Ăn sướng miệng mà vẫn giảm cân hết ý cùng trái ổi tươi ngon!

Ổi là một trong những loại quả vô cùng quen thuộc tại Việt Nam. Không chỉ có mùi thơm và hương vị độc đáo, quả ổi còn được coi là siêu trái cây bởi thành phần chứa các hàm lượng dưỡng chất cần thiết như: hợp chất lycopene, chất chống oxy hóa, mangan, magie, kali, canxi,....đặc biệt, trong 100g Ổi có chứa khoảng 126 mg Vitamin C, có thể đáp ứng khoảng 209% nhu cầu khuyến nghị hàng ngày.

Ăn ổi có giảm cân không? Câu trả lời là CÓ . Và nếu áp dụng đúng cách thì ổi sẽ giúp bạn giảm cân rất tốt. Ổi là một loại quả đặc biệt hữu ích cho những người muốn giảm cân vì ổi chứa rất ít calo và đường mà lại chứa nhiều chất nước và chất xơ. Cụ thể trong 100g ổi chỉ có 68 calo và 8,92g đường, trong khi đó chứ khoảng 90g nước và có khoảng 5g chất xơ tiêu hóa. Ổi cũng là thực phẩm giàu chất thô, rất giàu vitamin, protein và khoáng chất, nhưng không có cholesterol và ít carbohydrate nên khi ăn ổi bạn có cảm giác ngon miệng và no lâu. Điều này rất có lợi cho những người muốn giảm cân. Ngoài ra, ăn ổi hạn chế tiểu đường type 1, ăn ổi giảm mỡ máu, giảm bớt mỡ nội tạng và nhiều công dụng khác.

Những thành phần dinh dưỡng phong phú này chính là các yếu tố làm nên lợi ích nhiều mặt của trái ổi cho sức khỏe con người. Ổi là một loại trái cây có rất nhiều ưu thế, giúp ngăn chặn tích mỡ chống béo phì, cung cấp nhiều vitamin C giúp đề kháng khỏe mạnh hơn, ổi cũng rất có lợi cho hệ tim mạch, chống lão hóa và tăng cường vitamin A cho mắt sáng khỏe.

Ăn ổi như thế nào để giảm cân?

Ổi là một thực phẩm giúp giảm cân nhưng nên ăn ổi và lúc nào, ăn bao nhiêu, ăn như thế nào để giảm cân thì bạn cần phải biết cách. Tuy vấn đề này không có khó khăn gì nhưng nếu thực hiện sai cách có thể không giảm được cân mà còn gây ảnh hưởng cho sức khỏe.

Nên ăn ổi vào lúc nào? Bạn hãy ăn ổi trước bữa sáng hoặc bữa trưa 30 phút, bạn sẽ thấy no và bữa chính sẽ ăn rất ít. Khi đói, bạn có thể ăn ổi vào các bữa phụ, ổi không nhiều calo và đường nên không sợ ăn vặt mà tăng cân.

Bạn hãy ăn ổi tầm 30 phút trước bữa sáng hoặc bữa trưa!

Nhiều chị em thắc mắc rằng ăn ổi vào ban đêm có tốt không? Chắc chắn là không rồi. Bất cứ thứ gì ăn vào ban đêm đều không tốt cả. Đêm là thời gian hệ tiêu hóa của bạn dành thời gian để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bạn không nên ăn gì vào lúc này, kể cả ổi.

Ăn ổi sao cho đúng cách? Ổi có nhiều hạt cứng nên tốt nhất là bạn hãy bỏ phần hạt ổi đi, chỉ ăn phần thịt ổi mà thôi. Phần vỏ nếu không đảm bảo rằng nguồn gốc ổi sạch thì bạn cũng có thể gọt đi. Tuy nhiên, ổi ăn cả vỏ sẽ có vị ngon ngọt và giòn hơn. Những ai hay bị táo bón, dạ dày không tốt thì nên nhai kỹ hoặc ép ổi lấy nước uống sẽ tốt hơn.

Một số cách ăn ổi để giảm cân

1. Nước ép ổi

Nước ép ổi ngọt thơm, giàu vitamin!

Nước ép ổi là một loại đồ uống rất ngon, lại cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất. Chị em mỗi ngày hãy làm một ly nước ép ổi vào trước bữa ăn khoảng 30 phút để giảm bớt việc nạp thức ăn vì nó sẽ làm giảm cảm giác đói.

Cách làm nước ép ổi giảm cân như sau:

- Nguyên liệu: 500gr trái ổi không quá xanh cũng chưa chín, vừa ăn.

- Cách làm: Ổi rửa sạch, bổ miếng nhỏ, bỏ phần hạt ở giữa. Cho ổi vào máy xay hoặc máy ép để ép lấy nước. Sau đó có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh 30 phút rồi uống. Có thể thêm một chút đá rồi uống.

2. Ăn ổi trực tiếp

Không phải cầu kỳ chế biến hay ép, bạn chỉ cần rửa sạch ổi và ăn trực tiếp. Chỉ lưu ý là không nên ăn phần ruột ổi là được. Mỗi ngày ăn 1-2 trái ổi trước bữa ăn 30 phút hoặc ăn vào lúc bạn cảm thấy đói như một loại đồ ăn vặt lành mạnh. Việc này làm giảm cảm giác đói nhanh chóng, từ đó làm giảm lượng thức ăn bạn nạp vào, dần dần giảm mỡ bụng và giảm cân nặng.

3. Sinh tố ổi

Sinh tố ổi dinh dưỡng, dễ làm!

Món sinh tố ổi kết hợp thêm một số loại hoa quả khác tạo nên một món đồ uống thơm ngon, hấp dẫn, giúp hành trình giảm cân trở nên thú vị và đỡ nhàm chán hơn. Món sinh tố này rất đơn giản, bạn chỉ cần mất khoảng 5 phút để chế biến. Cách làm như sau:

- Chuẩn bị 1 trái ổi, ổi chín sẽ thơm và mềm hơn đem bổ miếng nhỏ, bỏ phần ruột. 3 quả dâu tây tạo nên vị chua thơm dịu. Sau đó cho thêm nước lọc và bỏ vào máy xay sinh tố xay mịn. Có thể cho thêm một chút mật ong và đá lạnh để tăng thêm hương vị.

4. Salad ổi ngon mát

Món salad ổi này rất thích hợp để đưa vào thực đơn giảm cân của chị em. Một món ăn ít tinh bột, nhiều rau củ, đủ chất mà lại ngon miệng. Cách làm cũng rất đơn giản như sau:

- Nguyên liệu: Ổi giòn 2 quả to, tôm sú tươi 200gr, thịt bò nạc 150gr, 2 quả chanh, 1 trái ớt, đậu phộng rang, đường, muối, dầu ăn, dầu giấm trộn salad.

- Cách làm: Ổi xắt miếng nhỏ, xắt miếng vừa ăn, bỏ ruột. Tôm sú hấp chín, bỏ vỏ, bóc phần nõn tôm. Thịt bò xào chín tới vừa ăn. Sau đó cho tất cả các nguyên liệu vào tô. Tiếp đó nêm một chút đường, muối, nước cốt chanh, ớt trộn đều. Cho thêm 1-2 thìa dầu giấm trộn salad vào. Cuối cùng cho 2 thìa đậu phộng rang vàng giã dập vào là hoàn thành.

Ngoài ra món ổi cũng có thể làm được nhiều món ăn như gỏi ổi tai heo, làm ổi luộc giảm cân, ổi trộn hoa quả,…

Lưu ý khi ăn ổi giảm cân

- Một điều lưu ý với tất cả chị em có dự định áp dụng chế độ giảm cân bằng ổi thì cần phải nhớ rằng ăn ổi phải đúng cách thì cân nặng mới giảm được. Tuy ăn ổi có thể giúp giảm cân nhưng các bạn cần phải kiên trì. Không có một biện pháp an toàn nào có thể đào thải mỡ thừa một cách siêu tốc, chỉ vày ngày là mỡ thừa tiêu biến được. Vì thế, hãy kiên trì thực hiện trong vài tuần để cảm nhận được hiệu quả.

- Ngoài ra, song song với việc ăn ối, uống nước ép ổi và chế biến các món ăn từ ổi thì các bạn cần thực hiện kết hợp với các phương pháp giảm cân khác như tập luyện, vận động, ngủ đủ giấc, ăn uống hợp lý thì mới mang lại hiệu quả tốt nhất.

- Không nên lạm dụng việc ăn ổi, vì khi bạn ăn quá nhiều ổi thì có thể dẫn đến tình trạng táo bón, đau dạ dày, khó tiêu và đầy bụng.

- Mặc khác, ăn ổi có giảm cân không còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người. Trên thực tế, có người đã giảm cân bằng cách ăn ổi thành công tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp tình trạng không có nhiều cải thiện và phải đổi sang phương pháp giảm cân khác.

Chị em đã có câu trả lời cho câu hỏi ăn ổi có giảm cân không rồi phải không nào? Giảm cân an toàn, tự nhiên không phải là một hành trình đơn giản, hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ ở trên, các chị em độc giả sẽ kiên trì thực hiện và áp dụng quá trình giảm cân khoa học cùng ổi để mau chóng có được body khỏe đẹp, săn chắc nhé!