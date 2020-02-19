Thực đơn giảm cân cho nữ trong 1 tuần hiệu quả nhất

Dinh dưỡng 19/02/2020 17:27

Bạn đang đau đầu không biết làm sao để đánh tan mỡ thừa trên cơ thể. Hãy áp dụng ngay thực đơn giảm cân cho nữ trong 1 tuần hiệu quả nhất.

Thật may mắn cho những chị em sinh ra đã sở hữu một thân hình cân đối, số đo ba vòng chuẩn chỉnh như Ngọc Trinh. Tuy nhiên sự cố gắng của các chị em có thân hình mũm mĩm về thân hình chuẩn mới đáng để ghi nhận. Hãy nhanh chóng áp dụng thực đơn giảm cân cho nữ trong 1 tuần hiệu quả để đánh bay mỡ thừa.

thực đơn giảm cân cho nữ trong 1 tuần
Thực đơn giảm cân cho nữ trong 1 tuần hiệu quả nhất -Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng thừa cân ở phụ nữ hiện nay khá phổ biến. Thay vì sử dụng những phương pháp phẫu thuật nguy hiểm hoặc sử dụng các loại thuốc không có nguồn gốc thì bạn nên áp dụng những công thức chế độ ăn kiêng đảm bảo đã được khoa học ghi nhận. General Motor Diet là một trong những thực đơn giảm cân trong 7 ngày cực kỳ hiệu quả và thật sự an toàn cho sức khỏe của bạn. Đặc biệt, nếu thực hiện nghiêm túc, chỉ trong một tuần bạn có thể giảm từ 3 đến 4kg là điều hoàn toàn bình thường.

Ngày đầu tiên

Ngày đầu tiên trong thực đơn giảm cân cho nữ 7 ngày này, hãy bắt đầu bằng các loại hoa quả. Khi đói, hãy ăn tất cả những loại hoa quả mà bạn thích tuy nhiên hãy loại bỏ chuối, mít và sầu riêng ra một bên nhé. Trong trái cây chứa một hàm lượng vitamin rất dồi dào và hàm lượng chất xơ giàu có rất tốt cho hệ tiêu hóa. Đừng quên uống nước đều đặn và phải đủ 2l nước mỗi ngày.

Thực đơn giảm cân cho nữ trong 1 tuần hiệu quả nhất ảnh 2
Ngày đầu tiên với hoa quả - Ảnh minh họa: Internet

Ngày thứ hai

Để xây dựng thực đơn giảm cân cho nữ trong vòng 7 ngày này, các chuyên gia đầu ngành về dinh dưỡng đã nghiên cứu kỹ lưỡng. Chính vì thế bạn đừng quá lo lắng liệu ăn thế này có đủ sức mà làm việc và có đủ chất không nhé. Quay lại với ngày thứ hai, trong hôm nay, bạn được thỏa sức với tất cả các loại rau củ quả. Bạn có thể ăn no các loại rau mà mình yêu thích. Tuy nhiên những loại được ưu tiên hàng đầu đó chính là cà rốt, bắp cải, dưa chuột, bông cải xanh. Không nên ăn những loại củ quả chứa nhiều tinh bột như khoai tây, sắn, khoai lang,.... Bạn có thể chế biến thành nhiều món như hấp, xào, nấu canh hoặc làm salad để không bị ngán và dễ ăn.

Thực đơn giảm cân cho nữ trong 1 tuần hiệu quả nhất ảnh 3
Ngày thứ 2 với rau củ - Ảnh minh họa: Internet

Ngày thứ ba

Ngày thứ ba trong thực đơn giảm cân cho nữ trong 1 tuần, chị em được thỏa sức kết hợp cả trái cây và rau củ quả. So với hai ngày đầu thì ngày thứ 3 mọi người sẽ cảm thấy dễ ăn hơn vì được kết hợp cả rau củ và hoa quả. Nên ăn hoa quả vào buổi sáng, còn buổi trưa và tối thì ăn rau củ. Có một lưu ý nho nhỏ là bạn có thể chế biến món ăn tùy theo sở thích nhưng hãy hạn chế những món chiên xào, cay nóng để đạt được hiệu quả nhanh nhất có thể. Đừng quên uống đủ 1 ngày 2 lít nước.

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Ngày thứ 3 với rau củ và hoa quả

Ngày thứ tư

Ngày thứ tư trong thực đơn hàng ngày giảm cân, chị em mình được thỏa sức ăn chuối và uống sữa - thứ mà những ngày đầu tiên mình bị cấm triệt để. Tuy nhiên nói là thỏa sức nhưng mọi người nên kìm hãm lại và ăn trong mức chuẩn cho phép, tối đa 8 đến 10 quả chuối và 3lit sữa không đường trong vòng một ngày. 3 bữa chính hãy dùng 3 cốc sữa, đến những bữa phụ sau thì chỉ cần ăn chuối là được rồi.

Thực đơn giảm cân cho nữ trong 1 tuần hiệu quả nhất ảnh 5
Ngày thứ 4 chuối và sữa - Ảnh minh họa: Internet

Ngày thứ năm

Có lẽ đây là ngày đầu tiên hạnh phúc nhất trong thực đơn giảm cân cho nữ trong 1 tuần. Hôm nay bạn được thoải mái ăn cơm và cà chua nhé. Trong ngày thứ 5 này, bạn được ăn 1 bát cơm và 6 quả cà chua để nạp thêm protein, chất xơ, vitamin A, C cho cơ thể. Vẫn là lời nhắc cũ, đừng quên uống từ 10 đến 12 ly nước mỗi ngày.

Thực đơn giảm cân cho nữ trong 1 tuần hiệu quả nhất ảnh 6
Ngày thứ 5 cơm với cà chua - Ảnh minh họa: Internet

Ngày thứ sáu

Cơm và rau xanh. Đến hôm nay bạn được ăn 2 bát cơm nhưng mà ăn cùng với rau xanh nhé. Nên lựa chọn những loại rau giàu protein, giàu chất xơ để bổ sung cho cơ thể ví dụ như: rau cần, đậu que, bí đao, bắp cải;.... Tuy nhiên hãy loại bò cà chua ra nhé.

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Cơm và rau xanh cho ngày thứ 6 - Ảnh minh họa: Internet

Ngày thứ bảy

Ngày hôm nay, hãy ăn cơm gạo lứt, tất cả các loại rau củ yêu thích và nước ép trái cây. Chắc chắn sau một tuần nghiêm túc và kiên trì với chế độ này, bạn đã tự cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng đi phần nào và đặc biệt là sức khỏe có phần cải thiện hơn.

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Kết thúc 1 tuần bằng cơm gạo lứt - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc áp dụng thực đơn giảm cân cho nữ trong 1 tuần nhưng lời khuyên hữu ích nhất cho các bạn đó là nên duy trì thói quen tập thể dụng đều đặn hàng ngày để rèn luyện thêm phần sức khỏe.

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