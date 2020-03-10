Hướng dẫn cách chạy bộ giảm cân hiệu quả

Chạy bộ giảm cân được nhiều người áp dụng để loại bỏ mỡ thừa, đốt cháy calo, lấy lại vóc dáng thon gọn và cải thiện sức khỏe tốt hơn. Đây là phương pháp tập thể dục vô cùng đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện, phù hợp với mọi lứa tuổi. Bài viết dưới đây sẽ mách bạn cách chạy bộ giảm cân hiệu quả nhất cho bạn tham khảo.

- Kiểm soát cân nặng: Các bài tập chạy bộ giảm cân giúp đốt cháy calo hiệu quả, lấy lại sự cân bằng dáng vóc và kiểm soát cân nặng cơ thể rất tốt.

Chạy bộ mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho cả thể chất lẫn tinh thần của bạn. Dưới đây là một số lợi ích cơ bản của việc chạy bộ.

- Giúp đôi chân khỏe khoắn: Chạy bộ khiến cho xương và các mô cơ hoạt động tốt hơn. Điều này giúp cho đôi chân chắc khỏe và linh hoạt hơn. Ngoài ra việc chạy bộ còn giúp cho các bó cơ và dây chằng được dẻo dai hơn, chịu được lực tốt hơn.

Chạy bộ giúp cho đôi chân linh hoạt và khỏe khoắn hơn - Ảnh minh họa: Internet

- Giúp cao hơn: Theo một số nghiên cứu cho rằng chạy bộ sớm sẽ khiến cơ thể tiết ra hoocmon tăng trưởng nhiều hơn bình thường và giúp bạn cao hơn.

- Giúp da dẻ đẹp hơn: Chạy bộ giảm cân trong 1 tuần sẽ khiến cơ thể toát mồ hôi, giải phóng độc tố ra bên ngoài và giúp cho máu lưu thông tốt, lỗ chân lông giãn nở và thông thoáng hơn. Các cơ da săn chắc hơn, căng mịn hơn và không bị xệ xuống vì béo, từ đó sẽ tránh được tình trạng lão hóa da.

- Giúp não bộ hoạt động nhanh nhạy hơn: Chạy bộ giúp mạch máu lưu thông khiến não bộ hoạt động tốt hơn, trẻ hóa da, có khả năng tập trung và ghi nhớ tốt. Nhờ đó mà giúp cho bạn có khả năng sáng tạo cao hơn, làm việc và học tập hiệu quả hơn.

- Giảm tình trạng khó ngủ: Chạy bộ giúp giải phóng độc tố và giải tỏa căng thẳng, giúp não được thư giãn nên sẽ khiến bạn dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu hơn. Đồng thời sẽ khiến cho bạn lạc quan hơn và giảm nguy cơ mắc chứng trầm cảm.

Chạy bộ giúp bạn ngủ ngon hơn và sâu giấc hơn - Ảnh minh họa: Internet

- Giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể: Chạy bộ giúp các mô cơ chắc khỏe, cơ thể chịu được áp lực cao, tăng sức đề kháng và miễn dịch cho cơ thể rất tốt.

- Giúp ngăn ngừa ung thư và bệnh huyết áp: Trong quá trình chạy bộ, các mạch máu trong cơ thể đều co giãn, tăng tính đàn hồi và giữ cho huyết áp luôn cân bằng và ổn định. Nhờ đó mà ngăn ngừa được các vấn đề về tim mạch. Ngoài ra, chạy bộ còn giúp cho phái đẹp giảm nguy cơ ung thư vú.

Cách chạy bộ giảm cân trong 1 tháng

Nếu bạn muốn chạy bộ để đốt cháy lượng mỡ dư thừa toàn thân thì bạn nên có lịch chạy bộ cố định và hợp lý như vậy sẽ đạt hiệu quả giảm cân cao. Dưới đây là lịch chạy bộ giảm cân trong 1 tháng mà bạn có thể tham khảo.

Chạy bộ giảm mỡ toàn thân tuần 1

Thứ 2: Đây là thời điểm bắt đầu chạy bộ để giảm cân, bạn nên chạy bộ vừa sức trong 20 phút.

Thứ 3: Tập các bài tập chạy nhẹ nhàng trong 20 phút như là chạy bước nhỏ.

Thứ 4: Chạy bộ nhịp nhàng trong 20 phút và bắt đầu tăng tốc một chút.

Thứ 5: Lặp lại ngày thứ 4.

Thứ 6: Đi bộ 4 phút rồi chạy 1 phút (4:1), làm khoảng 4 lần.

Thứ 7: Đi bộ, chạy bước nhỏ và nghỉ ngơi.

Chủ nhật: Lặp lại ngày thứ 7.

Chạy bộ khởi động để giảm cân tuần thứ 1 - Ảnh minh họa: Internet

Chạy bộ giảm mỡ toàn thân tuần 2

Thứ 2: Lặp lại ngày thứ 6 của tuần 1.

Thứ 3: Tập các bài tập cardio trong khoảng 20-25 phút.

Thứ 4: Đi bộ bước dài 3 phút chạy 1 phút (3:1), làm 3-4 lần.

Thứ 5: Chạy bước nhỏ, nhẹ nhàng không dùng quá nhiều sức trong 20 phút và nghỉ ngơi.

Thứ 6: Lặp lại ngày thứ tư, tăng số lần thực hiện lên 7 lần.

Thứ 7: Lặp lại ngày thứ 3 và nghỉ ngơi.

Chủ nhật: Đi bộ nhẹ nhàng và nghỉ ngơi.

Tăng tốc độ chạy ở tuần giảm cân thứ 2 - Ảnh minh họa : Internet

Chạy bộ giảm mỡ toàn thân tuần 3

Thứ 2: Lặp lại ngày thứ 6 của tuần 2.

Thứ 3: Tập bài tập cardio không động tác trong vòng 30 phút.

Thứ 4: Đi bộ bước dài 1 phút, chạy nhanh 2 phút, thực hiện 7-9 lần.

Thứ 5: Chạy bước nhỏ, nhẹ nhàng trong 20 phút và nghỉ ngơi.

Thứ 6: Đi bộ bước dài 3 phút, chạy nhanh 1 phút, thực hiện 5-7 lần.

Thứ 7: Lặp lại ngày thứ 5.

Chủ nhật: Đi bộ nhẹ và nghỉ ngơi.

Chạy bộ giảm mỡ toàn thân tuần thứ 3 - Ảnh minh họa: Internet

Chạy bộ giảm mỡ toàn thân tuần 4

Thứ 2: Đi bộ bước dài trong 1 phút chạy nhanh 4 phút (1:4), thực hiện 5-7 lần.

Thứ 3: Tập cardio không động tác trong 30 phút.

Thứ 4: Đi bộ 5 phút bước dài rồi chạy đều 10 phút, sau đó tiếp tục đi bộ 5 phút nhẹ nhàng.

Thứ 5: Lặp lại ngày thứ 3.

Thứ 6: Chạy bền khoảng 30 phút.

Thứ 7: Chạy bước nhỏ trong 20 phút và nghỉ ngơi.

Chủ nhật: Đi bộ nhẹ và nghỉ ngơi.

Chạy bộ giảm mỡ toàn thân tuần thứ 4 - Ảnh minh họa: Internet

Nếu kiên trì với lịch chạy bộ giảm cân trong 1 tháng, bạn sẽ nhận được kết quả đáng ngạc nhiên trên cơ thể của mình. Lượng mỡ sẽ tiêu tan, vóc dáng của bạn sẽ trở nên cân đối và quyến rũ hơn.

Trên đây là các lợi ích và cách chạy bộ giảm cân hiệu quả trong vòng 1 tháng, các bạn có thể áp dụng ngay. Chúc bạn thực hiện thành công và đạt được dáng vóc như mong ước!