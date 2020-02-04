Bật mí thực đơn cho người gầy tăng cân sau 1 tuần

Có nhiều người hay ăn những thực phẩm có nhiều chất béo nhưng vẫn không tăng cân. Dưới đây là một số nguyên nhân dẫn đến việc việc ăn nhiều vẫn không mập được:

Thực đơn cho người gầy không những đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cho các bạn cần tăng cân mà còn giúp bạn có một chế độ ăn uống hợp lý, thân hình cân đối và nhiều sức sống hơn khi xuất hiện trước nhiều người.

- Bỏ bữa sáng dinh dưỡng: Nhiều người vì bận công việc nên hay bỏ thói quen ăn uống buổi sáng. Tuy nhiên, bữa sáng lại là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Nếu bạn ăn uống thất thường và quên hoặc bỏ bữa sáng thì rất dễ bị đau dạ dày.

- Bạn ăn uống thất thường: Cho dù bạn ăn nhiều nhưng hệ tiêu hóa hoạt động không bình thường thì bạn cũng không thể hấp thụ được các chất dinh dưỡng từ thức ăn.

- Ăn quá nhiều trong một bữa ăn: Quan niệm ăn quá nhiều trong một bữa ăn sẽ tăng cân là hoàn toàn sai lầm. Vì khi bạn ăn nhiều như vậy, hệ tiêu hóa bị quá tải nên không chuyển hóa thức ăn thành các chất dinh dưỡng. Thực tế cho thấy rằng có nhiều bạn dù ăn rất nhiều vẫn không thể tăng cân.

Không nên ăn quá nhiều trong một bữa ăn - Ảnh minh họa: Internet

- Lạm dụng thuốc tăng cân: Nhiều bạn sử dụng một lượng lớn thuốc tăng cân với hy vọng rằng sẽ có thân hình đầy đặn hơn. Nhưng thuốc tăng cân chỉ làm cho bạn tăng vài ký sau một tháng thôi. Hơn nữa, việc tăng cân đó chỉ là do tích nước và tích mỡ chứ không phải tăng cơ như chúng ta thường nghĩ.

- Bạn lười vận động thể dục: Những người gầy thường không thích vận động và rèn luyện thân thể. Việc tập thể dục thể thao thường xuyên sẽ giúp cho cơ thể tăng cường sức khỏe, sự dẻo dai và tăng cường trao đổi chất của cơ thể. Mà quá trình trao đổi chất lại quyết định đến chỉ số cân nặng của bạn.

Ăn đêm nên ăn gì để tăng cân?

Muốn tăng cân nên ăn gì vào bữa tối thì được? Đáp án sẽ có ngay sau đây:

Phô mai: Trong phô mai rất giàu calorie, protein và chất béo có thể giúp bạn tăng cân nhanh chóng, bạn có thể ăn phô mai kèm với mì ý, pizza để thêm ngon miệng.

Ăn đêm nên ăn gì để tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Loại hạt, ngũ cốc: Nếu bạn muốn tăng cân thì bạn nên ăn các loại hạt như hạt điều, hạt nhân, óc chó, yến mạch vì chúng chứa nhiều hàm lượng chất béo và calo.

Trái cây: Có nhiều loại trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng như nho, nhãn, vải,... Bạn có thể ăn vào bữa tối để cải thiện cân nặng của mình.

Theo các nghiên cứu, nếu muốn tăng cân, chúng ta phải có lập một thực đơn giúp tăng cân với đầy đủ chất dinh dưỡng và phù hợp với thể chất của từng người. Dưới đây là thực đơn cho người gầy muốn tăng cân mà bạn có thể tham khảo:

Thực đơn 7 ngày tăng cân cho người gầy

Ngày thứ nhất

Thịt kho trong thực đơn cho người gầy - Ảnh minh họa: Internet

Bữa sáng: 1 bát phở, mỳ + 1 ly sữa ngũ cốc 1 quả chuối

Bữa trưa: 3 bát cơm + nấm xào thịt bò + cá+ sữa bò+canh

Bữa phụ: 1 ly sữa +trái cây

Bữa tối: 2 bát cơm + canh cá + thịt kho + trái cây

Ngày thứ hai

Bữa sáng: 1 đĩa cơm sườn + 1 ly sữa tươi 1 quả chuối

Bữa trưa: 3 bát cơm + thịt rán+canh xương + rau luộc

Bữa phụ: 1 ly sữa +trái cây

Bữa tối: 2 bát cơm + thịt luộc + cá rán sốt cà + trái cây

Ngày thứ 3

Canh đu đủ hầm trong thực đơn cho người gầy - Ảnh minh họa: Internet

Bữa sáng: 1 bát phở+ 1 ly sữa + 1 quả chuối

Bữa trưa: 3 bát cơm + canh đu đủ hầm + thịt kho chuối

Bữa phụ: sữa chua + khoai lang+trái cây

Bữa tối: 2 bát cơm + canh+1 cốc sữa cà ri

Ngày thứ tư

Bữa sáng: bánh mì trứng + 1 ly sữa + 1 quả chuối

Bữa trưa: 3 bát cơm + súp lơ luộc tôm +canh

Bữa phụ: khoai lang +trái cây

Bữa tối: 2 bát cơm + canh cá + thịt kho + trái cây

Ngày thứ năm

Bữa sáng: 1 bát mỳ + 1 ly sữa ngũ cốc 1 quả chuối

Bữa trưa: 3 bát cơm + rau luộc + cá hấp chuối

Bữa phụ: 1 ly sữa tươi +trái cây

Bữa tối: 1 bát phở bò+ 1 cốc sinh tố trái cây

Ngày thứ sáu

Mực xào trong thực đơn cho người gầy - Ảnh minh họa: Internet

Bữa sáng: 1 đĩa cơm sườn + 1 ly sữa ngũ cốc

Bữa trưa: 3 bát cơm + mực xào + đỗ luộc súp

Bữa phụ: Trái cây + sữa chua

Bữa tối: 2 bát cơm + thịt heo rang bắp cải + trái cây

Ngày thứ bảy

Bữa sáng: bánh cuốn + 1 ly sữa +nho

Bữa trưa: 3 bát cơm + bò kho + cá rán sữa

Bữa phụ: 1 ly sữa +trái cây

Bữa tối: 2 bát cơm + cá kho + canh bí.

Ngoài ra, còn rất nhiều thực đơn cho người gầy tăng cân mà bạn có thể tham khảo và tìm kiếm thêm. Bạn nhớ là nên thay đổi các món ăn trong tuần khác nhau để không cảm thấy ngán và hấp thụ đầy chất dinh dưỡng hơn. Với thực đơn cho người gầy như trên, bạn có thể thực theo hiện theo để cải thiện cân nặng của mình.