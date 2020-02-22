Làm gì để tăng cân hiệu quả cho người gầy?

Áp dụng những loại thực phẩm dưới đây trong chế độ ăn chính là cách tăng cân nhanh mà bạn có thể tự thực hiện tại nhà, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Làm sao để tăng cân tự nhiên mà không cần dùng thuốc là câu hỏi mà nhiều người gầy quan tâm. Bên cạnh những căn bệnh nguy hiểm như thừa cân béo phì thì thiếu cân, nhẹ cân, gầy gò cũng chính là một mối lo rất lớn, có thể gây nên những tác động không tốt đến đời sống hàng ngày và công việc. Bài viết sau sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi làm gì để tăng cân .

Việc tăng cân sẽ đơn giản hơn nếu bạn cân bằng mọi thứ, không căng thẳng, stress. Bạn nên điều chỉnh lại lịch làm việc, dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Đặc biệt, người gầy không nên làm việc quá sức, khiến lượng calo hao tổn nhiều hơn người bình thường, dẫn đến hao tâm tổn lực, mãi không thể tăng cân.

Tập thể dục thể thao thường xuyên có vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người. Một chế độ tập luyện bên cạnh thực đơn ăn uống khoa học sẽ giúp bạn tăng cơ, tăng cân. Lưu ý: Nên tập các bài tập dành cho người gầy giúp tăng cân đều chứ không phải tăng mỡ. Bên cạnh đó, việc tập thể dục sẽ giúp lưu thông khí huyết, thoải mái tinh thần, ăn uống ngon miệng và ngủ nghỉ điều độ hơn. Yoga, đi bộ, bơi... là những bộ môn giúp bạn tăng cân hiệu quả mà không cần tốn quá nhiều sức nếu bạn quá gầy.

Người gầy nên ăn nhiều bữa nhỏ và liên tục mỗi ngày để bổ sung các món ăn giàu dưỡng chất, nên gồm 3 bữa chính và 3 bữa phụ. Những thực phẩm gợi ý cho bạn là sữa, bơ, trái cây...

Protein là một thành phần quan trọng trong chế độ tăng cân. Vẫn có một số người sử dụng viên uống protein do bận rộn, không có thời gian nấu nước. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không nên. Bạn nên tránh lạm dụng thực phẩm chức năng mà hãy sử dụng thực phẩm tươi để chế biến các món ăn cung cấp đủ protein như thịt, trứng, cá, sữa...

Điều chỉnh lịch làm việc cân đối - Ảnh minh họa: Internet

Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ ngon chính là chìa khóa để bạn hồi phục lại cơ thể sau một ngày làm việc mệt mỏi, cho các cơ quan trong cơ thể được nghỉ ngơi. Do đó, chăm lo giấc ngủ chính là cách mà người gầy có thể tăng cân, nhưng không mấy ai nghĩ đến. Ngủ đủ và sâu giấc sẽ giúp bạn đào thải các độc tố tích tụ. Mỗi ngày ngủ đủ 8 tiếng là lý tưởng nhất.

Cách tăng cân dân gian

Dưới đây là những loại cây thuốc trong dân gian lành tính và có hiệu quả trong việc tăng cân mà bạn có thể áp dụng tại nhà.

Cỏ mực

Cỏ mực (nhọ nồi) là một loại cây mọc dại khắp nơi. Do đó, bạn rất dễ dàng tìm thấy nó. Theo Đông ý, cỏ mực có vị chua, chát một chút, tính lạnh, không chứa độc tố, có tác dụng cầm máu, thanh nhiệt, bổ thận và giúp tóc đen trở lại. Bên cạnh đó, cỏ mực có giúp điều trị tình trạng xuất huyết nội tạng như tiểu ra máu, chảy máu dạ dày, rong kinh ở phụ nữ...

Cỏ mực là loại cây mọc khắp nơi, giúp tăng cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Đối với người gầy, cỏ mực sẽ giúp bạn ngon miệng hơn, tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa và cải thiện khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, đồng thời loại bỏ độc tố có hại trong cơ thể. Cách dùng cỏ mực để tăng cân như sau:

Hái cỏ mực tươi về rồi rửa sạch, phơi khô.

Sau đó, sắc cỏ mực, lấy nước uống, sao cho 100gr cỏ mực thu được 100ml nước, uống mỗi ngày 2 lần, 1 muỗng cà phê mỗi lần.

Vỏ cam quýt sấy khô

Các loại cam quýt chứa nhiều vitamin có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết vỏ của chúng cũng là một thành phần cực tốt không nên vứt đi, giúp tăng cân, bổ máu, tăng cảm giác ngon miệng, thèm ăn, đồng thời có tác dụng nhuận tràng, điều trị chứng khó tiêu. Ngoài ra, vỏ cam quýt còn kích thích các cơ quan bài tiết hoạt động hiệu quả để đào thải độc tố.

Vỏ cam quýt mang lại hiệu quả tăng cân không ngờ đến - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng như sau: Dùng vỏ cam quýt tươi, phơi khô rồi sắc với nước trong khoảng thời gian 20-30 phút. Uống sau khi ăn khoảng 30 phút.

Cam thảo

Nói đến cam thảo, đa số mọi người nghĩ ngay đến một vị trong các bài thuốc bắc giúp bổ huyết. Nhưng không mấy người biết rằng nó còn có thể dùng để đun uống một mình, có tác dụng thanh nhiệt, tăng cường hệ miễn dịch, loại bỏ độc tố, cải thiện quá trình trao đổi chất và thúc đẩy việc tăng cân ở người gầy.

Cam thảo dùng để sắc nước uống giúp tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng: Dùng cam thảo khô đun sôi với một ít nước, trong vòng 15-20 phút. Dùng khi còn ấm hoặc để nguội.

Hy vọng những kiến thức chia sẻ trên đây có thể giúp bạn trả lời câu hỏi làm gì để tăng cân. Mong rằng với những phương pháp, chế độ ăn và tập luyện khoa học, bạn sẽ nhanh chóng lấy lại vóc dáng đầy đặn và tràn đầy sức sống.