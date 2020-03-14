15 cách giảm cân không cần ăn kiêng theo chuẩn khoa học

Giảm cân không cần ăn kiêng chắc chắn là phương pháp mà các chị em đều mong muốn tìm tới. Bởi các phương pháp giảm cân thông thường phải đi kèm với chế độ ăn vô cùng khắt khe, kiêng khem nhiều thứ tạo áp lực và khó chịu. Vậy có cách nào giúp chị em sở hữu vóc dáng cân đối mà không cần ăn kiêng không? 15 cách giảm cân không cần ăn kiêng dưới đây sẽ giải đáp cho chị em.

Vì vậy, nếu bạn muốn giảm cân, tuyệt đối không nên bỏ bữa sáng. Vào bữa sáng, bạn nên ăn các thực phẩm lành mạnh cung cấp đủ năng lượng hoạt động để đảm bảo không bị đói, mệt, uể oải. Một số thực phẩm lý tưởng cho bữa sáng của người giảm cân như: thực phẩm nguyên hạt, yến mạch, trái cây,...

Nhịn ăn sáng để giảm cân là quan niệm vô cùng sai lầm của chị em. Khi nhịn ăn vào bữa sáng, cơ thể bạn sẽ đói và để có đủ năng lượng làm việc, bạn sẽ có xu hướng ăn nhiều hơn vào trưa và tối. Lượng thức ăn của bữa trưa và tối có thời gian tiêu thụ ngắn hơn tính tới thời điểm kết thúc một ngày. Vì vậy, bạn dễ bị tích tụ mỡ và gây thừa cân.

2. Uống nhiều nước

Nhiều người nghĩ rằng uống nước nhiều gây tích nước và tăng cân, nhưng điều này không đúng. Cơ thể mỗi người đều trao đổi chất thường xuyên, thanh lọc cơ thể diễn ra liên tục. Nếu bạn không cung cấp đủ nước cho cơ thể, quá trình trao đổi chất sẽ thực hiện chậm hơn và kém hiệu quả. Các độc tố sẽ không được đào thải ra khỏi cơ thể bạn.

Uống nhiều nước để giảm cân nhanh hơn - Ảnh minh họa: Internet.

Vì vậy, để hỗ trợ giảm cân tốt nhất, bạn nên uống tối thiểu 2 lít nước mỗi ngày. Cơ thể bạn sẽ được trao đổi chất và thanh lọc độc tố nhanh hơn. Đồng thời, nước cũng khiến bạn giảm bớt cảm giác đói, giảm lượng thức ăn đưa vào cơ thể.

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3. Ăn rau, canh, salad trước bữa ăn

Cách giảm cân tại nhà mà không cần ăn kiêng là ăn một đĩa salad, một bát canh hoặc một chút rau trước mỗi bữa ăn sẽ khiến cho bạn có cảm giác no và giảm lượng thức ăn sử dụng trong bữa chính. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý về các nguyên liệu sử dụng khi trộn salad, tránh bơ hoặc phô mai.

Ăn rau xanh trước bữa ăn để giảm thực phẩm đưa vào cơ thể - Ảnh minh họa: Internet.

4. Sử dụng các thực phẩm thô thay thế tinh bột

Cách giảm cân không cần nhịn ăn hữu hiệu là bạn hãy thay thế các thực phẩm tinh chế bằng các thực phẩm thô. Ví dụ bình thường bạn ăn cơm trắng, bánh mì hay bún thì bạn hãy thay thế bằng một số thực phẩm nguyên vỏ.

Thực phẩm thô ít gây tăng cân hơn - Ảnh minh họa: Internet.

Một số thực phẩm thô mà bạn có thể chọn là: khoai lang, gạo lứt, ngũ cốc nguyên hạt,.. Các thực phẩm này có hàm lượng tinh bột thấp, giàu chất xơ nên sẽ không gây tích mỡ.

5. Cắt bỏ lượng đường

Cách giảm mỡ bụng mà không cần ăn kiêng đó là bạn hãy cắt bỏ lượng đường ra khỏi bữa ăn. Bạn hãy sử dụng các thực phẩm không đường hoặc có hàm lượng đường thấp. Bạn cần loại bỏ đồ ngọt, nước uống ngọt và bao gồm cả các loại trái cây có vị ngọt sắc.

6. Ngủ đủ giấc

Theo các nghiên cứu khoa học của ĐH Michigan, ngủ nhiều hơn 1 tiếng mỗi đêm sẽ giúp bạn giảm 6kg mỗi năm. Đặc biệt, khi ngủ, bạn sẽ giảm cảm giác thèm ăn, tránh được thói quen ăn đêm và hạn chế lên cân.

7. Hạn chế tối đa thức uống có cồn

Rượu, bia và cà phê đều là các loại nước uống dễ khiến bạn tích mỡ bụng. Vì vậy cách bỏ đồ uống có cồn là cách khá dễ dàng trong 15 cách giảm cân không cần ăn kiêng theo chuẩn khoa học.

Không uống đồ uống có cồn - Ảnh minh họa: Internet.

8. Ăn sữa chua không đường sau khi ăn

Sữa chua có nhiều men vi sinh và lợi khuẩn rất có ích cho đường ruột. Nếu bạn ăn 1 hũ sữa chua sau khi ăn, đây sẽ là cách giúp kích thích tiêu hóa nhanh chóng hơn và tránh tích mỡ.

9. Uống trà xanh

Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, uống trà xanh giúp thúc đẩy tiêu hao năng lượng nhờ thành phần catechin trong trà xanh. Đồng thời, loại nước uống này không có đường, tốt cho làn da của phụ nữ, chống lão hóa tốt.

10. Ăn nhiều protein hơn

Protein sẽ giúp dạ dày của bạn nhanh no hơn. Vì vậy, thay vì ăn tinh bột, bạn nên chuyển sang ăn nhiều protein để vừa no, vừa giúp giảm cân. Đây là một trong 15 cách giảm cân không cần ăn kiêng theo chuẩn khoa học được áp dụng trong nhiều phương pháp nổi tiếng và hiệu quả.

Chăm chỉ đi bộ để giảm cân - Ảnh minh họa: Internet.

11. Hạn chế ăn vặt hoặc ăn vặt lành mạnh

Nếu bạn có thói quen ăn snack, bánh kẹo hoặc trà sữa vào các bữa phụ thì cần bỏ thói quen này. Nếu bạn thấy đói thì có thể sử dụng một số loại thực phẩm thay thế như salad, rau xanh, trứng,...

12. Vận động nhiều hơn

Bạn có thể tận dụng các khoảng thời gian để tăng cường vận động, tiêu hao calo để giảm cân. Ví dụ thay vì đi thang máy, bạn có thể đi thang bộ, hoặc thay vì đi xe đến những nơi gần nhà, bạn lựa chọn đi bộ để giảm cân nhanh hơn.

Chăm chỉ đi bộ để giảm cân - Ảnh minh họa: Internet.

13. Chia đồ ăn thành từng phần nhỏ

Việc chia đồ ăn ra thành từng phần nhỏ và ăn từng phần sẽ giúp bạn kiểm soát được lượng thức ăn đưa vào. Đồng thời, đây là cách giúp dạ dày bạn tập “làm quen” với lượng thức ăn ít hơn.

14. Nhai chậm khi ăn

Việc bạn ăn quá vội, nhai quá nhanh sẽ khiến bạn nạp thêm rất nhiều món ăn vào cơ thể, gây mất kiểm soát và thừa cân. Đồng thời, cách ăn nhanh này rất hại dạ dày, có thể khiến bạn bị khó tiêu và tích mỡ.

15. Nhai kẹo cao su

Đối với những người có thói quen ăn vặt khó bỏ, nếu muốn giảm cân, bạn có thể nhai kẹo cao su. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý chọn loại kẹo cao su không đường để tránh bị lên cân.

Trên đây là 15 cách giảm cân không cần ăn kiêng theo chuẩn khoa học. Để giảm cân, bạn hãy kiên trì thực hiện các cách này để sớm lấy lại vóc dáng thon gọn và săn chắc như mong muốn.