Uống sữa đậu nành có tác dụng giảm cân không?

Đậu nành là loại hạt được nhiều người ưa chuộng bởi nó chứa ít calo và giàu các chất chống oxy hóa nhưng giá thành lại tương đối thấp. Chính vì vậy, khi mới nghe thì đậu nành có vẻ là loại thực phẩm phù hợp với chế độ dinh dưỡng của những người đang luyện tập nhằm giảm cân và lên cơ. Và như chúng ta đã biết, sữa đậu nành là một loại thức uống được làm ra từ đậu nành nguyên chất. Nên sản phẩm có mức độ an toàn rất cao với sức khỏe con người.

Sữa đậu nành là thức uống giàu dinh dưỡng nhưng chứa ít calo (trong 1 cốc sữa đậu nành 250ml chỉ chứa 80 calo) tương đương với ly sữa tách béo. Bên cạnh đó trong sữa đậu nành còn chứa các Axit béo không bão hòa dạng đơn nên còn có khả năng ngăn chặn sự hấp thụ chất béo vào đường ruột, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Không chỉ thế chất xơ trong đậu nành còn mang đến cảm giác no lâu, giúp hạn chế sự thèm ăn của cơ thể.

Câu trả lời là CÓ. Nhưng cụ thể giảm được nhiều hay ít và có giảm hay không thì cần xem xét. Vì đôi khi, không uống đúng cách, không chỉ không giảm cân mà còn tăng cân ngược trở lại. Thậm chí, còn gây hại cho sức khỏe của con người nữa.

2.2. Làm thế nào để uống sữa đậu nành đúng cách?

Sữa đậu nành chứa nhiều axit béo không bão hòa dạng đơn giúp ngăn chặn quá trình hấp thụ chất béo vào đường ruột. Bên cạnh đó, lượng chất xơ dồi dào cũng tạo cảm giác no lâu và giảm bớt những cơn thèm ăn. Nên uống sữa đậu nành mỗi ngày hỗ trợ rất tốt cho quá trình giảm cân.

Tuy nhiên, thực phẩm dù tốt tới đâu cũng cần phải có chế độ hợp lý. Nếu uống sữa đậu nành quá nhiều sẽ ảnh hưởng lớn tới hệ tiêu hóa, có thể gây đầy bụng khó tiêu, vô cùng khó chịu.

Liều lượng với người trưởng thành là khoảng 500ml mỗi ngày.

Mỗi lần bạn chỉ nên sử dụng khoảng một ty nhỏ từ 100-150ml mà thôi.

2.2.1. Có nên uống sữa đậu nành với đường?

Sữa đậu nành có đường không phù hợp với chế độ ăn giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Phần lớn các loại sữa hạt, trong đó có sữa đậu nành, thường khá nhạt, chỉ có mùi thơm và vị béo ngậy nhẹ nhàng của đậu nành mà thôi. Vì thế, nhiều người có thói quen cho thêm đường uống cùng sữa đậu nành để tăng thêm mùi vị, giúp dễ uống hơn. Nhưng đây lại là một thói quen không tốt đối với những ai đang có ý định giảm cân.

Trường hợp bạn thích vị ngọt, chỉ nên cho một chút đường riêng cho người giảm cân vào sữa đậu nành mà thôi. Không nên cho quá nhiều đường cho thức uống này để tránh tăng cân nhé!

2.2.2. Không nên uống sữa đậu nành vào buổi tối

Thông thường, trong chế độ dinh dưỡng dành cho người muốn giảm cân, bữa tối không nên ăn quá nhiều và chỉ ưu tiên sử dụng các sản phẩm dễ tiêu mà thôi. Sữa đậu nành chứa lượng đạm nhất định. Nó có thể gây áp lực lên hệ tiêu hóa, kích thích hoạt động của hệ tiêu hóa và có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Khó ngủ, ngủ không ngon và thức quá khuya sẽ kích thích việc tích tụ chất béo ở vùng bụng. Vậy nên, chọn sử dụng sữa đậu nành vào thời gian nào trong ngày cũng là vấn đề nên được quan tâm. Sữa đậu nành là đồ uống thích hợp cho bữa điểm tâm vào mỗi buổi sáng.

2.2.3. Kết hợp sữa đậu nành và những thành thực phẩm ăn kiêng khác

Nên kết hợp sữa đậu nành với các thực phẩm khác tăng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tuy là loại đồ uống nhiều dưỡng chất nhưng chỉ uống sữa đậu nành cũng không phải là giải pháp tốt, đặc biệt với những người bị đau dạ dày. Bạn nên chọn và cân đối giữa sữa với những thực phẩm có lợi khác để xây dựng một chế độ dinh dưỡng và thực đơn giảm cân khoa học.

Tùy vào cân nặng thực của bạn và số cân bạn muốn giảm để tính toán và cân đối lượng calo cần thiết mỗi ngày. Cụ thể là cứ mỗi kg trọng lượng cơ thể cần khoảng 25-30 kcal mỗi ngày. Khi giảm béo, lượng này có thể giảm xuống thấp hơn.

Thực đơn cần cân đối 4 nhóm chất chính: tinh bột/đường, chất béo, chất đạm, vi chất (vitamin và khoáng chất). Có như vậy, việc giảm cân mới đạt hiệu quả mà không ảnh hưởng đến sức khỏe.

3. Những tác dụng phụ khi sử dụng sữa đậu nành giảm cân

Chú ý:

Với cách uống sữa đậu nành giảm cân, bạn chỉ nên sử dụng sữa đậu nành nguyên chất. Không nên sử dụng đường nhiều. Vì các chất có trong đường có thể gây phản tác dụng ngược lại, làm cơ thể tăng cân.

Để có được tác dụng như mong muốn bạn nên sử dụng sữa đậu nành tự làm tại nhà. Không nên sử dụng sữa đậu nành đã qua chế biến. Hay đậu nành có thành phần chất bảo quản. Các loại sữa đóng hộp có thể chứa thêm nhiều chất gây tăng cân hoặc gây tác dụng phụ cho sức khỏe.

3.1. Đậu nành không thể làm tăng cơ

Nếu bạn chọn sử dụng sữa đậu nành thay thế cho sữa bò chỉ vì lo sợ nguy cơ tăng cơ quá mức trong quá trình tập luyện thì đây hoàn toàn không phải ý kiến hay.

Thực tế, các nghiên cứu cho thấy rằng các Axit Amin trong đậu nành hỗ trợ cho việc tăng trưởng và hồi phục cơ bắp được hấp thu bởi nội tạng (dạ dày, ruột non, ruột già, tuyến tụy và lá lách) và không cung cấp năng lượng cho các khu vực khác như cơ bắp. Vì thế uống sữa đậu nành không làm tăng cơ.

Uống sữa đậu nành không tăng cơ - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, protein trong đậu nành còn gây ức chế hoạt động của Axit Amin Leucine (một axit amin hỗ trợ cho việc xây dựng cơ bắp của cơ bắp) và các nhân tố kích hoạt sự phát triển cơ bắp. Vì thế bạn không cần phải lo lắng khi cho rằng sữa đậu nành có nguy cơ tăng cơ quá nhiều.

3.2. Đậu nành dễ khiến bạn tăng cân

Một trong những tác động xấu của đậu nành đến cân nặng là do nó có khả năng cản trở các hoạt động của tuyến giáp, làm tuyến giáp không thể hoạt động bình thường, gây suy giảm việc trao đổi chất và dẫn đến nguy cơ tăng cân cao hơn, đặc biệt ở nữ giới.

Đậu nành cũng có thể tác động đến sự cân bằng hormone trong cơ thể. Loại đậu này chứa rất nhiều Phytoestrogens, khuyến khích sự tăng trưởng của các tế bào nhạy cảm với sự khuếch đại của hormone Estrogen (nội tiết tố nữ), từ đó dẫn tới hiện tượng tăng tích lũy mỡ trong ngực, chân, eo và mông.

4. Những lưu ý khi sử dụng sữa đậu nành giảm cân

Nếu bạn tự làm sữa đậu nành ở nhà, cần phải đun sôi kỹ trước khi sử dụng. Sữa không được nấu chín hoàn toàn chứa nhiều chất ức chế men Trypsin, saponin… có thể gây ngộ độc.

Nhiều người không hấp thụ được sữa đậu nành. Đậu nành theo Đông y có tính hàn, nên những ai có tỳ vị hư hàn rất dễ bị đầy hơi, bụng chướng, ợ chua… Những người mắc chứng thận hư, di tinh, thường xuyên tiểu đêm… cũng có thể bị nặng hơn khi uống thức loại sữa này.

Không nên pha sữa đậu nành với đường đỏ. Đường đỏ chứa nhiều axit hữu cơ có thể tác dụng với protit, canxi làm biến chất, giảm khả năng hấp thụ.

Bảo quản sữa trong tủ mát và bình giữ nhiệt để tránh sản sinh vi khuẩn.

Đánh trứng với sữa đậu nành sẽ tạo kết tủa gây khó tiêu và làm mất chất dinh dưỡng tốt có trong thức uống này.

Cần uống sữa đậu nành kèm với các loại thực phẩm chứa tinh bột như bánh mì, khoai lang, bún phở... Không nên chỉ uống sữa đậu nành để tránh đau dạ dày.

Uống sữa đậu nành mỗi ngày cùng với bánh mì cho bữa sáng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang uống các loại thuốc kháng sinh thì không nên sử dụng sữa đậu nành. Vì các thành phần trong kháng sinh sẽ phân hủy dưỡng chất của đậu nành.

Như vậy uống sữa đậu nành có giảm cân không? Câu trả lời là có, nhưng bạn nên tìm hiểu kỹ về các cơ sở khoa học hoặc tham khảo bác sĩ dinh dưỡng để xây dựng cho mình một chế độ ăn uống giảm cân phù hợp, hiệu quả và vẫn đảm bảo sức khỏe nhé! Nếu uống đúng cách, liều lượng vừa phải và khoa học sẽ đem lại kết quả rất tốt đấy!