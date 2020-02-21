Kiến thức giảm cân: Ăn bún có béo không?

Bún là một món ăn nhẹ bụng và được rất nhiều người ưa thích. Ăn bún có béo không? Là câu hỏi được nhiều chị em quan tâm. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Bún, miến, phở, hay bánh đa đều có chứa tinh bột. Chỉ khác nhau về tỉ lệ thành phần trong nguyên liệu, phương thức chế biến,… Có nhiều người thắc mắc “ăn bún có béo không?” hoặc “ăn bún có tốt không, có thể giảm cân bằng ăn bún không?”. Chị em sẽ có lời giải đáp trong bài viết này. Ăn bún có béo không? - Ảnh minh họa: Internet Thực đơn giảm cân với bún Trên thực tế, đối với những món bún mà chúng ta ưa thích hay thường xuyên ăn thì việc giảm cân với chúng là không hiệu quả. Bún bò, bún mọc sườn, bún bò giò heo đều là những món ăn chứa năng lượng cao hơn những bữa cơm thông thường.

Các món bún thông thường không thể giảm béo - Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, vẫn có món bún ăn vào giảm cân, chỉ cần định lượng đúng mức calo là bạn có thể sử dụng bún hàng ngày thay cơm. Bún chay giúp bạn giảm cân sẽ được thực hiện như sau: Nguyên liệu cần chuẩn bị Bún tươi.

2 bìa đậu phụ.

¼ quả dứa.

½ quả cà chua.

Nấm tuyết và nấm rơm.

Sả, măng chua, rau thơm, rau sống và các nguyên liệu khác. Cách thực hiện Đun sôi nước.

Thái dứa và cà chua thành từng lát mỏng, sả rửa sạch rồi đập dập.

Cho tất cả nguyên liệu vào nồi cùng muối, hạt nêm và đường.

Đậu phụ cắt thành từng miếng dài và rán vàng.

Các nguyên liệu khác rửa sạch và để ráo nước.

Cho một ít dầu vào nồi đun nóng rồi tiếp tục cho đường, sa tế, ớt cắt nhỏ và sả băm xào lên cho thơm.

Tiếp theo, đổ nước và măng vào nồi, đun cho đến khi sôi rồi nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn.

Cắt bún để vào bát và đổ thêm nước dùng. Ăn cùng với rau sống. Mỗi tuần, ăn món này 2-3 lần thay cơm.

Ngoài ra, bạn có thể ăn món bún đậu mắm tôm. Bạn cũng có thể loại bỏ thịt, chả cốm và các loại lòng dồi nếu không muốn món ăn gây nghiện này lại dễ làm bạn tăng cân. Bún chay cũng rất thơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng và giúp giảm béo hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet Thực đơn tham khảo với món bún:

Bữa sáng: 1 bát bún chay, 1 cốc nước ấm.

Bữa trưa: 1 bát cơm, rau luộc, thịt ức gà.

Bữa phụ: Hoa quả ít đường.

Bữa tối: 1 củ khoai lang, 1 quả trứng luộc và rau luộc. Bún và cơm loại thức ăn nào nhiều tinh bột hơn? Trong 100gr bún tươi chỉ chứa 110kcal, còn trong 100g cơm con số đó là gấp đôi, tức là 220kcal. Muốn giảm cân, bạn có thể lựa chọn ăn bún thay cơm là rất hiệu quả. Tuy nhiên, bạn cần ăn bún hợp lý và kết hợp với những nguyên liệu ít calo, có như vậy kế hoạch giảm cân mới đạt được hiệu quả cao. Ăn bún khô có giảm cân không? Bún khô được sản xuất trong các nhà máy và đóng gói theo dạng giống mì tôm ăn liền. Bún khô cũng giống như bún tươi, nếu biết chế biến theo cách hợp lý, có thể dùng trong thực đơn giảm cân. Bún khô có thể giảm cân nếu kết hợp với các nguyên liệu phù hợp - Ảnh minh họa: Internet Một số lưu ý khi ăn bún giảm cân Nên chọn nơi uy tín để mua hoặc tự làm tại nhà để khi ăn nhiều không ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Đối với những người mắc các vấn đề liên quan đến dạ dày hay đại tràng, không nên ăn bún quá nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến đường tiêu hoá.

Đối với những trường hợp nữ nặng trên 65kg, nam nặng trên 75kg không nên áp dụng phương pháp giảm cân bằng bún. Vì không mang lại hiệu quả, còn khiến cho cơ thể mệt mỏi, suy nhược dễ dẫn đến tình trạng ngất tạm thời. Người bị béo phì không nên giảm cân bằng bún - Ảnh minh họa: Internet Các chuyên gia khuyên rằng bạn chỉ nên ăn bún vào bữa sáng hoặc bữa phụ. Kết hợp với việc giảm khẩu phần ăn trong các bữa chính để tránh dư thừa lượng calo.

Nếu ăn bún vào bữa tối có thể gây đầy bụng, chướng bụng, có khả năng tích tụ mỡ gây béo bụng và tăng cân.

Ngoài việc ăn bún tươi, bạn có thể chọn ăn bún gạo lứt sẽ có tác dụng giảm cân tốt hơn. Bún gạo lứt có tác dụng giảm cân tốt hơn bún trắng - Ảnh minh họa: Internet Khi chế biến các món bún giảm cân, bạn nên hạn chế sử dụng các loại gia vị có thể gây nóng, khó tiêu. Hy vọng những kiến thức trong bài viết sẽ là thông tin bổ ích giúp các bạn giải thích được phần nào câu hỏi “ăn bún có béo không?”. Nếu biết ăn đúng cách và đủ liều lượng cũng như bổ sung các chất dinh dưỡng hợp lý có thể giúp bạn giảm cân. Ngoài ra, bạn cũng nên bổ sung chế độ tập luyện thích hợp để có một cơ thể săn chắc và gọn gàng hơn.

Ăn sáng có mập không? Chế độ ăn như thế nào để giảm cân hiệu quả, an toàn Ăn sáng có mập không là thắc mắc của rất nhiều chị em khi thực hiện giảm cân. Bạn hãy theo dõi các thông tin trong bài viết sau để giải đáp.

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