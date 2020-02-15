Ăn cam có giảm cân không – bí mật sẽ được bật mí

Quả cam chứa hàm lượng vitamin C cao cùng với các dưỡng chất rất có lợi đối với sức khỏe của con người. Cụ thể:

Cam là loại quả lành mạnh, quen thuộc đối với tất cả mọi người. Đây là loại quả dễ sử dụng và cũng mang lại nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe . Bạn có thể dùng cam trực tiếp, vắt nước hoặc sử dụng như một loại nguyên liệu cho món ăn. Vậy ăn cam nhiều có tốt không và ăn cam có giảm cân không ?

Không những thế trong cam không hề chứa chất béo, lượng protein cũng thấp, không có khả năng khiến bạn tăng cân hay cơ thể mập lên. Bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn khi dùng cam. Đây chính là phương thức hỗ trợ việc giảm cân của bạn trở nên hiệu quả.

Vậy còn việc ăn cam có giảm cân không thì theo nghiên cứu của các chuyên gia, trong 100g cam thì có chứa hơn 100% nhu cầu về lượng vitamin C mà cơ thể của con người cần sử dụng. Cùng với đó không thể không kể đến vitamin A, chất xơ và cả canxi. Sử dụng 1 cốc nước cam mỗi ngày sẽ mang đến cho bạn không còn cảm giác thèm ăn, hạn chế việc ăn quá nhiều đồ trong ngày của bạn.

Cam cũng sẽ giúp hệ tiêu hóa của bạn làm việc tốt hơn, tăng khả năng đốt cháy mỡ thừa. Từ đó, bạn có thể lấy lại vóc dáng thon gọn cho mình. Vì vậy nếu đang phân vân uống nước cam có tốt không và có giảm cân không thì câu trả lời dành cho bạn chắc chắn là có.

Nước cam không đường bao nhiêu calo

Công dụng của nước cam thì ắt hẳn là mọi người đều biết. Tuy nhiên việc uống bao nhiêu nước cam để tốt cho sức khỏe thì không phải ai cũng biết. Và để nắm rõ điều này, trước hết, bạn cần phải biết được lượng calo trong nước cam không đường là bao nhiêu.

Cứ trong 100g cam sẽ chứa 80g nước. Phần còn lại sẽ là vitamin C, chất xơ, canxi, sắt… Vì vậy, calo trong nước cam sẽ là 44 calo/100g nước cam. Và hạn chế việc pha nước cam với đường, sữa.

Nên uống nước cam không đường - Ảnh minh họa: Internet

Những cách giảm cân bằng cam

Để giảm cân bằng cam đúng cách, hiệu quả, bạn có thể tham khảo những cách sau đây:

Uống nước cam

Đây là một cách làm nhanh chóng và hiệu quả để giúp bạn giảm cân. Uống nước cam sau bữa ăn sẽ hỗ trợ cho việc tiêu hóa tốt hơn. Cách làm nước ép cam giảm cân như sau:

Chuẩn bị 2 quả cam và máy ép.

Rửa sạch cam sau đó gọt bỏ vỏ và bổ thành từng miếng nhỏ.

Cho cam vào máy ép để thực hiện ép lấy nước.

Sử dụng nước cam sau bữa ăn khoảng 20 phút. Và nếu bạn không sợ đắng thì hoàn toàn có thể ép luôn cả vỏ cam và tuyệt đối không nên cho đường.

Sử dụng nước ép cam hằng ngày đem lại hiệu quả giảm cân bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân bằng cam và mật ong

Sử dụng nước cam mật ong giảm cân cũng là một cách hiệu quả. Khi kết hợp hai loại nguyên liệu này lại với nhau, sẽ giúp bạn thải độc tố trong cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa, chuyển hóa các năng lượng dư thừa. Từ đó giúp bạn giảm tích tụ mỡ trong cơ thể, đẹp da và ngủ ngon hơn.

Giảm cân bằng cách sử dụng nước cam mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện đồ uống này như sau:

Chuẩn bị các nguyên liệu cam, mật ong và nước lọc.

Cắt đôi quả cam và vắt lấy nước, bỏ đi phần hạt.

Cho 2 thìa mật ong và 100ml nước lọc vào phần cam vừa vắt và khuấy đều.

Sử dụng nước cam sau bữa ăn cho hiệu quả giảm cân tốt nhất.

Giảm cân bằng nước vỏ cam

Vỏ cam cũng là một phần cực kỳ tốt của quả cam mà bạn không thể bỏ qua được. Hàm lượng chất xơ chứa trong vỏ của quả cam cao hơn gấp 4 lần so với phần ruột bên trong. Vì vậy đừng vội vứt bỏ vỏ cam bởi chúng sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, hạn chế được việc ăn vặt trong ngày.

Nước vỏ cam cũng giảm cân rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện làm nước vỏ cam giảm cân như sau:

Sử dụng 3 quả cam, rửa sạch vỏ và lau khô.

Bổ cam và tách bỏ phần vỏ sau đó thái thành sợi nhỏ.

Đun sôi vỏ cam trong khoảng 5 phút sau đó rửa lại bằng nước lạnh. Thực hiện như vậy khoảng 2 đến 3 lần để giảm độ chát của vỏ.

Vỏ cam sau khi đun bạn ngâm cùng nước muối để qua một đêm. Sáng hôm sau xả sạch với nước bình thường.

Cho phần vỏ cam cùng với đường và mật ong vào nồi. Đảo đều các nguyên liệu. Đun dưới lửa nhỏ khoảng 1 đến 2 tiếng để đường có thể tan hết. Sau đó, đổ nước vào ngập phần vỏ cam, đun liu riu cho đến khi vỏ cam chuyển sang màu trong suốt.

Vớt phần vỏ cam đặt lên khay thủng. Tiếp tục phủ một lớp đường mỏng lên đó và hứng khay bên dưới để nước từ vỏ cam chảy ra. Để như vậy cho đến khi vỏ cam khô hẳn.

Lấy phần nước chảy từ vỏ cam và sử dụng. Uống trước các bữa ăn sẽ cho hiệu quả giảm cân tốt nhất.

Như vậy là bạn hoàn toàn có thể giảm cân bằng cam cùng với những cách sử dụng cam để giảm cân. Hãy cùng chia sẻ thông tin về việc ăn cam có giảm cân không cho những người có nhu cầu.