Răng khôn là gì? Mọc răng khôn bị đau thì phải làm gì?

Răng khôn là chiếc răng cối thứ 3 trong hàm răng của một người và sẽ mọc ở cuối cùng ở mỗi bên hàm. Theo như cách gọi của chuyên môn thì đây là răng số 8, một chiếc răng cấm. Chúng được gọi là răng khôn vì mọc khi con người đã trưởng thành, khôn lớn, nhận thức được mọi việc.

Mọc răng khôn là nỗi ám ảnh của tất cả mọi người. Bởi cứ nhắc đến chúng là người ta nghĩ ngay đến việc mọc răng khôn bị đau. Có những người bị cơn đau đến quấy rầy thường xuyên, liên tục, đau răng khôn không ngủ được. Có người thì đỡ hơn, không vô tình động vào thì không sao. Tùy vào cơ địa rừng người, cấu tạo khung hàm và cách chăm sóc mà mức độ đau sẽ khác nhau.

Mọc răng khôn đau trong bao lâu có lẽ là câu hỏi mà tất cả mọi người đều thắc mắc. Theo như các bác sĩ thì thời gian mọc răng khôn sẽ kéo dài từ khoảng 16 đến 30 tuổi. Và khi nào chúng mọc xong hoặc bị nhổ bỏ thì mới không xuất hiện cơn đau.

Chính vì mọc sau cùng nên chúng không còn chỗ để lên như bình thường. Điều này đã khiến cho răng khôn mọc lệch, xô đẩy những chiếc răng khác, chiếm chỗ của răng khác. Như vậy thì sẽ dẫn đến mọc răng khôn sưng lợi, gây ra đau đớn.

Mọc răng khôn đau mấy ngày là tùy vào cơ địa từng người, không ai giống ai. Nếu thuận lợi, răng khôn chúng mọc thẳng, đúng vị trí thì bạn có thể sẽ bị đau 2 đến 3 đợt. Trường hợp này rất ít. Hầu hết, chúng sẽ mọc lệch, mọc ngầm khiến bạn bị đau nhức, sốt, cứng hàm…

Từng người sẽ có cách mọc răng khôn riêng - Ảnh minh họa: Internet

Mọc răng khôn bị đau phải làm sao?

Việc đau răng khôn là do nhiều nguyên nhân khác nhau và cơn đau của mỗi người cũng khác nhau. Làm gì khi mọc răng khôn bị đau? Một số giải pháp chữa đau răng khôn tại nhà kết hợp cùng với thuốc là:

Chăm sóc răng miệng kỹ lưỡng, sạch sẽ

Thời điểm mọc răng khôn, phần nướu và các mô mềm rất dễ bị viêm nhiễm vì vậy bạn cần phải chăm sóc răng miệng kỹ lưỡng với các cách:

Đánh răng 3 lần/ngày. Khi đánh chỉ chà nhẹ để không làm tổn thương phần nướu và chân răng.

Dùng loại kem đánh răng chứa nhiều Flour.

Thường xuyên súc miệng bằng nước muối để sát trùng.

Làm sạch kẽ răng bằng chỉ nha khoa.

Nếu phần nướu có dấu hiệu bị viêm, chấm thuốc sát trùng vào răng để làm sạch 2 lần/ngày.

Chườm đá lạnh

Đây là phương pháp được nhiều người thực hiện và có hiệu quả. Thực hiện theo các bước sau. Đầu tiên, lấy 2 đến 3 viên đá cho vào chiếc khăn mềm. Sau đó chườm lên bên má bị sưng trong thời gian từ 2 đến 5 phút rồi bỏ ra 1 lúc và chườm tiếp. Thực hiện khoảng 15 phút và 2, 3 lần/ngày giúp giảm sưng viêm.

Đau răng khôn sẽ rất nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Dùng chanh tươi

Chanh tươi là loại quả rất giàu axit và vitamin C. Trong trường hợp bạn bị đau răng không, chanh sẽ có tắc dụng kháng khuẩn, chống viêm tốt giúp giảm cơn đau nhức. Bạn chỉ cần vắt lấy nước cốt chanh sau đó thấm vào bông y tế và bôi vào phần răng bị đau. Đợi khoảng 2 phút sau đó súc miệng bằng nước sạch. Ngày làm 1 đến 2 lần.

Lá bạc hà giảm đau

Bạc hà là loại thảo mộc rất giàu vitamin B, canxi, kali, tinh dầu và các loại khoáng chất có tác dụng giảm đau răng khôn hiệu quả. Khi bị đau răng, bạn chỉ cần lấy 1 lượng lá bạc hà sau đó đặt vào phần răng khôn đang mọc, cắn chặt chúng trong vòng 20 phút. Hết thời gian, hãy súc miệng bằng nước sạch.

Sử dụng tỏi giảm cơn đau

Tỏi chứa hợp chất ajoene có khả năng kháng khuẩn rất cao. Từ đó, có tác dụng giúp tiêu diệt và giảm cơn đau nhức của việc mọc răng khôn. Bạn thực hiện như sau: Lấy 1 tép tỏi, bóc vỏ và đập dập. Sau đó chà nhẹ tỏi lên phần răng khôn và nướu xung quanh. Một ngày làm 2 đến 3 lần sẽ thấy dịu cơn đau.

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Nếu mọc răng khôn bị đau, bạn có thể sử dụng các cách giảm đau tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Khi nào cần nhổ răng khôn?

Các phương thức giảm cơn đau của răng khôn ở phía trên chỉ là tạm thời, không thể dùng được lâu dài. Muốn trị dứt điểm cơn đau nhức thì cách duy nhất là nhổ răng khôn. Việc nhổ răng khôn có thể được thực hiện khi chúng bắt đầu mọc. Hoặc nếu bạn chưa nhổ thì nếu gặp phải các trường hợp sau đây thì cần phải nhổ răng khôn ngay:

Răng mọc gây ra biến chứng như đau nhức, u nang, nhiễm trùng nướu và có dấu hiệu lặp đi lặp lại.

Xuất hiện khe giắt thức ăn giữa răng khôn và răng bên cạnh. Nhổ để ngăn ngừa biến chứng.

Không có răng ăn khớp ở phía đối diện khiến cho phần răng khôn cứ vậy mọc dài lên tạo nên bậc thang gây khó chịu.

Răng khôn mọc lên có hình dạng bất thường, gây hiện tượng nhồi nhét thức ăn với phần răng bên cạnh. Nếu không nhổ sẽ dẫn đến sâu răng, viêm nha chu.

Người mắc bệnh nha chu khiến ảnh hưởng đến răng khôn mọc sau hoặc răng khôn bị viêm nha chu.

Nhổ răng khôn nếu gặp phải các biến chứng xấu - Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy việc mọc răng khôn bị đau là điều rất bình thường. Bạn cần phải xác định mức độ đau để có hướng điều trị phù hợp.