Thực đơn rau luộc giảm cân ngon bổ lại rất dễ làm được chuyên gia khuyên dùng

1. Tại sao nên giảm cân bằng rau luộc?

Nhìn chung, các loại rau củ quả đều chứa nhiều chất xơ, vitamin và ít năng lượng, tinh bột và chất béo. Chỉ một số loại nhỏ có chứa đường tự nhiên. So với các loại thực phẩm khác, rau chứa lượng calo thấp hơn.

Đặc biệt, tuy mang ít năng lượng nhưng ăn rau vẫn no không kém so với khi dùng các loại thực phẩm khác. Do đó, ăn rau luộc giảm cân là phương pháp mang đến hiệu quả được các chuyên gia khuyên dùng.