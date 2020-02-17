Ăn sáng có mập không? Chế độ ăn như thế nào để giảm cân hiệu quả, an toàn

Nhiều người vẫn nghĩ rằng ăn sáng sẽ nhanh mập. Vậy ăn sáng có mập không? Trên thực tế, bữa sáng đóng vai trò vô cùng quan trọng, là bữa ăn nạp năng lượng cho cả ngày.

Ăn sáng có mập không là thắc mắc của rất nhiều chị em khi thực hiện giảm cân bằng cách điều chỉnh chế độ ăn. Nhiều người cho rằng nhịn ăn sáng để giảm cân, điều này có thực sự hiệu quả hay không và ăn như thế nào để giảm cân an toàn nhất? Bạn hãy theo dõi các thông tin trong bài viết sau.

Khi thiếu đi bữa sáng, cơ thể sẽ cảm thấy đói. Vì vậy, chị em thường có xu hướng thèm ăn nhiều hơn vào bữa trưa và bữa tối. Việc ăn vào bữa trưa và bữa tối nhiều, đặc biệt là bữa tối sẽ khiến cơ thể không thể chuyển hóa hết lượng thức ăn, vì vậy rất dễ tích mỡ thừa.

Khoảng cách tính từ khi ăn bữa sáng đến hết ngày khá lớn, lượng thức ăn nạp vào bữa sáng hoàn toàn có thể tiêu hóa hết trong ngày. Vì vậy, chị em phụ nữ có thể hoàn toàn yên tâm ăn sáng không phải là nguyên nhân tăng cân.

Nhịn ăn sáng là cách giảm cân phản khoa học - Ảnh minh họa: Internet.

Đồng thời, khi không ăn sáng, cơ thể sẽ bị thiếu năng lượng gây mệt mỏi, mất tập trung và gây ảnh hưởng tiêu cực đến trạng thái tinh thần. Nhịn ăn sáng còn có thể gây mắc một số bệnh liên quan đến đường tiêu hóa như dạ dày, đường ruột.

Nhịn ăn sáng khiến cơ thể mệt mỏi và dễ mắc bệnh - Ảnh minh họa: Internet.

Như vậy, câu trả lời cho thắc mắc ăn sáng có mập không là bữa sáng không phải là nguyên nhân chị em mập lên. Nhịn ăn sáng là cách giảm cân phản khoa học và không nên áp dụng.

Chế độ ăn như thế nào để giảm cân hiệu quả, an toàn?

Ăn như thế nào để giảm cân? Chế độ ăn đóng vai trò quan trọng, chiếm ½ thành công của quá trình giảm cân.

Bữa sáng cần nạp đủ năng lượng cho cơ thể

Bữa sáng là bữa đầu tiên và cũng là bữa ăn để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Vì vậy, người muốn giảm cân tuyệt đối không nên bỏ bữa sáng. Một thực đơn giảm cân lành mạnh sẽ giúp bạn giảm cân nhanh, hiệu quả và an toàn.

Vậy bữa sáng nên ăn gì trong chế độ ăn giảm cân? Chị em có thể tham khảo các các món ăn sáng không mập dưới đây:

Chuối: Với lượng kali dồi dào, giàu chất xơ, chuối là loại trái cây bổ dưỡng mà chị em nhất định không nên bỏ qua nếu muốn giảm cân. Chất xơ có trong chuối sẽ giúp chị em cảm thấy no bụng, đủ năng lượng và giúp kích thích tiêu hóa tốt. Bạn nên ăn khoảng 1-2 quả chuối vào bữa sáng.

Chuối là thực phẩm bổ dưỡng và nên ăn vào bữa sáng để hỗ trợ giảm cân - Ảnh minh họa: Internet.

Trứng gà: Trứng gà cũng là thực phẩm rất tốt cho bữa sáng. Nguồn dinh dưỡng trong trứng gà cung cấp cho cơ thể nhiều chất dinh dưỡng và không gây tích mỡ thừa, không gây tăng cân vì tạo cảm giác no bụng khi ăn.

Ăn trứng giúp cơ thể no lâu và không bị mập - Ảnh minh họa: Internet.

Yến mạch: Yến mạch có lượng tinh bột rất thấp nhưng lại chứa nhiều protein và rất giàu chất xơ, là thực phẩm rất cần thiết cho chế độ ăn kiêng giảm cân. Bạn có thể chế biến yến mạch cùng một số loại hoa quả như dâu tây, kiwi để tạo hương vị hấp dẫn hơn.

Bữa sáng bạn có thể sử dụng một trong các thực phẩm trên hoặc kết hợp với nhau. Ví dụ bạn có thể ăn sáng với trứng luộc và chuối để vừa no vừa không bị mập. Ngoài ra, nhiều bạn vẫn thắc mắc ăn sáng với cơm có béo không? Bạn có thể ăn cơm vào buổi sáng nhưng không nên ăn quá nhiều hoặc nếu có thể thì nên sử dụng các thực phẩm trên.

Bữa trưa đóng vai trò bữa chính

Bữa trưa là bữa chính nên bạn có thể sử dụng nhiều thực phẩm hơn. Bạn nên cung cấp đủ dinh dưỡng thuộc các nhóm: tinh bột, protein, chất xơ để đảm bảo đủ năng lượng, không bị đói giữa buổi.

Bữa trưa bạn nên lựa chọn các thực phẩm sau:

Thịt gà: là nguồn protein dồi dào và ít béo. Cứ 100gr thịt gà thì chứa tới 25g protein nen bạn sẽ cảm thấy no lâu.

Thịt gà cung cấp nhiều protein và ít thành phần gây tăng cân - Ảnh minh họa: Internet.

Bông cải xanh: là loại rau được khuyên sử dụng nhiều trong các thực đơn ăn kiêng. Với lượng vitamin dồi dào và ít đường, ít tinh bột, ăn bông cải xanh vừa hỗ trợ tiêu hóa nhanh hơn mà không bị tăng cân.

Gạo lứt: là “thực phẩm thần thánh” trong chế độ giảm cân. Hàm lượng chất xơ trong gạo lứt cao gấp đôi gạo thường nên khi ăn sẽ có cảm giác no lâu hơn. Đồng thời, hàm lượng tinh bột trong gạo lứt cũng ít hơn và ở dạng thô nên sử dụng rất tốt làm thực phẩm ăn kiêng.

Gạo lứt là thực phẩm không thể thiếu trong chế độ ăn kiêng - Ảnh minh họa: Internet.

Bữa tối ăn thật ít

Bữa tối là bữa bạn sử dụng ít thực phẩm nhất trong ngày vì nếu ăn nhiều sẽ gây tích mỡ xấu và tăng cân. Tối bạn chỉ nên sử dụng các thực phẩm nhẹ như : Khoai lang, thịt bò, dưa chuột,... với số lượng hạn chế.

Trên đây là một số thông tin giải đáp cho thắc mắc ăn sáng có mập không? Ăn sáng là bữa quan trọng nên không nên cắt bỏ bữa sáng nếu muốn giảm cân. Bạn nên ăn đủ năng lượng vào sáng, ăn trưa bình thường và ăn thật ít vào bữa tối để giảm cân hiệu quả, an toàn.