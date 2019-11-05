Thực đơn rau luộc giảm cân ngon bổ lại rất dễ làm được chuyên gia khuyên dùng

Đặc biệt, tuy mang ít năng lượng nhưng ăn rau vẫn no không kém so với khi dùng các loại thực phẩm khác. Do đó, ăn rau luộc giảm cân là phương pháp mang đến hiệu quả được các chuyên gia khuyên dùng.

Nhìn chung, các loại rau củ quả đều chứa nhiều chất xơ, vitamin và ít năng lượng, tinh bột và chất béo. Chỉ một số loại nhỏ có chứa đường tự nhiên. So với các loại thực phẩm khác, rau chứa lượng calo thấp hơn.

Lý do bởi các cách nấu nướng như chiên, xào sẽ dùng tới nhiều dầu mỡ và khiến lượng calo trong món ăn tăng nhiều hơn. Trong khi đó, các loại rau luộc lấp sẽ giúp hương vị tự nhiên, chất dinh dưỡng và hương vị của món ăn được giữ lại trọn vẹn nhất.

Giảm cân khi ăn rau là chuyện khá rõ ràng. Tuy nhiên, so với khi ăn rau sống, dùng rau luộc giúp đạt được mục đích giảm cân tốt hơn. Chế biến luộc, hấp là cách đơn giản để giúp giảm cân hiệu quả.

So với khi ăn rau, dùng rau luộc giúp đạt được mục đích giảm cân tốt hơn

2. Các món rau luộc giảm cân hiệu quả

Chưa bao giờ các món rau củ quả làm thất vọng các bạn mong muốn giảm cân. Tuy nhiên, bạn cần biết lựa chọn loại rau nào cho phù hợp và mang lại hiệu quả giảm cân. Đồng thời, để ngon miệng hơn, bạn cần biết pha chế đúng loại nước chấm để ăn kèm.

Một số gợi ý với thực đơn giảm cân với rau luộc:

2.1. Bông cải xanh luộc

Trong mọi danh sách thực đơn của dân ăn kiêng và tập gym, bông cải xanh hay súp lơ xanh luộc luôn là một trong các món hấp luộc giảm cân gợi ý hàng đầu. So với những món rau luộc khác, đây là món ăn có vị bùi, ngọt tự nhiên, hấp dẫn.

Lượng chất xơ lớn trong bông cải luộc sẽ khiến bạn có thể thấy no sau khi chỉ ăn một lượng nhất định. Nếu bạn muốn đẩy nhanh tốc độ ăn kiêng thì có thể dùng súp lơ luộc nghiền nhỏ ra để thay cho cơm.

Bông cải xanh luộc

Ngoài ra, bạn có thể ăn súp lơ luộc như một bữa sáng giảm cân đơn giản. Rất đơn giản, bạn chỉ cần trộn salad với rau củ khác và một chút dầu mè.

2.2. Rau cần tây luộc

Giảm cân bằng rau luộc với món cần tây là việc ít ai nghĩ đến. Món ăn này vừa lạ miệng vừa cung cấp hàm lượng chất xơ rất cao. Bên cạnh đó, trong rau cần tây có chứa hàm lượng cao vitamin, axit hữu cơ giúp bổ máu, khoáng chất tự nhiên,... đầy đủ để vẫn cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể.

Nhờ đó, quá trình ăn kiêng của bạn sẽ diễn ra nhẹ nhàng, không thấy mệt mỏi. Một lưu ý nhỏ dành cho bạn đó là không nên ăn quá mức khuyến cáo là 200g rau cần tây mỗi ngày.

Rau cần tây luộc

2.3 Bí đao luộc

Bí đao không chứa chất béo nhưng chứa chất khống chế sự tích lũy mỡ thừa trong cơ thể và ngăn chặn hiệu quả quá trình chuyển hóa đường thành mỡ. Không chỉ giúp da đẹp hơn mà bí đao còn có công dụng giúp giảm cân hiệu quả.

Bí đao luộc

2.4 Rau mồng tơi luộc

Rau mồng tơi là loại rau có tính mát, chứa nhiều chất dinh dưỡng khá quen thuộc.

Loại rau này chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết nên khi luộc lên vẫn có độ ngọt dễ ăn. Theo y học dân gian, mồng tơi còn có công dụng nhuận tràng.

Rau mồng tơi luộc

2.4. Rau bắp cải luộc

Rau bắp cải luộc cũng là lựa chọn ưu tiên của không ít người khi đang muốn giảm cân. Lý do còn bởi đây là loại rau có độ ngọt, giòn ngon khó cưỡng.

Cũng tương tự như rau muống luộc, bạn cũng có thể dùng nước bắp cải luộc chan cơm ăn với các món như gà kho, thịt kho tàu, thịt băm, đậu sốt cà chua,... Ăn rau luộc chấm gì để giảm cân? Món rau luộc này chấm nước mắm trứng thì bạn khó có thể chán.

Rau bắp cải luộc

Kết quả nhiều nghiên cứu còn cho thấy, trong bắp cải chứa rất ít calo, bên cạnh đó còn bổ sung chất giúp thải độc cơ thể, làm đẹp da và hỗ trợ đẩy trừ mỡ thừa.

2.5. Ngọn bầu luộc

Ít ai biết đến việc tận dụng ngọn bầu để luộc ăn giảm cân. Món ăn rau này cũng tương tự như cải nhưng ngọt hơn. Mâm cơm chỉ cần có một đĩa ngọn bầu chấm với nước mắm hay kho quẹt là cũng đủ để vừa ăn ngon vừa chẳng lo bị béo.

Ngọn bầu luộc

2.6. Ngọn rau bí đỏ luộc

Phương pháp giảm cân bằng bí đỏ an toàn, ít gây tác hại đến cơ thể là điều đã được các nhà khoa học công nhận và ủng hộ. Do vậy, rau bí đỏ cũng là một trong các loại rau luộc giảm cân tuyệt vời không thể không kể đến.

Ngọn rau bí đỏ luộc

2.7. Rau muống luộc

Khi bạn muốn áp dụng cách ăn rau luộc giảm cân thì đừng bỏ qua rau muống luộc. Đây là món rau nằm trong danh sách món rau luộc giảm cân hàng đầu và là một món rau “quốc dân” vô cùng quen thuộc của người Việt.

Rau muống là món rau nằm trong danh sách món rau luộc giảm cân hàng đầu và là một món rau “quốc dân” vô cùng quen thuộc của người Việt

Vắt thêm chanh hoặc dầm sấu vào nước rau muống luộc là bạn đã có được món canh có thể chan ăn cùng cơm và các món thịt rất đưa cơm.

2.8 Ngọn su su luộc

Thông thường, mọi người thường ăn rau su su xào tỏi. Bên cạnh đó, rau su su luộc cũng là món ăn vừa ngon vừa rất tốt cho sức khỏe nhờ có tính mát, giải nhiệt tốt và cũng chứa rất ít năng lượng, gần như là không đáng kể.

Ăn ngọn su su luộc giảm cân

2.9 Rau lang luộc giảm cân

Cũng tương tự như rau muống, rau lang cũng là một trong những món ăn ngon giúp giảm cân hiệu quả. Lý do bởi loại rau này có chứa lượng lớn chất xơ và hàm lượng vitamin khá cao.

Không những vậy, đây là loại rau mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe: thanh nhiệt giải độc, chống oxy hóa, ngừa táo bón,...

Đặc biệt, món rau luộc giảm cân này vô cùng tốt cho phụ nữ. Nhất là những chị em sau sinh, giúp mẹ nhanh chóng lấy lại vóc dáng và còn tốt cho các bé đang bú mẹ nữa.

Rau lang luộc

Một lưu ý nhỏ khi dùng loại rau này đó là bạn không nên ăn quá nhiều và thường xuyên. Trong rau lang có chứa lượng canxi lớn có thể dẫn đến sỏi thận.

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3. Một số lưu ý khi áp dụng thực đơn rau luộc giảm cân

- Để mua được những sản phẩm tươi ngon nhất, các bạn nên lựa chọn rau củ quả theo mùa. Tránh những sản phẩm bị nhiễm chất bảo quản, thuốc trừ sâu,…

- Đảm bảo bổ sung lượng nước đầy đủ nhằm giúp giải độc tố, thanh lọc cơ thể hiệu quả

- Ăn kiêng kết hợp tập luyện thể thao để tăng cường hiệu quả đốt cháy lượng mỡ thừa một cách nhanh nhất.

Thực đơn rau luộc giảm cân thanh đạm vừa ngon bổ lại rất dễ làm

Bổ sung kết hợp giữa các loại rau củ quả thật hợp lý, đa dạng, vừa cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể, vừa khiến bữa ăn ngon miệng và hấp dẫn hơn.

Trên đây là danh sách các loại rau luộc giảm cân giúp kế hoạch ăn kiêng của bạn diễn ra hoàn hảo hơn. Hành trình ăn rau luộc giảm cân của bạn sẽ dễ dàng và không còn nhàm chán với những gợi ý này.

Vừa ăn ngon vừa giữ gìn sức khỏe mà còn lấy lại vóc dáng, sở hữu được vòng eo thon gọn như ý. Dù ăn loại rau luộc giảm cân nào, bạn cũng cần ghi nhớ điều đầu tiên bạn cần thực hiện đó là chọn mua rau củ quả sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn nhé!