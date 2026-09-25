Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, sự nghiệp của tuổi Tỵ được Thực Thần chiếu cố nên những người làm quán ăn, mở cửa hàng thực phẩm, buôn bán đồ ăn hoặc kinh doanh tự do sẽ gặp thuận lợi. Lộc kinh doanh trong thời gian này khá nhiều, càng xởi lởi thì khách càng đông đến mức ai nhìn vào cũng nóng ruột.

Chuyện tiền bạc của bản mệnh may mắn thêm nhiều phần do cục diện Kim sinh Thủy. Kiếm tiền khá dễ dàng, ngay chính bạn còn thấy ngỡ ngàng vì lộc lá tự rơi vào tay mình, tài lộc nhờ vậy mà gia tăng nhanh chóng.

Con giáp tuổi Ngọ

Bước qua tháng 10, người tuổi Ngọ được Thiên Ấn hỗ trợ nên vận trình sự nghiệp trong tử vi ngày hôm nay vô cùng tươi sáng. Bản mệnh gặt hái được khá nhiều thành tích đáng nể bằng chính khả năng và nỗ lực mình đã bỏ ra. Hôm nay là ngày bạn chứng minh bản thân nên hãy phát huy hết sức nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Hỏa sinh Thổ giúp đường tình duyên của con giáp này nở hoa rực rỡ. Bạn hạnh phúc khi dù chuyện gì xảy ra cũng luôn có một người thấu hiểu mình để chia sẻ. Đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào, bạn dường như quên hết muộn phiền âu lo.

Con giáp tuổi Dần

Bước qua tháng 10, con đường công danh sự nghiệp của tuổi Dần vô cùng may mắn, thuận lợi. Người tham gia thi cử, ứng tuyển sẽ dễ dàng đạt được những thành tích tốt đẹp. Sự tự tin và nỗ lực không ngừng của con giáp này sẽ sớm được đền đáp xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên một điều cần lưu ý rằng, tuổi Dần đừng tự tin quá, đừng cứng đầu bảo thủ quá mà hãy học cách lắng nghe những lời góp ý khuyên răn của những người có kinh nghiệm. Đó có thể là chìa khóa giúp bản mệnh tiến tới thành công đó.

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