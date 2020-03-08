Giải đáp câu hỏi: Chạy bộ có giảm mỡ bụng không? 

Chạy bộ là bài tập thể dục đơn giản, dễ thực hiện và mang lại nhiều lợi ích cả về sức khỏe lẫn tinh thần cho người tập. Đặc biệt, chạy bộ được biết đến với khả năng đốt cháy calo và mỡ thừa giúp giảm cân hiệu quả. Vẫn còn rất nhiều người thắc mắc chạy bộ có giảm mỡ bụng không ? chạy bộ giảm mỡ toàn thân hiệu quả không?... Để giải đáp những thắc mắc này, hãy cùng tham khảo một số thông tin dưới đây để có phương pháp chạy bộ giảm mỡ bụng hiệu quả.

Ngoài ra, khi lượng mỡ thừa bao quanh vòng 2 của bạn quá nhiều thì các bài tập cũng không có tác dụng được đến với các cơ bên trong. Vì vậy, nếu muốn eo thon gọn bạn nên nên tìm cách để giảm mỡ tổng thể và kết hợp với các bài tập để cơ săn chắc hơn.

Một nguyên tắc quan trọng bạn cần phải nhớ là mỡ chỉ giảm trên toàn cơ thể chứ không phải giảm ở một vùng nhất định theo ý muốn của bạn. Phần lớn mọi người nghĩ rằng, một số bài tập như tập plank hay gập bụng sẽ làm giảm mỡ bụng. Nhưng điều này không hoàn toàn đúng, vì chúng chỉ giúp cơ bụng của bạn trở nên săn chắc hơn.

Một trong những bài tập giúp giảm mỡ bụng đơn giản và hiệu quả đó là chạy bộ. Chạy bộ không chỉ tốt cho sức khỏe tim mạch, tăng cường trao đổi chất mà còn có khả năng giải phóng năng lượng, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả.

Một số hình thức chạy bộ giảm mỡ bụng

1. Chạy bộ ngoài trời

Chạy bộ ngoài trời là một trong những hình thức tập luyện phổ biến và đơn giản được nhiều người áp dụng. Thời gian thích hợp để chạy bộ là buổi sáng vì khi đó không khí trong lành, mát mẻ, không có nhiều nắng và khói bụi. Hoặc nếu không thể chạy bộ vào buổi sáng bạn có thể chạy lúc chiều tối (lưu ý không chạy ngay sau khi ăn no hoặc sát giờ ngủ). Bạn có thể chạy bộ xung quanh nhà, công viên hoặc đoạn đường vắng ít xe qua lại.

Trung bình trong 30 phút khi chạy ở tốc độ bình thường, địa hình phẳng bạn sẽ đốt được khoảng 145 calo.

Chạy bộ ngoài trời giúp giảm mỡ bụng - Ảnh minh họa: Internet

2. Chạy bằng máy chạy bộ

Nếu bạn chọn đến các phòng tập hoặc có sẵn máy chạy bộ trong nhà thì sẽ nhanh chóng và thuận tiện hơn. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh tốc độ chạy, tính được lượng calo mình tiêu thụ.

Khi mới bắt đầu chạy, bạn nên chọn tốc độ chạy chậm và nhẹ nhàng, sau đó thì tăng dần khi đã quen. Thông thường, nếu chạy bộ bằng máy trong 30 phút, bạn sẽ đốt được 270-400 calo.

Chạy bộ bằng máy chạy bộ là phương pháp phổ biến giúp tiêu hao calo cao - Ảnh minh họa: Internet

3. Chạy bộ cầu thang

Một trong những cách chạy bộ giảm mỡ bụng hiệu quả nữa đó là chạy bộ cầu thang. Bạn nên tập thói quen đi cầu thang bộ thay cho việc sử dụng thang máy. Các nghiên cứu cho rằng, chúng ta sẽ giảm được ít nhất 0,1 calo mỗi bước leo lên và 0.05 calo mỗi bước xuống. Như vậy, chỉ với 10 bước leo cầu thang bạn có thể đốt cháy được 100 calo.

Chạy bộ cầu thang là một trong những phương pháp được nhiều người áp dụng để giảm mỡ bụng - Ảnh minh họa: Internet

4. Chạy bộ tại chỗ

Đây là một hình thức khá phổ biến, nó thường được áp dụng đối với một số người không có thời gian và điều kiện tập luyện. Bên cạnh đó, một điều rất quan trọng cần được biết đến là chạy bộ tại chỗ giúp tiêu hao được nhiều năng lượng hơn là chạy bộ ngoài trời và chạy bộ bằng máy. Khi chạy bộ tại chỗ, bạn sẽ dựa hoàn toàn vào sức mình, từ đó tiêu thụ được nhiều calo hơn.

Chạy tại chỗ cũng giúp giảm mỡ bụng một cách đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Một số kinh nghiệm chạy bộ giảm cân, mỡ bụng hiệu quả

Từ 5-6 giờ sáng là khoảng thời gian thích hợp để chạy bộ.

Bạn cần bổ sung đầy đủ năng lượng cho cơ thể trước khi chạy bộ giảm mỡ bụng. Thời gian hợp lý nhất để ăn là khoảng 30-60 phút trước khi chạy bộ.

Bạn nên kiên trì và duy trì chế độ tập luyện mỗi ngày để đạt được hiệu quả tốt hơn. Bạn có thể lên lịch chạy bộ giảm mỡ trong 1 tháng để quen dần với chế độ luyện tập

Một số kinh nghiệm chạy bộ giúp bạn có thể giảm cân nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Việc bắt đầu chạy quá nhanh là một trong những nguyên nhân dẫn đến chấn thương hoặc khiến bản thân khó duy trì tốc độ đều. Bạn nên chạy bền giảm mỡ bụng để ngăn ngừa chấn thương và giúp bạn chạy lâu hơn.

Trước khi bắt đầu chạy bộ, bạn nên dành ít nhất từ 5-10 phút để khởi động thật kỹ và làm nóng cơ thể.

Bạn cần bổ sung đủ nước để có thể chạy lâu hơn, điều này là cần thiết khi chạy bộ trong thời tiết nóng.

Để giảm mỡ bụng bạn cần phải đốt cháy nhiều calo hơn mức tiêu thụ. Vì vậy, cần có một kế hoạch ăn uống lành mạnh, ít calo để giúp bạn giảm mỡ bụng cân nhanh hơn.

Như vậy, việc thắc mắc chạy bộ có giảm mỡ bụng không? Câu trả lời là có. Tuy nhiên, bạn cần có chế độ luyện tập và ăn uống hợp lý, kết hợp với một số bài tập giúp cơ bụng thêm săn chắc để có thể giảm mỡ bụng hiệu quả và có được vòng eo thon gọn.