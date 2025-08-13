Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân nam sinh tử vong bất thường trong phòng trọ ở phường An Nhơn, TPHCM.

Theo thông tin báo Thanh Niên, tối nay 12/8, cơ quan chức năng phường An Nhơn (quận Gò Vấp cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ một sinh viên tử vong trong phòng trọ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, cơ quan chức năng phường này xác nhận, chiều tối cùng ngày, người dân phát hiện một nam sinh viên tử vong bên trong một khu nhà trọ ở hẻm 162 Nguyễn Văn Lượng.

Con hẻm nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.B.H (22 tuổi, quê Đồng Tháp), hiện là sinh viên năm cuối của một trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Trước khi phát hiện vụ việc, nam sinh này được cho là đã không rời khỏi phòng trọ trong khoảng 2 ngày.

Theo thông tin báo Lao Động, vụ việc được phát hiện vào khoảng 17 giờ cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, chủ nhà trọ đã phải phá cửa để kiểm tra sau khi không thấy nam sinh viên ra ngoài trong hai ngày. Khi vào trong, người này phát hiện nam sinh viên đã tử vong, trên nền nhà có vết ói và một chai cồn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường An Nhơn đã phối hợp cùng Công an TPHCM có mặt tại hiện trường. Nguyên nhân cái chết của nam sinh viên đang được làm rõ.

