Đau xương bàn chân là bệnh gì?

Sức khỏe 06/01/2020 16:58

Bạn bị đau xương bàn chân trái, đau xương bàn chân phải hay cả hai? Vậy đau xương bàn chân là gì?

Tự nhiên đau xương bàn chân liệu có phải là dấu hiệu bạn đang gặp phải một căn bệnh nguy hiểm? Trong bài viết dưới đây hãy cùng tìm hiểu kĩ hơn về đau xương bàn chân cũng như một số phương pháp hỗ trợ điều trị căn bệnh.

Dau xuong ban chan 1
Đau xương bàn chân - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tượng đau xương bàn chân là gì?

Sự đau và viêm hay sưng ở xương bàn chân được gọi là đau xương bàn chân. Đối tượng hay mắc phải hiện tượng này là những người vận động nhiều nhưng lại không trang bị dụng cụ hay thiết bị bảo vệ bàn chân. Đây là một hiện tượng phổ biến nhưng lại khá dễ hồi phục.

Đau xương mu bàn chân

Đau mu bàn chân là gì?

Thỉnh thoảng bạn sẽ có cảm giác mu chân bị đau, điều này gây trở ngại cho việc đi lại, nếu cơn đau nghiêm trọng hơn thì ngay cả đứng, ngồi hay thậm chí không cử động chân bạn cũng sẽ thấy khó chịu.

Nếu cơn đau bạn cảm nhận được đến từ gân hay thớ cơ mu gân thì bạn có thể bị bong gân hoặc do một số chấn thương làm đau cơ gân mu bàn chân.

Dau xuong ban chan 2
Đau mu bàn chân do bong gân - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu của đau mu bàn chân

  • Đau nhức chân
  • Tấy đỏ tại vùng bị tổn thương
  • Sưng xung quanh mu bàn chân
  • Cơn đau tăng dần khi bạn cử động nhiều nơi bàn chân, một số hoạt động như đi bộ, chạy...

Đau xương lòng bàn chân

Lòng bàn chân là phần dưới cùng của bàn chân, đây là nơi phải chịu đựng toàn bộ áp lực của cơ thể trong khi chúng ta làm mọi việc trừ lúc nằm. Theo nghiên cứu, cơ thể chúng ta có 26 xương và dây chằng liên kết tại bàn chân. Chính vì như vậy nên bàn chân hoạt động như bộ phận giảm sang chấn và đòn bẩy.

Dau xuong ban chan 3
Đau lòng bàn chân - Ảnh minh họa: Internet

Do chịu quá nhiều áp lực như vậy nên khi bạn bị đau xương bàn chân thì vùng lòng bàn chân là nơi có khả năng cao nhất mắc phải.

Đau xương ghe bàn chân

Xương thuyền phụ là hiện tượng cấu trúc xương bất thường. Bệnh nhân khi mắc phải căn bệnh này sẽ có triệu chứng như:

Dau xuong ban chan 4
Đau xương ghe bàn chân - Ảnh minh họa: Internet
  • Đau ở phía trong bàn chân
  • Đau ở phía dưới mắt cá trong và phía trước
  • Cơn đau có khi lan ra phía sau mắt cá chân
  • Phần chồi xương phía cạnh trong bàn chân khi cọ vào giày bị đau
  • Nếu triệu chứng kéo dài bàn chân có thể bị vẹo ra phía ngoài

Nguyên nhân đau xương bàn chân

Một số nguyên nhân làm bàn chân đau từ bên trong cơ thể hay từ tác động của con người như:

Dau xuong ban chan 5
Đau bàn chân do đi giày cao gót- Ảnh minh họa: Internet
  • Tư thế hoạt động không đúng khiến bàn chân chịu nhiều áp lực
  • Viêm, nhiễm trùng
  • Bệnh thấp khớp
  • Đau dây thần kinh hay nghẽn mạch
  • Bị chấn thương trước đó
  • Trật khớp...

Mặt khác, đau xương bàn chân là triệu chứng của một số căn bệnh như:

  • Bệnh thuộc mạch máu: viêm tắc động mạch, u cuộn mạch…
  • Bệnh thuộc dây thần kinh: viêm thần kinh ngoại biên, chèn ép dây thần kinh, đau thần kinh...
  • Bệnh về gân cơ, dây chằng: đau do gân cơ bị quá tải, viêm cân gan chân…
  • Bệnh u thần kinh giãn ngón chân
  • Bệnh về xương - khớp
Dau xuong ban chan 6
Xương khớp và đau bàn chân- Ảnh minh họa: Internet
  • Bệnh hoại tử chỏm xương bàn chân: thường gặp ở nữ giới, cơn đau xuất hiện ở vùng bàn chân trước khi vận động nhiều.
  • Khớp cổ chân bị chồi xương: Bệnh này thường gặp ở người có tuổi do thoái hóa khớp hoặc ở người trẻ nếu đi lại quá nhiều làm khớp quá tải.

Điều trị đau xương bàn chân

Nghỉ ngơi

Nếu cơn đau ở bàn chân của bạn trở nên nặng hơn thì việc đầu tiên bạn cần làm là để bàn chân nghỉ ngơi, không nên vận động quá mạnh. Bạn nên kết hợp với các bài tập nhẹ nhàng tại chỗ như đi bộ hay chạy bước nhỏ nếu tình trạng của bạn cải thiện hơn.

Chườm lạnh

Bạn cần chuẩn bị một túi đá, sau đó dùng túi đá này đặt lên vùng bị đau từ 15 đến 20 phút mỗi lần, làm tương tự như vậy 1 tuần từ 2 đến 3 lần. Bạn hãy lưu ý không nên đặt trực tiếp túi đá lên vùng bị thương, da của bạn sẽ có khả năng bị bỏng lạnh. Hãy dùng một chiếc khăn mỏng, đặt lên vùng bị thương sau đó mới đến túi đá.

Sử dụng giày thoải mái

Bạn không nên đi giày quá chật hay quá lỏng. Đặc biệt trong tình trạng cơn đau kéo dài, bạn nên hạn chế hay không sử dụng giày cao gót bởi nó có thể tăng thêm áp lực cho đôi chân của bạn. Bạn cũng có thể thêm miếng lót hay miếng đệm để cải thiện và giảm những cơn đau.

Sử dụng thuốc chống viêm 

Bạn sẽ được bác sĩ kê thuốc giúp giảm viêm cũng như giảm các cơn đau. Một lưu ý khi sử dụng những loại thuốc này là bạn sẽ phải đối mặt với những tác dụng phụ như suy thận, đau dạ dày...mặc dù sau khi dùng có thể cơn đau của bạn giảm đi nhanh chóng.

Hơn thế nữa thuốc hỗ trợ trị đau bàn chân không có khả năng trị dứt điểm căn bệnh. Nếu bác sĩ không kê thuốc cho bạn thì bạn cũng không nên tự ý lấy thuốc bên ngoài các phòng khám hay nhà thuốc tư bởi làm như vậy rất nguy hiểm.

>>> Xem thêm:

- Đau xương bàn chân là bệnh gì?

- Điều bạn cần biết: Đau xương khớp kiêng ăn gì?

Sử dụng thuốc bôi giảm đau

Bên cạnh thuốc uống hỗ trợ giảm đau từ bên trong thì cũng có thuốc bôi bên ngoài da như capsaicin, bạn có thể mua được tại các quầy thuốc dưới dạng thuốc mỡ hay kem bôi.

Trên đây là bài viết tổng hợp về đau xương bàn chân từ nguyên nhân đến cách điều trị. Hy vọng bài viết đã mang lại cho bạn những thông tin hữu ích và điều trị được căn bệnh của mình.

Thoái hóa khớp gối nên ăn gì để giảm đau, khỏi bệnh nhanh?

Thoái hóa khớp gối nên ăn gì để giảm đau, khỏi bệnh nhanh?

Thoái hóa khớp gối nên ăn gì và kiêng ăn gì là điều mà người bệnh cần quan tâm hàng đầu. Bởi các thực phẩm chúng ta nạp vào cơ thể hàng ngày quyết định rất lớn đến việc khỏe lên hay yếu đi của xương khớp.

Xem thêm
Từ khóa:   đau xương lòng bàn chân đau xương mu bàn chân hiện tượng đau xương bàn chân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 35 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm