẫn cách làm:

Chuẩn bị: 1 củ khoai lang, 2 thìa gạo nếp, yến mạch, hạt đậu xanh.

+ Rửa sạch và thái lát 1 củ khoai lang.

+ Cho tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị vào nồi nước và hầm trong khoảng 1 đến 1,5h đến khi chúng sánh mịn.

+ Múc súp ra bát và thưởng thức.

5. Kinh nghiệm giảm cân bằng khoai lang

- Ăn khoai lang đúng thời điểm giúp tăng hiệu quả gấp đôi.

Dùng khoai lang cho bữa ăn sáng là cách giúp bạn giảm cân nhanh hơn. Để đảm bảo dưỡng chất, bạn nên kết hợp với sữa nguyên kem hoặc sữa chua và thêm chút rau xanh.

Ăn khoai lang đúng thời điểm giúp tăng hiệu quả gấp đôi

- Không nên ăn khoai lang để lâu

Với những củ khoai lang đã được trữ quá lâu, nước trong củ khoai lang sẽ tham gia vào phản ứng thủy phân tinh bột, khiến trọng lượng đường trong khoai gia tăng đáng kể.

- Chia nhỏ các đợt ăn khoai lang

Chế độ giảm cân từ khoai lang sẽ không giống nhau và tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người. Áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt với khoai lang và kết hợp tập luyện, chỉ sau 1 tuần, bạn sẽ giảm tối đa 5 đến 7 kg.

Tuy nhiên, nên chia nhỏ các đợt ăn khoai lang để cơ thể được bổ sung lượng dinh dưỡng thiết yếu. Tránh để cơ thể hấp thụ quá nhiều khoai lang trong một thời gian dài vì sẽ dẫn đến rối loạn tiêu hóa, trào ngược dạ dày,…

Nên chia nhỏ các đợt ăn khoai lang để cơ thể được bổ sung lượng dinh dưỡng thiết yếu

Trên đây là chi tiết thông tin cần nắm về thực đơn giảm cân bằng khoai lang đơn giản giúp loại bỏ mỡ dư thừa tích tụ và sở hữu vóc dáng thon gọn đáng mơ ước cho các chị em. Hy vọng với tất cả những chia sẻ trên sẽ giúp các chị em – những ai muốn giảm cân, sẽ có được những thực đơn giảm cân vừa hiệu quả lại vẫn no bụng và thơm ngon từ khoai lang nhé!