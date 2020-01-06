Chuyên mục sức khỏe: Cua kỵ với thực phẩm nào?

Có rất nhiều người ưa thích các món ăn từ cua. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cua kỵ với thực phẩm nào . Chúng tôi sẽ thông tin cho các bạn về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây.

Nhiều người nghĩ đến việc dùng trà nóng để giữ ấm cơ thể và át đi vị tanh nồng khi ăn cua. Tuy nhiên thực tế, điều này là hoàn toàn kiêng kỵ. Trà xanh chứa một lượng lớn chất có tính kiềm (nhiều nhất là tanin). Đây là hai chất có ảnh hưởng rất xấu đến hệ tiêu hoá cơ thể, thế cho nên khi đi vào dạ dày có khả năng làm ức chế quá trình phân giải, làm loãng men tiêu hoá, làm giảm khả năng hấp thụ hấp dinh dưỡng trong thức ăn. Qua đó sẽ làm bạn đầy bụng, khó tiêu. Ngoài ra, tanin kết hợp cùng protein có nhiều trong thịt đã kết tủa, vón cục sẽ tạo thành cặn, dễ gây ra sỏi thận.

Mùa thu là mùa cua đồng béo nhất, ngậy nhất, nhiều chất nhất, cũng là mùa hồng chín. Có nhiều gia đình ưa thích món hồng làm món tráng miệng sau bữa ăn. Tuy vậy, nếu những bữa ăn cua và sau đó ăn hồng sẽ gây ra nhiều hậu quả mà bạn không nghĩ đến. Bởi trong hồng cũng có chất tanin như trong trà xanh, làm cho các chất dinh dưỡng khó phân hủy, kết hợp protein tạo nên cặn, các chất rắn này lưu lại trong ruột lên men, gây thối rữa làm bạn bị đau, nặng hơn là sỏi thận.

Ngoài ra, có một số đối tượng không nên ăn cua đồng:

Phụ nữ có thai không nên ăn cua đồng vì tính độc trong cua sẽ không tốt cho sự phát triển của trẻ.

Người bị cảm lạnh, tiêu chảy không nên sử dụng cua đồng vì tính hàn trong cua sẽ làm bệnh càng nặng hơn.

Người bị gút không nên ăn cua đồng vì nồng độ protein rất cao.

Người bị gút không được ăn cua - Ảnh minh họa: Internet

Người mới ốm dậy với hệ tiêu hoá chưa ổn định không nên ăn cua đồng. Bạn nên đợi cho hệ tiêu hoá của mình ổn định trước đã.

Có rất nhiều người dị ứng hải sản, và cua đồng cũng là một loại không nên ăn.

Người có tiền sử bệnh cao huyết áp và tim mạch: Đối tượng này ăn nhiều cua đồng sẽ làm cho lượng cholesterol tăng cao, đặc biệt nguy hiểm khiến bệnh chuyển biến nặng hơn.

Người bị hen, cúm không nên ăn cua đồng. Tính hàn có trong cua sẽ làm cho những cơn hen, cơn ho trở nên nặng nề và khó chưa hơn. Tất nhiên bạn không cần kiêng tuyệt đối, chỉ cần hạn chế ăn.

Cua biển có kỵ với thực phẩm nào?

Cua biển là loại thức ăn rất bổ dưỡng cho sức khỏe. Ăn cua biển giúp cho bạn bồi bổ thể chất, sức đề kháng cũng tốt hơn. Tuy nhiên, cua biển cũng có một số thực phẩm không thể ăn chung dưới đây:

Của biển kỵ với lê

Bản chất của cua là tính hàn, vị mặn và lê cũng có vị ngọt nên khi tích 2 thứ với nhau sẽ làm tổn thương đến hệ tiêu hoá.

Cua biển kỵ với bí đỏ

Cua và bí đỏ khi ăn chung với nhau sẽ gây hiệu quả rất nghiêm trọng, có thể ngộ độc.

Không ăn bí đỏ và cua - Ảnh minh họa: Internet

Cua biển kỵ với mật ong

Cua là tính hàng, mật ong kết hợp cùng, ăn quá nhiều sẽ gây tiêu chảy, nguy hiểm hơn là trúng độc.

Cua biển kỵ khoai lang

2 loại thực phẩm này ăn chung cùng nhau dễ gây ra sỏi trong cơ thể, không tốt cho sức khỏe nên bạn cần chú ý.

Không ăn khoai lang và cua - Ảnh minh họa: Internet

Cua biển kỵ dưa bở

Trong dưa bở chứa vị ngọt hàn mà trơn cùng ăn với tính lạnh của cua sẽ gây tổn thương đường tiêu hoá, dễ tiêu chảy.

Cua biển kỵ khoai tây

Giống như khoai lang, khoai tây ăn cùng cua cũng gây sỏi trong cơ thể.

Cua biển kỵ cá chạch

Cua và cá chạch có sự tương phản với nhau, ăn cùng nhau có khả năng gây trúng độc.

Cua kỵ táo tàu

Tính vị của 2 thực phẩm này là ngược nhau, nên ăn chung sẽ dễ bị hàn nhiệt.

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Không ăn táo tàu với cua - Ảnh minh họa: Internet

Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp kiến thức về vấn đề cua kỵ thực phẩm nào. Đây là những thông tin hết sức hữu ích cho ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bạn.

Mong rằng bạn luôn cảnh giác với những loại thức ăn không phù hợp với nhau. Chúc bạn thật mạnh khoẻ, hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu!