Trong trận mưa lớn, một bờ ta luy cao khoảng 1,5m đã đổ sập khiến 2 người tử vong. Vụ việc xảy ra tại phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 12/8, bờ taluy tại quán cà phê Tây Hồ, hẻm 108 đường Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt, bất ngờ sạt lở. Lúc này, bên trong quán có nhiều người, tất cả hoảng loạn tháo chạy.

Cụ thể, khoảng 16h tại hẻm 108 đường Hùng Vường (phường Xuân Trường - Đà Lạt), bờ ta luy phía sau một ngôi nhà tạm cao khoảng 1,5m đổ ập xuống. Phần đất đá đổ sang quán cà phê Tây Hồ bên cạnh đè vào 2 người khách của quán.

Vụ việc xảy ra rất nhanh làm 2 người chết.

Hiện trường sạt lở trong quán cà phê ở phường Xuân Trường - Đà Lạt, khiến hai người tử vong - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, hiện phường Xuân Trường - Đà Lạt đang khắc phục sự cố. Ông Trần Hùng Sơn, chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, cho biết trước mắt đang hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân và tổ chức khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố để hạn chế các thiệt hại có thể xảy ra.

Khu vực xảy ra vụ sạt lở cách xa trục đường chính, ít người ở.

2 nạn nhân bị nạn do sạt ta luy khiến đất đá đổ sang quán cà phê bên cạnh - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Ngoài ra, khu vực các phường trung tâm tỉnh Lâm Đồng như Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt mưa lớn kéo dài khiến nhiều đường ngập nước.

Nguyên nhân vợ chồng tử vong trong căn nhà khóa cửa: Chồng sát hại vợ rồi tự tử Tối 11/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường là căn nhà trên đường Lê Minh Ngươn, phường Long Xuyên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sat-lo-quan-ca-phe-o-a-lat-2-nguoi-bi-vui-lap-tu-vong-739638.html