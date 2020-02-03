Bật mí bí quyết người muốn giảm cân không nên ăn gì?

Bên cạnh một chế độ tập luyện giảm cân thì việc có một chế độ ăn kiêng giảm cân là điều quan trọng để mang lại tác dụng tối đa. Tuy nhiên, để có được chế độ ăn kiêng giảm cân hiệu quả thì không phải ai cũng biết. Vì vậy, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bạn thực đơn ăn kiêng giảm cân cho nữ trong vòng 7 ngày, bảo đảm bạn sẽ có được cân nặng mình mong ước.

Giảm cân luôn là một động từ được chị em phụ nữ sử dụng rất nhiều hiện nay. Một trong những cách giảm cân tốt nhất là tập thể thao, tuy nhiên hiệu quả tập sẽ bằng không nếu bạn không có chế độ ăn uống kiêng giảm hợp lý. Vì vậy, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem người giảm cân không nên ăn gì trong bài viết dưới đây.

Mỗi khi cảm thấy đói, bạn chỉ được phép ăn hoa quả. Còn khi khát thì bạn có thể uống bao nhiêu nước tùy thích, ít nhất 8 cốc/ngày. Tuy nhiên, chuối là loại quả bạn không được đụng đến trong ngày. Thay vào đó hãy sử dụng dưa hấu, dâu tây, đào, mãng cầu…

Ngày 2: Chỉ ăn rau củ

Chế độ ăn ngày thứ 2 cũng tương tự như ngày đầu tiên, nhưng bạn sẽ thay hoa quả bằng rau củ. Bạn có thể luộc, hấp hoặc ăn sống. Tuy nhiên, không nên sử dụng các gia vị như đường, muối… Lưu ý, uống nhiều nước, từ 8 - 12 cốc.

Ngày 3: Hoa quả và rau củ

Vào ngày thứ 3, bạn có thể ăn hoa quả và rau củ, nhưng không ăn chuối hoặc khoai tây. Hãy uống nhiều nước khi bạn cảm thấy khát.

Ngày 4: Sữa và chuối

Vào ngày thứ 4, bạn phải ăn ít nhất 8 quả chuối và uống 3 đến 4 cốc sữa. Tuy nhiên, đừng nạp thêm bất kỳ món ăn nào khác vào cơ thể.

Ngày 5: Cà chua và gạo

Bạn được ăn một bát cơm trong bữa trưa và 6 quả cà chua cho cả ngày. Trong ngày thứ 5, do cà chua tiết nhiều axit uric, vì vậy bạn cần uống nhiều nước hơn nữa. (15 - 18 cốc nước tùy thể trạng từng người).

Ngày 6: Rau củ và gạo

Bạn được phép ăn một bát cơm vào bữa trưa và chọn bất kỳ loại rau củ yêu thích nào để ăn kèm trong ngày. Giảm lượng nước uống xuống còn 8 - 12 cốc/ngày.

Ngày 7: Kết thúc

Ngày cuối cùng, bạn có thể dùng 1 bát cơm cho bữa trưa, một cốc nước hoa quả và ăn rau củ cả ngày. Nước hoa quả sẽ giúp cho việc loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể hiệu quả. Đến ngày thứ 7, bạn sẽ thấy hiệu quả của lộ trình giảm cân này.

Giảm cân nên ăn gì?

Khoai lang

Khoai lang là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Trong khoai lang có thành phần chính là tinh bột, chất xơ, các vitamin A, C và một số khoáng chất khác. Hơn nữa, trong khoai lang không chứa chất béo nên bạn có thể ăn khoai thay cơm trong một số buổi để giảm cân.

Khoai lang giúp giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Táo

Táo cũng là loại trái cây phù hợp nếu bạn muốn giảm cân. Trong táo có rất nhiều các khoáng chất và vitamin có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, táo có pectin giúp duy trì cảm giác no lâu và chất xơ giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa.

Yến mạch

Yến mạch là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe nhờ hàm lượng chất xơ cao và tác dụng giảm Cholesterol của yến mạch. Sử dụng yến mạch giúp tạo cảm giác no cho dạ dày, nhuận tràng lợi tiểu, hỗ trợ bài tiết chất cặn bã một cách nhanh chóng.

Yến mạch rất tốt cho người muốn giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Măng

Trong măng có hàm lượng chất xơ cao giúp giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa, tạo ra cảm giác no bụng. Măng thuộc họ thực vật cung cấp ít năng lượng nên ăn nhiều không những không gây béo mà còn có thể hấp thụ những chất béo dư thừa, giúp giảm cân hiệu quả.

Rau cần

Rau cần luôn là loại thực phẩm dành cho người béo phì để giảm cân hiệu quả nhất. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh trong rau cần có hàm lượng chất xơ phong phú đồng thời có khả năng phân giải và đánh tan chất béo. Tuy nhiên, những người bị bệnh thận không nên ăn nhiều rau cần để hạn chế hấp thụ lượng kali có trong loại rau này.

Nấm hương

Trong nấm hương chứa nhiều chất xơ và chất keo thực vật có tính hòa tan. Vì thế, nấm hương có thể giúp nhuận tràng lợi tiểu, làm tiêu năng lượng dư thừa, hỗ trợ giảm cân rất tốt. Đặc biệt, trong thân cây nấm hương có chứa nhiều chất đường và kẽm tự nhiên, giúp phòng chống ung thư, tăng cường khả năng miễn dịch.

Nấm hương giúp làm tiêu năng lượng dư thừa, hỗ trợ giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân không nên ăn gì?

Khoai tây: Khi giảm cân không nên ăn khoai tây, đặc biệt là khoai tây chiên được tẩm ướp nhiều. Việc ăn khoai tây chiên sẽ khiến bạn lên cân nhanh và gây hại đến sức khỏe của bạn.

Tinh bột, đường: Cần hạn chế dùng các loại thực phẩm nhiều tinh bột như bánh mỳ, bánh nướng, bánh ngọt vì chúng sẽ làm chậm quá trình giảm cân của bạn. Đồng thời, bạn cần giảm thiểu việc sử dụng đường, đặc biệt là đường từ các loại bánh kẹo, trà sữa…

Sản phẩm từ sữa: Hầu hết các loại sữa, pho-mát, và các bánh kẹo có nguồn gốc từ sữa sẽ khiến bạn lên cân nhanh. Do đó, bạn không nên sử dụng các loại thực phẩm này.

Cần hạn chế sữa và các thực phẩm từ sữa - Ảnh minh họa: Internet

Thức ăn chế biến sẵn và đồ ăn nhanh: Các món tráng miệng, bánh kem, pizza, xúc xích, hotdog… có hàm lượng chất béo rất cao, khiến bạn lên cân rất nhanh. Ngoài ra, bạn cũng hạn chế sử dụng các loại nước sốt như mayonnaise và các loại tương cà, tương ớt để hỗ trợ giảm cân cũng như bảo vệ sức khỏe của mình.

Thức ăn nhanh khiến bạn lên cân nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Để giảm cân hiệu quả nhất, bạn cần phải có chế độ tập luyện và ăn uống thích hợp, đồng thời nên hiểu rõ giảm cân không nên ăn gì và nên ăn gì nhưng vẫn đảm cung cấp nguồn năng lượng cho các hoạt động hằng ngày.