4 bài thuốc chữa đau răng bằng lá ổi tạm biệt cơn đau hiệu quả

Ổi là loại cây không còn xa lạ gì với người dân Việt Nam, chúng được trồng gần như khắp mọi vùng miền của đất nước ta, từ rừng núi tới tận trung du, đồng bằng. Nhìn chung, ôi rất phong phú về chủng loại cũng như đặc tính, nhưng những tác dụng dược học của những giống ổi khác nhau vẫn ghi nhận kết quả tương tự.

Lá ổi là một trong những loại dược phẩm “cây nhà lá vườn” vô cùng hữu hiệu lại tiết kiệm. Một trong số những công dụng đó là khả năng trị hôi miệng và chữa đau răng bằng lá ổi . Để biết thêm về những bài thuốc hữu hiệu này, hãy cùng tìm hiểu kỹ những thông tin kèm hướng dẫn dưới đây nhé.

Loài cây này thuộc nhóm cây ăn quả sống lâu năm với thân gỗ nhẵn nhụi, cao khoảng 3-5m, đường kính thân chừng 10m. Khi vỏ cây ổi già đi, phần thân có thể tróc ra từng lớp vỏ sậm màu.

Cây ổi thường mọc ở nhiều địa hình khác nhau và không quá kén chọn khu vực sinh trưởng, nhưng về tổng quan thì loài cây này thích hợp với vùng khí hậu nhiệt đới như Việt Nam. Đất phì nhiêu sẽ khiến ổi có vị ngọt và giòn hơn những loại đất cằn. Tuy ổi vẫn có khả năng chịu rét tới -2 độ C, nhưng ở điều kiện khí hậu này sẽ khiến quả của chúng bé và không được ngon.

Cành ổi và quả ổi - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng dược học của lá ổi

Theo các nghiên cứu khoa học, trong lá ổi có chứa nhiều chất như beta-sitosterol, guaijaverin, avicularin, leucocyanidin, flavonoid, tannin, saponin, eugenol và avicularin. Vì vậy chúng đem lại rất nhiều công dụng hữu ích tới sức khỏe. Lá ổi thường dùng trong nhiều bài thuốc chữa các bệnh khác nhau như tiểu đường, mụn nhọt, hôi miệng, giúp giảm cân, ngăn rụng tóc và hói đầu, chữa tiêu chảy và rối loạn đường tiêu chảy, điều hòa huyết áp, trị viêm xương khớp,…

Trong đó, tác dụng chống hôi miệng và trị đau răng của chúng nổi bật nhờ sự hiện diện của hàm lượng lớn chất flavonoid và các chất chống nhiễm khuẩn khác. Sử dụng lá ổi chữa đau răng có thể khiến các tình trạng viêm nhiễm răng miệng và cơn đau nhức được cải thiện tích cực, đặc biệt là các triệu chứng viêm nha chu, viêm chân răng,…

Các bài thuốc dân gian vẫn thường ứng dụng lá ổi để chữa các triệu chứng viêm nhiễm khoang miệng và chống lại sự tấn công của vi khuẩn gây bệnh lý một cách an toàn và khá tiết kiệm. Vì lá ổi có chi phí rất rẻ, bạn có thể tìm thấy được ở nhiều nơi và không cần phải quá lo về vấn đề an toàn của nó nên hãy tham khảo những cách chữa đau răng bằng lá ổi dưới đây nhé.

Lá ổi có rất nhiều tác dụng dược học - Ảnh minh họa: Internet

Bài thuốc chữa sâu răng bằng lá ổi

Bài thuốc 1: Đắp lá ổi non

Nguyên liệu: Lá ổi non, phần búp mềm của lá ổi, đừng nhầm lẫn chúng với lá ổi già nhé, vì lá ổi già sẽ khiến bạn khó làm nát chúng hơn, đồng thời tác dụng khi đắp lá ổi già không hoàn toàn tốt như lá ổi non.

Cách thực hiện:

Bước 1: Hái phần lá ổi cần thiết, chú ý là phần lá non mềm và phần búp. Sau đó nhặt sạch bỏ những phần sâu bệnh hư hại và không đạt chất lượng, rửa sạch và để thật ráo nước.

Bước 2: Đem lá ổi non vừa làm sạch đi giã nát, hoặc có thể nhai tới nát cũng được. Nhưng bạn nên giã nát vì khi bị viêm nhiễm răng miệng phần nướu lợi và chân răng thường yếu ớt hơn nên tránh tác dụng những lực quá mạnh sẽ khiến chúng đau nhức hơn.

Bước 3: Đắp lá ổi đã làm nát lên phần răng miệng đang vị đau, để nguyên đó trong khoảng 10-15 phút.

Cách sử dụng: Thực hiện đắp lá ổi trong 10-15 phút, làm khoảng 2-3 lần một ngày và kiên nhẫn trong 3-4 ngày để thấy rõ các tác dụng mà công thức này đem lại.

Lá ổi non - Ảnh minh họa: Internet

Bài thuốc 2: Lá ổi kết hợp muối biển

Nguyên liệu: Chuẩn bị lá ổi không quá già hay non, chọn lá khỏe và không bị hư hại quá nhiều. Kết hợp với một nhúm muối biển (loại muối trắng đảm bảo vệ sinh).

Cách thực hiện:

Bước 1: Lấy lá ổi đem nhặt sạch, loại bỏ những phần hư hại quá nhiều hay không đạt chất lượng, sau đó rửa kỹ với nước và để cho thật ráo.

Bước 2: Cho lá ổi vào cối, bỏ thêm một nhúm muối biển. Nên lọc bỏ bớt phần sống lá để giã cho dễ dàng. Đổ thêm khoảng một chén nước để quá trình giã được tiện hơn. Tiếp đó, giã phần lá này thật đều tay tới khi chúng đã dập đều thì có thể đổ qua một chiếc rây để lọc lấy phần nước có giá trị sử dụng.

Bước 3: Bảo quản phần nước tại nơi sạch sẽ khô ráo, nên sử dụng ngay chứ không được để quá lâu sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của nó.

Cách sử dụng: Lấy tăm bông chấm nước ổi này lên những chỗ răng đau, để phần nước này thấm vào vùng bị đau khoảng 15 phút rồi súc miệng lại với nước sạch. Hoặc có thể lấy nước này súc miệng, ngậm trong tầm 15 phút cũng được. Mỗi ngày làm tầm 2-3 lần, kiên trì trong 3-4 ngày sẽ thấy rõ tác dụng mà nó đem lại.

Ngoài ra, có thể đun qua nước lá ổi khoảng 5 phút để khử trùng rồi thực hiện thao tác chấm nước hoặc ngậm trong miệng như đã hướng dẫn phía trên.

Nước lá ổi giã đã qua lọc - Ảnh minh họa: Internet

Bài thuốc 3: Dùng bột lá ổi

Nguyên liệu: Lá ổi non hoặc không quá già, không bị hư hại hay sâu bệnh quá nhiều.

Cách thực hiện:

Bước 1: Lấy lá ổi đem rửa sạch, hãy nhặt bỏ những phần bị hư hại hay sâu bệnh trước đó. Sau khi đã làm sạch xong thì lấy tất cả phần lá này đem phơi dưới nắng tới khi lã đã khô quắt lại, hoặc cho vào lò để sao khô phần lá nếu có điều kiện. Hoặc bạn có thể xay nhỏ lá trước rồi đem phơi khô, nhưng khi lá còn tươi quá trình xay nhỏ sẽ khó khăn hơn, và có thể lá sẽ không được nhỏ mịn như cách phía trên.

Bước 2: Khi đã phơi tới khô rồi thì đem lá đi nghiền nhỏ thành bột, cho bột vào lọ kín để bảo quản. Để cẩn thận hơi hãy phơi bột lại một lần để chắc chắn chúng không bị ẩm hay mốc.

Cách sử dụng: Cho khoảng 2 muỗng bột lá ổi này vào nước ấm, khuấy đều cho bột hòa đều vào nước, chờ tới khi chúng nguội hơn thì dùng súc miệng, hãy ngâm phần nước này trong khoảng 1-2 phút để đạt được tác dụng tốt nhất. Sử dụng đều đặn 3 lần mỗi ngày, sau khoảng 3-4 ngày bạn sẽ thấy rõ tác dụng mà bài thuốc này mang lại.

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Bột lá ổi pha thành nước - Ảnh minh họa: Internet

Bài thuốc 4: Dùng lá ổi với chanh

Nguyên liệu: Lá ổi tươi không quá già hay non, nước cốt chanh tươi, một chút nước sôi sạch.

Cách thực hiện:

Bước 1: Nhặt bỏ những phần hư hại của lá ổi rồi đem rửa sạch, sau đó để cho thật ráo nước.

Bước 2: Cho lá ổi cùng khoảng nửa lít nước vào nồi đun tới sôi, khi sôi hãy vặn nhỏ lửa và để khoảng một lúc nữa để các tinh chất trong lá thẫm ký vào nước. Tới khi thấy nước đã được rồi thì tắt bếp và lọc lấy nước tinh chất này.

Bước 3: Tách riêng phần bã lá ổi, cho vào máy xay để xay nhuyễn rồi vắt vào đó khoảng nửa quả chanh. Tới đây chúng ta đã có hai sản phẩm: nước lá ổi và hỗn hợp lá ổi nghiền cùng nước cốt chanh.

Cách sử dụng: Dùng phần hỗn hợp lá ổi với nước cốt chanh để đánh răng, sau đó đánh răng lại một lần nữa như bình thường để những vụn lá ổi không mắc vào kẽ răng. Phần nước ổi bạn có thể dùng súc miệng sẽ hỗ trợ rất tốt cho quá trình điều trị đau răng. Thực hiện việc đánh răng và súc miệng mỗi thứ 2-3 lần một ngày, kiên trì trong 3-4 ngày để thấy rõ hiệu quả đem lại.

Hỗn hợp lá ổi đun say với nước cốt chanh - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những bài thuốc chữa đau răng bằng lá ổi vừa tiết kiệm lại vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên, bạn chỉ nên ứng dụng những bài thuốc này khi tình trạng đau răng không quá nặng, nếu đau răng xuất phát do những nguyên nhân nghiêm trọng thì tác dụng những bài thuốc này đem lại sẽ không thể điều trị triệt để được. Bạn nên tìm đến những địa chỉ nha khoa đáng tin cậy để có hướng điều trị thích hợp hơn.