Ăn sắn có béo không và hướng dẫn cách dùng sắn giảm cân

Ăn sắn dây luộc có béo không? Thật vậy, carbohydrates trong sắn có tác dụng cân bằng năng lượng, triệt tiêu mỡ thừa và cản trở quá trình hấp thụ các chất béo vào cơ thể. Ăn sắn có bao nhiêu calo mà các chị em vẫn có năng lượng hằng ngày?

Ăn sắn có béo không ? Sắn là loại thực phẩm có vị ngọt dễ dùng, có đến 88 – 90% nước trong thành phần, giàu cholesterol và lượng carbohydrates cao, nhiều calo và chất có lợi cho sức khỏe khác như glucoza, tinh bột, sắt, photpho, vitamin C, canxi. Các chị em thường chọn sắn cho vào thực đơn giảm cân của mình bởi hàm lượng chất xơ sẵn có và ít tinh bột ( 2%) rất phù hợp để giảm cân hiệu quả mà lại giúp no lâu.

Bởi vậy, nếu chị em nào còn đang băn khoăn về việc ăn sắn có béo không thì có thể hoàn toàn yên tâm đưa củ sắn vào trong những bữa ăn hằng ngày để thay thế cho các thực phẩm giảm cân khác nhé!

Hàm lượng calo đóng vai trò trong việc chị em lựa chọn loại thực phẩm này để giảm béo. Thông thường, trong 100g sắn luộc thì chỉ chứa khoảng 112 calo, lượng calo này vừa thấp đủ để giảm béo, hạn chế được cảm giác đói, tránh nạp lượng thức ăn khác vào cơ thể khiến tình trạng tăng cân khó kiểm soát.

Hướng dẫn ăn sắn luộc giảm cân Sắn có vị ngọt, dễ ăn dùng giảm cân rất hiệu quả nhờ vào lượng chất xơ, carbohydrates, ít tinh bột và calo

Từ xưa, thời còn nghèo khổ, sắn luộc, khoai, sắn độn cơm đã trở thành món ăn cứu đói cho ông bà ta. Ngày nay, sắn luộc hỗ trợ các chị em phụ nữ giảm cân hiệu quả. Hầu như các bạn hay luộc sắn để ăn, nhưng nếu chỉ biết chế biến một kiểu thì thật nhàm chán và làm khẩu vị mất hấp dẫn. Nếu bạn thật sự muốn duy trì phương pháp ăn sắn luộc giảm cân lâu dài thì những món ăn phong phú khác từ sắn sẽ giúp cho thực đơn ăn kiêng phát triển thành phong phú hơn.

Giảm cân bằng sắn luộc đơn giản

Ăn sắn luộc có giảm cân không? Đây là cách giảm cân đơn giản và thông dụng nhất. Bạn chỉ cần rửa sạch để loại bỏ bụi bẩn và đất cát trên vỏ sắn, sau đó mang đi luộc với nước cho đến khi chín hoặc bỏ trực tiếp vào nồi cơm khi nấu.

Khi ăn sắn nên luộc kĩ vì lượng xyanua tự nhiên trong sắn chứa trong lớp vỏ rất độc hại, không tốt cho sức khỏe bạn

Tuy nhiên bạn không nên ăn sắn sống vì nó rất độc hại do có chứa dạng xyanua tự nhiên hấp thụ từ các chất ô nhiễm trong đất, chưa kể bạn không biết cách chế biến sẽ gây ra các tác dụng phụ, mang bệnh vào người.

Cách chế biến an toàn nhất là loại bỏ vỏ sắn, chất độc nằm trong thành phần của vỏ sắn, mang đi ngâm sắn đã bỏ vỏ trong nước khoảng 48 – 60 giờ trước khi chết biến. Khi luộc thì nên nấu kỹ cho đến khi sắn chín hẳn.

Trên thị trường cảnh báo rất nhiều thực phẩm bổ dưỡng nhưng khi kết hợp cùng một loại thực phẩm khác sẽ tạo thành độc dược, có loại khi chọn đúng thực phẩm kết hợp sẽ tăng các chất có lợi, trong đó có sắn, đối với sắn thì bạn nên ăn cùng các thực phẩm có protein vì protein giúp loại bỏ chất xyanua còn sót lại trong sắn.

Giảm cân bằng sắn dây và nước cốt chanh



Các thành phần axit tự nhiên trong chanh khi kết hợp cùng sắn dây sẽ tạo ra món nước uống ngon và giảm béo hiệu quả

Chanh là thực phẩm giúp giảm ai cũng biết vì các thành phần axit tự nhiên trong chanh sẽ phá vỡ các liên kết, từ đó triệt tiêu lớp mỡ thừa dưới da, giúp chị em cải thiện vóc dáng. Khi cho nguyên liệu này kết hợp cùng bột sắn dây là phương pháp an toàn và mang lại hiệu quả cao.Bột sắn dây đồng thời có khả năng cung cấp độ ẩm cho da nữa đấy!

Chuẩn bị:

- 2 muỗng canh bột sắn dây

- 1/2 quả canh

- 200ml nước ấm

Cách làm:

- Cho 2 muỗng canh bột sắn dây vào cốc nước rồi khuấy cho tan đều.

- Tiếp theo vắt thêm 1/2 quả chanh vào cốc khuấy đều và uống.

- Sử dụng 1-2 ly mỗi ngày trước các bữa ăn để đạt hiệu quả tốt nhất.

Giảm cân bằng bột sắn dây hòa với nước nóng



Bột sắn dây giúp giảm béo hiệu quả, uống khi nóng rất tốt

Bột sắn dây được chế biến từ sắn có chưa nguồn dinh dưỡng dồi dào tạo điều kiện cho quá trình trao đổi chất và cải thiện hệ tiêu hóa. Ngoài ra còn giúp hỗ trợ đào thải chất độc ra khỏi cơ thể. Hòa bột sắn dây với nước nóng giúp chị em có thêm một công thức dùng sắn dây mới ngoài luộc và uống cùng chanh, kích thích vị giác và quan trọng là cung cấp năng lượng cho cơ thể, giảm cảm giác của cơn đói kéo đến, từ đó không chỉ làm tăng hiệu quả giảm cân.

Chuẩn bị:

- 2 muỗng canh bột sắn dây

- 150ml nước sôi

- 50-70ml nước sôi để nguội.

Cách làm:

- Cho 2 muỗng canh bột sắn dây vào 50ml nước sôi để nguội khuấy đều cho bột tan.

- Sau đó đổ hỗn hợp vào 150ml nước sôi tạo thành hỗn hợp sệt và uống.

- Cách uống tốt nhất là 1-2 ly một ngày trước bữa ăn.

Giảm cân bằng bột sắn dây nấu

Bột sắn dây nấu là an toàn và tiện lợi cho chị em phụ nữ, có thể dùng bất cứ khi nào. Dùng bột sắn dây nâu khi nóng sẽ giữ ấm cơ thể và hỗ trợ giảm béo rất tốt.

Chuẩn bị:

- 2-3 muỗng canh bột sắn dây

- 1,5-2 lít nước

Cách làm:

- Cho bột sắn vào nước khuấy đều đến khi bột tan hoàn toàn, cho hỗn hợp này đun trên lửa nhỏ đến khi chuyển sang màu trắng trong.

- Bạn có thể cho thêm đường không năng lượng vào để bột có vị ngọt dễ ăn hơn.

- Nên ăn trước bữa ăn để có cảm giác no sẽ ăn ít thực phẩm khác lại.

Như vậy là bạn đã có câu trả lời giảm cân có nên ăn sắn không rồi đấy! Nắm rõ các công thức chế biến trên đây thì quá trình giảm cân của bạn sẽ không còn nhàm chán nữa, Bạn có thể luộc sắn ăn trực tiếp với đường, muối mè sẽ rất ngon nhé! Hoặc luộc độn cơm như ngày xưa thường dùng để thay đổi khẩu vị.

Ngoài ra còn có thể dùng bột sắn dây cho tiện lợi với nhiều cách chế biến khác nhau như bột sắn dây khuấy, uống nước bột sắn dây nóng hoặc nguội hoặc pha trộn cùng nước cốt chanh để tạo ra một loại nước uống mới thơm ngon hơn. Sử dụng hàng ngày sẽ giúp bạn hạn chế được lượng calo dư thừa, lấy lại vóc dáng thon gọn như mơ ước.

Nhiều bạn hay cho thêm mật ong vào để hương vị ngon hơn nhưng đây là điều cấm kị. Bởi vì sao? Khi sử dụng bột sắn dây là tuyệt đối không nên kết hợp uống cùng mật ong hoặc bột nghệ sẽ tạo ra chất độc gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cũng đừng vì nôn nóng đi đến kết quả giảm cân nhanh mà uống quá nhiều, hãy nhớ đến quy định muôn thuở trong chế độ dinh dưỡng là nạp một lượng vừa đủ, khi nạp quá nhiều sẽ phản tác dụng, đối với nước sắn dây chỉ nên uống 1-2 ly một ngày.

Ngoài ăn sắn luộc và qua chế biến, sử dụng sắn dây vừa tiện lợi vừa an toàn

Một thông tin hữu ích dành cho bạn là người bị yếu bụng hay cơ địa dễ nhiễm lạnh không được dùng bột sắn pha sống và không dùng đường để tạo vị ngọt cho sắn dây nhé! Bạn cũng có thể cho thêm hoa quả như xoài, bưởi, cam ở mức hợp lý để tăng hương vị cho món ăn. Nếu bạn đã có đáp án cho chính mình về ăn sắn có béo không rồi thì hãy bắt đầu tiến hành nghiêm túc cho mục đích làm đẹp sắp tới ngay thôi!