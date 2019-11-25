Loại quả này được sử dụng trong nhiều món ăn và đem lại những tác dụng vô cùng hữu ích, đặc biệt trong việc chữa một số loại bệnh. Các tác dụng của quả su su trong việc chữa bệnh được phẩn tích cụ thể như sau:

Su su là một loại quả thuộc họ bầu bí. Chúng có dạng hình bầu hơi dài, vỏ và thịt quả xanh, hạt màu trắng. Cây su su là loại thân leo với lá to bản phủ một lớp lông trắng mịn và thường được trồng nhiều ở những vùng núi có khí hậu mát ở miền Bắc.

Su su là một loại rau củ quả giàu chất xơ, vì vậy chúng đóng vai trò rất tốt trong việc hỗ trợ các hoạt động tiêu hóa, khiến các hoạt động ở đường ruột, đặc biệt là dạ dày và ruột già được nhuần nhuyễn. Với những người thường xuyên bị táo bón, việc ăn su su giúp cải thiện tình trạng này hiệu quả nhờ vào khả năng hút nước của su su và kích thích các hoạt động của nhu động ruột. Nhưng ngược lại với ai đang bị tiêu chảy thì không nên nấu các món có chứa su su vào lúc đó.

Trong thành phần của su su có cung cấp một lượng kẽm và các khoáng chất có khả năng kiểm soát lượng dầu được tiết ra trên mặt. Đồng thời, sự bổ sung kẽm từ bên trong giúp làn da được đẹp và chắc khỏe hơn. Những dưỡng chất được hấp thụ từ su su sẽ giúp ngăn ngừa các loại vi khuẩn, vi trùng làm hại da, khiến da giảm thiểu tình trạng mụn, làm da luôn được mịn màng và đẹp rạng rỡ.

Ngoài ra, các thành phần trong su su sẽ giúp tăng cường khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa, đồng thời hút các loại chất độc tại đây, từ đó hạn chế được các tình trạng rối loạn và bệnh lý đường ruột.

Su su có rất nhiều công dụng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho não bộ, giảm stress

Hàm lượng vitamin B5 trong su su sẽ giúp ích cho các quá trình hoạt động của não dựa trên cơ thể tăng cường chuyển hóa protein, tổng hợp hóc môn và tế bào hồng cầu. Nếu ăn su su đúng cách sẽ giúp khiến quá trình dẫn truyền thần kinh và trí nhớ được cải thiện tích cực. Những người bị stress cũng nên ăn su su để làm dịu hệ thần kinh của bản thân.

Chống oxy hóa, chống viêm

Myricetin – một loại chất đóng vai trò quan trọng trong việc chống oxy hóa, giúp cơ thể phòng chống các loại bệnh ung thư, tiểu đường và tình trạng viêm nhiễm. Ngoài ra quercetin, vitamin C và kaempferol của su su cũng đóng góp một phần tăng cường hiệu quả của các quá trình chống oxy hóa, từ đó giúp cơ thể được khỏe mạnh hơn.

Ăn su su giúp chống các quá trình oxy hóa - Ảnh minh họa: Internet

Bồi bổ hệ tim mạch

Cùng với hợp chất myricetin, su su giúp giảm cholesterol và tăng khả năng giãn mạch, từ đó giảm thiểu các vấn đề về máu, tắc nghẽn mạch và rối loạn huyết áp. Để tránh các nguy cơ về bệnh tim, huyết áp thấp, huyết áp cao, thiếu máu nên sử dụng su su một cách khoa học trong các bữa ăn của gia đình.

Hơn nữa, lượng chất xơ tốt trong su su cũng đóng góp một phần quan trọng trong việc phòng chống bệnh tim mạch và điều hòa huyết áp. Vậy nên hãy cân nhắc để cho thêm loại thực phẩm này vào trong thực đơn của mình.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Theo nhiều nghiên cứu về dinh dưỡng, các dưỡng chất trong su su sẽ tăng cường tác dụng của insulin – một chất có chức năng điều chỉnh lượng đường có trong máu. Từ đó giúp các bệnh nhân tiểu đường kiểm soát lượng đường trong máu và hỗ trợ phòng chống tiểu đường cho cộng đồng. Chất cơ hòa tan của su su cũng làm chậm tiêu hóa và hấp thụ đường có trong các bữa ăn, tình trạng thừa cân do đường cũng sẽ được cải thiện tích cực.

Su su được dùng để kiểm soát lượng đường trong máu - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho thai kỳ

Có 3 lợi ích rất lớn mà su su đem lại cho thai kỳ của các mẹ. Thứ nhất, hàm lượng folate và vitamin B9 có trong loại quả này sẽ đảm bảo cho sự phát triển khỏe mạnh của não bộ và tủy sống ở thai nhi. Đồng thời, hợp chất này sẽ giúp giảm thiểu khả năng sinh non ở mẹ bầu, do đó giúp các mẹ phòng tránh được vấn đề nguy hại này. Tiếp đó, chất xơ tốt trong su su sẽ hạn chế được chứng táo bón thai kỳ, hỗ trợ hoạt động đường ruột được khỏe mạnh. Cuối cùng, việc bổ sung sắt từ su su còn cải thiện trình trạng thiếu máu, hoa mắt, chóng mặt trong thai kỳ.

Làm chậm các quá trình lão hóa

Với khả năng chống oxy hóa rất hiệu quả kết hợp với lượng vitamin C giàu có, sử dụng su su là cách để làm chậm các quá trình lão hóa và trẻ hóa làn da. Vitamin ở loại quả này sẽ kích thích sản sinh collagen – hợp chất giúp hình thành sự đàn hồi, khả năng tái tạo ở da. Việc tăng cường collagen sẽ giúp da được mịn màng, khỏe mạnh và chậm xuất hiện các dấu hiệu của lão hóa. Thêm vào đó, chiết xuất su su thường được dùng để điều chế các loại mỹ phẩm bảo vệ da khỏi tia UV, nên ăn su su là cách phòng chống tác hại của tia UV tự nhiên từ bên trong.

Sử dụng su su sẽ làm chậm các quá trình lão hóa - Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hoạt động gan

Những bệnh nhân mắc bệnh gan nhiễm mỡ hoặc những ai đang muốn phòng chống tình trạng gan nhiễm mỡ nên sử dụng loại quả này. Bởi vì các chiết suất từ su su có khả năng chống lại sự tích tụ các loại chất béo trong gan, từ đó khiến các hoạt động tại gan được tăng cường và điều trị vấn đề gan nhiễm mỡ khá hiệu quả.

Hỗ trợ giảm béo, tập thể hình

Hấp thụ các chất xơ có ích trong su su giúp cơ thể no lâu hơn nhờ vào việc làm chậm tốc độ tiêu hóa. Đồng thời nó giúp lượng năng lượng được hấp thụ từ từ, sẽ không khiến cơ thể bị phát phì vì quá tải năng lượng hay dung nạp quá nhiều chất. Những ai muốn giảm cân và luyện tập để có cơ thể mong muốn nên tiêu thụ su su để tăng thêm hiệu quả cho những nỗ lực của mình.

Quả su su - Ảnh minh họa: Internet

Những ai không nên ăn su su?

Nhiều người thường nghĩ rằng ăn su su rất độc, đặc biệt là phần nhựa su su. Nhưng thực ra chúng không độc như nhiều người nghĩ, chỉ cần không ăn quá nhiều một lúc là được.

Với những mẹ bầu, nên ăn điều độ và đúng mức thay vì sử dụng quá nhiều sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt tới thai kỳ và sự phát triển của thai nhi. Bạn chỉ nên thỉnh thoảng dùng su su để hấp thụ những dưỡng chất cần thiết ở loại quả này chứ không được lạm dụng.

Su su hỗ trợ các quá trình tiêu hóa, làm mềm phân và kích thích các hoạt động của nhu động ruột. Vì vậy nếu bạn đang bị tiêu chảy, ngày hôm đó bạn cũng không nên nấu su su trong bữa ăn của mình.

Ngoài ra, su su có tác dụng làm chậm các hoạt động tiêu hóa và hấp thụ bữa ăn, khiến cơ thể no lâu hơn và hấp thụ dinh dưỡng chậm hơn. Vì vậy những người muốn tăng cân cũng không nên sử dụng quá nhiều thứ quả này.

Su su luộc chấm muối vừng - Ảnh minh họa: Internet

Có nên cho trẻ ăn quả su su?

Như đã nói phía trên, su su không độc như nhiều người vẫn nghĩ. Việc sử dụng cho trẻ em vẫn được, nhưng chỉ cần không cho bé ăn quá nhiều một lúc. Hãy tránh hoặc giảm thiểu tiêu thụ su su với các bé gặp các tình trạng được nói ở phần phía trên. Ngoài ra, bạn có thể cho bé dùng su su trong các bữa ăn một cách vừa phải và tần suất không quá cao, một tuần chỉ nên ăn su su từ 1-2 bữa là được.

Trên đây là những phân tích về tác dụng của quả su su đồng thời cảnh báo những trường hợp nên hạn chế sử dụng loại quả này. Hy vọng với những thông tin được đưa ra, bạn đã có thêm những hiểu biết bổ ích để khiến bữa ăn gia đình thêm giá trị.