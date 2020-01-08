Bệnh quai bị kiêng gì và nên ăn những thực phẩm gì 

Sức khỏe 08/01/2020 16:16

Bệnh quai bị kiêng gì để không diễn biến nặng hơn cũng như giúp bệnh nhân mau chóng khỏi bệnh. Cùng tìm hiểu trong nội dung bài viết.

Quai bị là căn rất dễ gặp nếu như không có các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu. Vậy bệnh quai bị kiêng gì và nên sử dụng những thực phẩm nào, chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời để giải đáp cho những thắc mắc trên.

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Bệnh quai bị kiêng gì - Ảnh minh họa: Internet

 Tìm hiểu về bệnh quai bị 

Trước khi tìm hiểu bị bệnh quai bị cần kiêng gì thì chúng ta hãy tìm hiểu khái quát thông tin về bệnh quai bị.

Quai bị là bệnh lý do virus Mumps gây ra, nó có khả năng lây lan rất nhanh nếu như người bệnh không biết cách chăm sóc cho bản thân cũng như phòng ngừa lây lan cho những người khác.

Bệnh có thể lây lan qua đường hô hấp khi ngồi nói chuyện, tiếp xúc gần gũi, sử dụng chung cốc, các dụng cụ ăn uống…

Người nhiễm virus quai bị sẽ có triệu chứng ban đầu là sốt nhẹ, nhức đầu, đau cơ, mệt mỏi và chán ăn. Khi trở nặng, bệnh nhân có dấu hiệu bị sưng tuyến nước bọt làm cho má của họ sưng phồng, mặt bị biến dạng.

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Bệnh quai bị do virus Mumps gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh quai bị có lây không?

Do virus quai bị có khả năng lây lan mạnh mẽ nên đây là căn bệnh rất dễ lây lan cho những người khỏe mạnh. Bệnh lây lan chủ yếu bằng đường tiếp xúc trực tiếp, đụng chạm vào nước bọt hoặc dịch tiết từ mũi của người bệnh.

Một cách lây lan quai bị thường gặp khác là bệnh nhân quai bị ho, hắt hơi và tay của họ dính nước bọt. Sau đó họ cầm nắm các vật dụng trong nhà và bạn sử dụng các vật dụng đó khi chúng chưa được sát khuẩn.

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Quai bị là bệnh rất dễ lây lan - Ảnh minh họa: Internet

Cách điều trị bệnh quai bị 

Vì không có thuốc đặc trị virus quai bị nên bác sĩ có thể kê các thuốc giảm đau, thuốc giảm triệu chứng quai bị để bệnh nhân để bệnh nhân cảm thấy dễ chịu, bớt đau đớn.

Thông thường bệnh quai bị có thể khỏi sau 3 đến 4 tuần, không gây nguy hiểm đến tính mạng nếu như bạn tuân thủ theo những hướng dẫn của bác sĩ điều trị.

Bạn không nên tự ý mua thuốc bên ngoài về điều trị nó có thể khiến tình trạng bệnh của bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Đặc biệt nếu như điều trị quai bị không đúng cách sẽ làm cho bệnh có những biến chứng nguy hiểm như sưng tinh hoàn, buồng trứng hoặc viêm màng não.

Cách phòng ngừa bệnh quai bị 

Cách phòng để không mắc bệnh quai bị hữu hiệu nhất là tiêm vaccine quai bị, bạn có thể tiêm tại các cơ sở y tế hoặc các trung tâm tiêm chủng mở rộng trên toàn quốc.

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Tiêm vaccine là biện pháp hữu hiệu phòng quai bị - Ảnh minh họa: Internet

Nếu như không may mắc bệnh quai bị thì bạn cần có những kiêng cữ nhất định để bệnh không trở nặng cũng như lây lan cho người khác.

  • Kiêng một số thực phẩm: bị bệnh quai bị kiêng ăn gì là thắc mắc của rất nhiều người khi mắc phải căn bệnh này.

Thực phẩm chua, cay: Các thực phẩm có vị chua sẽ kích thích tiết nhiều nước bọt khiến cho người bị quai bị cảm thấy đau đớn. Còn các thực phẩm cay nóng sẽ khiến cho người bệnh khó tiêu, nóng trong, cơ thể kém hấp thụ làm bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi.

Thực phẩm cứng, rắn: Những thực phẩm như xương lợn, thịt gà cũng không nên sử dụng với người bị quai bị vì chúng cứng khiến hàm của bạn hoạt động nhiều hơn gây đau đớn.

Đồ nếp: Các món ăn từ gạo nếp sẽ khiến quai hàm người quai bị sưng to hơn, gây đau đớn.

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Người bị quai bị không nên ăn đồ nếp - Ảnh minh họa: Internet
  • Ngoài những thông tin cần biết bệnh quai bị kiêng ăn những gì thì có khá nhiều thắc mắc là người bệnh quai bị có kiêng tắm không?

Câu trả lời là không, người bệnh vẫn có thể tắm bình thường, tuy nhiên bạn chỉ nên tắm bằng nước ấm và tắm trong thời gian ngắn, không nên ngâm mình trong bồn quá lâu.

  • Kiêng gió: Với thắc mắc Bệnh quai bị có phải kiêng gió quạt không thì câu trả lời là có. Bởi gió sẽ làm cho vùng mắc quai bị sưng và đau hơn. Vì vậy, khi mắc bệnh bạn không sử dụng quạt, cũng như hạn chế đi ra bên ngoài để tránh gió.

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- Nguyên nhân, triệu chứng và cách chữa bệnh quai bị

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Bệnh quai bị kiêng gió, quạt - Ảnh minh họa: Internet
  • Nên sử dụng: khi bị quai bị người bệnh nên sử dụng các thức ăn lỏng như cháo, canh nó làm cho bạn không cảm thấy đau đớn khi nhai, nuốt. Ngoài ra nó còn giúp cho hệ tiêu hóa của bạn ổn định.

Các món ăn được chế biến từ đậu xanh cũng rất tốt, ngoài cung cấp hàm lượng dinh dưỡng cao, nó còn giúp người bệnh quai bị tăng sức đề kháng, nhanh chóng khỏi bệnh.

Người bệnh quai bị nên bổ sung nhiều rau xanh trong bữa ăn hàng ngày, rau xanh cung cấp rất nhiều vitamin và chất xơ, có tác dụng giúp ổn định hệ tiêu hóa, bệnh nhân quai bị sẽ dễ hấp thụ được thức ăn, không còn cảm giác mệt mỏi. Bên cạnh rau thì bạn cũng cần bổ sung thêm một số loại hoa quả trong bữa ăn hàng ngày.

Trên đây là những nội dung tìm hiểu bệnh quai bị kiêng gì và nên ăn những gì. Mong rằng bài viết đã mang đến những thông tin bổ ích, giúp bạn nhận biết và phòng ngừa bệnh quai bị. Đồng thời có chế độ dinh dưỡng phù hợp khi bản thân hoặc người thân không may mắc phải căn bệnh này.

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