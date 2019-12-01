Những đại kỵ khi rửa thịt, rất nhiều người Việt đang vô tư hại cả nhà mà không hay!

Nếu mắc phải sai lầm khi rửa thịt, chẳng những vô tình nạp tạp chất vào người mà còn gây hại cho sức khỏe.

Dù giỏi nấu ăn hay không thì bạn cũng phải biết 2 sai lầm khi rửa thịt này để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho cả gia đình.

Việc làm tưởng như vô tình này lại là cơ hội để sản sinh ra những vi khuẩn gây hại đến sức khỏe của cả gia đình bạn.

Nếu rửa rau dưới vòi nước chảy là đúng chuẩn thì với thịt đây lại là một sai lầm tai hại. Bởi lẽ, trong quá trình rửa, nước rửa thịt sẽ bắn ra xung quanh và vương vãi lên những thực phẩm khác như hoa quả, rau củ.

2. Chần thịt qua nước sôi

Các chị em nội trợ thường có thói quen luộc sơ thịt bằng nước sôi hoặc chần thịt bằng nước nóng. Thế nhưng, sai lầm khi nấu ăn này sẽ khiến miếng thịt bị co lại, không thể thải các chất độc hại bên trong miếng thịt sống ra ngoài.

Thế nên, ngay từ hôm nay chị em hãy bỏ ngay thói quen này kẻo hại cả nhà mà không hề hay biết.

Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bước rửa thịt đúng cách, an toàn:

- Cho nước ấm, muối vào chậu khuấy đều, sau đấy cho thịt vào ngâm trong khoảng 15 phút.

- Sau đấy, bạn sẽ thấy nước ngâm có phần máu dư trong thịt tiết ra. Bạn cần lặp lại thao tác ngâm thịt trong nước muối ấm đến khi nước trong.

- Rửa lại thịt bằng nước sạch. Lúc này, bạn đã có phần nguyên liệu an toàn, tươi ngon để chế biến món ăn cho cả gia đình.

Cách rửa thịt này chẳng những loại bỏ tạp chất mà còn giúp những món ngon với thịt lợn của bạn vừa mềm ngọt lại dậy mùi thơm khó cưỡng.

Chúc các bạn thành công với mẹo nấu ăn hay trên!

*(Ảnh: Internet).