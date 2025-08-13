4 sai lầm rửa mặt làm da xấu đi từng ngày mà nhiều chị em gặp phải

Rửa mặt tưởng chừng là việc rất đơn giản nhưng lại dễ mắc sai lầm, khiến bạn vô tình phá hỏng làn da mỗi ngày.

Không ít chị em vô tình mắc phải những sai lầm phổ biến trong cách chăm sóc da khiến làn da xấu đi mỗi ngày mà không hiểu vì sao. Nếu bạn đang trong tình trạng như vậy, đừng lo lắng nhé, hãy áp dụng những cái thiện thiện da được hướng dẫn ở phần tiếp theo để nhanh chóng có được làn da sạch hơn, khỏe mạnh và rạng rỡ hơn.

4 sai lầm rửa mặt làm da xấu đi từng ngày mà nhiều chị em gặp phải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

4 sai lầm rửa mặt làm da xấu đi từng ngày

Không vệ sinh sạch sẽ bàn tay khi rửa mặt

Các đầu móng tay, kẽ tay, lòng bàn tay,... là nơi tập trung nhiều vi khuẩn có hại. Vì thế, nếu bạn bỏ quên việc vệ sinh sạch sẽ đôi bàn tay trước khi rửa mặt, thì bạn sẽ trực tiếp đưa vi khuẩn có hại từ đôi tay lên mặt. Chưa kể đến, khi cho sữa rửa mặt lên một đôi tay dơ, sản phẩm chỉ làm sạch vi khuẩn bám trên tay chứ không còn tác dụng loại bỏ bụi bẩn trên da mặt.

Dùng nước nóng rửa mặt

Nhiệt độ cao của nước nóng sẽ khiến lớp dầu tự nhiên trên da bị mất đi, đồng thời còn tạo sức ép lên các tuyến dầu bảo vệ da. Làn da của bạn sẽ bị đỏ và nóng rát, tệ hơn là còn có thể bị thương tổn. Sai lầm này khi lặp lại nhiều lần sẽ khiến da khô ráp hơn, tuyến dầu hoạt động mạnh để làm ẩm da dẫn đến da bị nhờn, bít tắc lỗ chân lông sinh ra mụn. Cách tốt nhất là bạn chỉ nên rửa mặt bằng nước ấm để da được thư giãn nhưng vẫn đảm bảo không bị tác động xấu.

4 sai lầm rửa mặt làm da xấu đi từng ngày mà nhiều chị em gặp phải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng sữa rửa mặt có hạt tẩy tế bào chết mỗi ngày

Tuy rằng các sản phẩm sữa rửa mặt có chứa các hạt tẩy tế bào chết sẽ giúp loại bỏ da chết hiệu quả, nhưng khi bạn sử dụng mỗi ngày sẽ trở thành nguyên nhân khiến da bị mài mòn nhanh chóng. Làn da sẽ trở nên yếu ớt và nhạy cảm hơn. Từ đó, nhiều vấn đề về da sẽ phát sinh như lỗ chân lông ngày càng lớn, da sần sùi, dễ bị mụn và mẫn cảm.

Rửa mặt quá nhiều trong ngày

Rửa mặt càng nhiều da mặt sẽ càng sạch chính là suy nghĩ của nhiều người. Đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm, đặc biệt là đối với các bạn nữ sở hữu da dầu. Làn da dầu sẽ tiết ra nhiều bã nhờn dư thừa gây bết dính khó chịu. Vì thế, các chị em thường rửa mặt nhiều lần trong ngày nhằm loại bỏ sự nhờn rít này cho da.

4 sai lầm rửa mặt làm da xấu đi từng ngày mà nhiều chị em gặp phải - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, rửa mặt quá nhiều sẽ khiến da bị mất đi lớp dầu nhờn tự nhiên, từ đó dễ bị khô, bong tróc và sần sùi hơn. Bạn chỉ nên rửa mặt 2 lần trong ngày vào sáng và tối bằng sữa rửa mặt. Trong ngày có thể xen kẽ rửa nước lạnh 1 đến 2 lần trong trường hợp da mặt quá nhờn hoặc bám nhiều bụi bẩn.

