Khoai tây nấu với cà chua có phải đại kỵ “như lời đồn”?

Bên cạnh tỏi, hành, ớt, chanh thì cà chua cũng là một loại thực phẩm không thể thiếu được trong căn bếp của bất cứ gia đình nào. Đây thực sự là một loại quả tuyệt vời rất giàu lycopene, chất giúp cơ chống oxy hóa, chống gốc tự do. Bên cạnh đó còn rất nhiều chất dinh dưỡng khác như carotenoid, kali, phốt pho, vitamin B1 và các khoáng chất. Các chất này giúp ngăn ngừa lão hóa và kéo dài tuổi thọ.

Khoai tây và cà chua là những thực phẩm phổ biến được nhiều người lựa chọn hiện nay. Đặc biệt khoai tây nấu với cà chua là món ăn khoái khẩu của nhiều người nhất là đối với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, có tin đồn khoai tây nấu với cà chua thì ăn sẽ bị độc. Thực hư chuyện này là như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Để chọn được những quả cà chua tốt nhất, bạn cần chọn những quả đã chín. Đặc biệt nếu là mua để ăn sống. Không nên ăn sống cà chua xanh vì khi chưa chín chúng chứa nhiều chất độc cho cơ thể. Khi cà chua còn xanh, bạn hãy đợi cho chúng chín hẳn mới ăn.

Cà chua được dùng để tạo nên màu sắc tự nhiên cho món ăn khi kết hợp cùng với các thực phẩm khác. Ngoài ra, rất nhiều chị em cũng dùng cà chua như một phương thức làm đẹp hiệu quả.

Cà chua là loại thực phẩm không thể thiếu - Ảnh minh họa: Internet

Khoai tây – loại củ quen thuộc trong mỗi gia đình

Khoai tây là loại củ dễ ăn và có thể chế biến thành nhiều món khác nhau như: khoai tây nghiền, khoai tây chiên, khoai tây xào, canh khoai tây. Đặc biệt là trẻ nhỏ rất thích ăn các món làm từ khoai tây vì dễ ăn và ngon miệng.

Trong khoai tây có chứa nhiều vitamin, khoáng chất, hóa chất thực vật… Chúng có tác dụng chống tiêu hóa từ enzym trong dạ dày và ruột non. Chống ung thư ruột kết, giảm nồng độ cholesterol, tăng khả năng nạp glucose, giảm béo…

Khoai tây là món ăn khoái khẩu của các gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Khoai tây nấu với cà chua có tác dụng gì?

Trước những tin đồn vừa qua nhiều người sẽ hoang mang và lo lắng không biết khoai tây nấu với cà chua có độc không? Bạn yên tâm vì hiện nay các chuyên gia trên thế giới chưa có ai đưa ra bất cứ bằng chứng nào cho thấy việc kết hợp hai loại thực phẩm này sẽ có hại với sức khỏe.

Khoai tây nấu với cà chua sẽ giúp tăng gấp đôi chất dinh dưỡng trong món ăn. Đây là hai loại thực phẩm chứa nhiều kali sẽ giúp người ăn giảm được lượng muối thừa có trong cơ thể.

Khi kết hợp hai loại thực phẩm này với nhau sẽ giúp lợi tiểu, hạ huyết áp, phòng bệnh tim mạch và giúp giảm cân. Bên cạnh đó bạn cũng thấy được lợi ích nữa là giảm stress, chống ung thư, an thần, giảm viêm và tốt cho người tiểu đường.

Đây là những thực phẩm không thể thiếu trong chế độ ăn kiêng, làm đẹp của nhiều người. Nó giúp cho bạn giảm cân, làn da mịn màng, dáng đẹp vì chứa chất chống oxy hóa. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể làm nước ép để uống giúp loại bỏ chất độc.

Khoai tây và cà chua được kết hợp trong nhiều món ăn - Ảnh minh họa: Internet

Một vài món ăn kết hợp khoai tây và cà chua dành cho các gia đình.

Khoai tây nấu với cà chua có tác hại gì hay không nó cũng phụ thuộc vào cách bạn chế biến chúng như thế nào. Có rất nhiều cách kết hợp hai loại thực phẩm này với nhau mang đến một món ăn tuyệt vời.

Canh khoai tây cà chua

Cách nấu canh khoai tây với cà chua vô cùng đơn giản. Nó không chỉ giúp bổ sung chất dinh dưỡng mà còn rất tốt cho sức khỏe và cũng giúp bạn giảm cân hiệu quả. Để chế biến món canh khoai tây cà chua, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu:

Khoai tây

Cà chua

Cà rốt

Xương ống

Hành khô

Rau mùi, hành

Gia vị

Đầu tiên, bạn phải ninh xương ống để lấy nước. Xương ống mua về để đảm bảo sạch, giúp nước trong, bạn hãy trần qua bằng nước sôi sau đó rửa sạch rồi ninh trong vòng 30-40 phút. Đừng quên cho thêm hành khô vào nồi ninh. Như vậy, bạn sẽ có nước dùng ngọt để nấu canh.

Khoai tây, cà rốt gọt vỏ, thái quân cờ vừa ăn sau đó ướp cùng với muối cho thêm vị đậm đà. Cà chua thái hạt lựu hoặc bổ cau.

Bắc nồi lên bếp, cho chút dầu ăn và phi thơm hành rồi đổ cà chua vào xào cho nhuyễn. Tiếp theo cho gia vị mắm, muối vào đảo cùng cà chua. Sau đó cho khoai tây, cà rốt đã ướp muối vào đảo đều. Cuối cùng cho nước xương vào và nêm mến gia vị vừa ăn. Bạn chỉ cần đun từ 10 đến 15 phút là được. Hãy nhớ thêm hành và rau thơm để mùi vị món ăn thêm hấp dẫn.

Canh khoai tây nấu cà chua - Ảnh minh họa: Internet

Khoai tây xào với cà chua

Nói không ngoa khi coi đây là một món ăn khoái khẩu, món ăn không thể thiếu vào dịp mùa đông miền Bắc. Để làm khoai tây xào cà chua bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu:

Khoai tây

Cà chua

Thịt băm

Tỏi

Hành lá

Dầu ăn

Gia vị

Khoai tây sau khi mua về bạn gọt vỏ sau đó cắt lát mỏng rồi ngâm vào nước để không bị thâm. Cà chua thái lát hoặc hạt lựu để xào cho nhanh mềm sẽ tạo màu sắc đẹp mắt. Tỏi bóc vỏ, đập dập nhỏ.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu, bạn bắc nồi lên bếp cho dầu và phi thơm tỏi. Tiếp theo cho khoai tây vào đảo đều thêm các loại gia vị cho vừa miệng, Tiếp theo cho cà chua và thịt băm vào xào cùng. Đợi đến khi khoai mềm, chính, thơm bạn cho thêm hành lá cắt nhỏ vào và tắt bếp.

Khoai tây xào cà chua là món ăn quen thuộc với nhiều gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy là việc khoai tây nấu với cà chua có hại hay không đã có lời giải đáp. Bạn hoàn toàn có thể kết hợp cà chua với khoai tây để chế biến thành những món ăn thơm ngon, bổ dưỡng cho gia đình mà không cần lo lắng gì nữa nhé!