Cà tím là một thực phẩm rất giàu giá trị dinh dưỡng và y học. Đây là một loại quả mà bạn không nên bỏ qua khi lựa chọn món ăn cho gia đình của mình. Để bạn có thêm gợi ý khi chế biến, chúng tôi xin giới thiệu hai cách làm món cà tím nấu đậu thịt siêu lạ miệng và ngon cơm. Cùng vào bếp và thử với chúng tôi ngay nhé.

Bước 1: Rửa sạch cà tím và đem cắt thành khúc, không nên cắt quá dày vì sẽ rất khó ngấm gia vị, cũng không nên cắt quá mỏng sẽ khiến cà bị nát. Sau khi xong thì đem ngâm trong nước có một chút muối khoảng 15 phút để bớt nhựa và tránh thâm.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu còn lại, nhặt hành tỏi khô và đập dập, cà chua cắt lát hoặc bổ làm tư. Nhặt tía tô rồi cắt thành khúc khoảng 1cm, không nên cắt quá dài sẽ khiến món ăn không được đẹp mắt.

Bước 3: Đem đậu phụ đi rán vàng rồi bỏ ra đĩa.

Bước 4: Phi thơm hành tỏi với dầu ăn rồi bỏ thịt băm và cà chua vào xào. Chú ý bỏ một chút muối mắm vào.

Bước 5: Xào tới khi cà chua mềm và thịt lợn băm săn lại thì đổ thêm nước vừa theo số người ăn. Cho một chút mắm tôm, bột nghệ vào nước dùng và các gia vị cần thiết. Ninh với lửa nhỏ để sôi lăn tăn.

Bước 6: Khi nước dùng đã được thì thả đậu đã rán và cà tím vào. Tiếp tục đun tới khi cà tím vừa chín thì cho thêm tía tô và hành lá. Tới đây món ăn đã có thể thưởng thức được rồi.

Canh cà tím nấu đậu phụ - Ảnh minh họa: Internet

Món cà tím nấu đậu thịt xào

Nguyên liệu

Cà tím

Thịt ba chỉ lợn

Đậu phụ, cà chua

Hành lá, tía tô, hành khô, tỏi

Gia vị: muối, hạt nêm, bột nghệ

Cách chế biến

Bước 1: Rửa sạch cà tím, cắt thành khúc dài vừa ăn, nên cắt thành khúc dài và to khoảng 2 đốt ngón tay. Sau đó, ngâm qua nước với một chút muối trong vòng 15 phút để giảm bớt nhựa và giúp cà đỡ bị thâm.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác, đem hành lá đi cắt khúc. Cà chua thái thành lát hoặc bổ làm tư. Rửa sạch thịt ba chỉ và đem xắt lát.

Bước 3: Cắt đậu thành miếng vuông, rán chín rồi xếp ra đĩa.

Bước 4: Phi thơm hành khô, tỏi với một chút dầu ăn, cho thịt ba chỉ vào đảo cùng tới khi miếng thịt săn lại. Nêm nếm gia vị tùy theo sở thích rồi bỏ một chút bột nghệ vào cho món ăn có độ đẹp mắt.

Bước 5: Cho đậu vào nồi vừa xào thịt để đảo cùng, thả cà chua và cà tím nấu cùng, chú ý phải cho nhỏ lửa. Cho thêm các gia vị cần thiết như khi nãy. Đun tới khi cà tím đủ mềm rồi thì thả rau tía tô và hành lá vào. Món ăn tới đây đã hoàn thành và bạn có thể thưởng thức được rồi.

Nên ăn khi nóng để món ăn giữ được độ thơm ngon nhất có thể, khi nguội cà tím sẽ bị nhũn khiến món ăn khó thưởng thức hơn.

Cà tím nấu đậu thịt xào - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi chế biến cà tím

Chỉ ăn đủ liều lượng, không ăn quá nhiều

Theo các nghiên cứu về dinh dưỡng, trong thành phần của cà tím có chứa chất nicotine rất cao, thậm chí cao hơn hầu hết các loại thực phẩm khác. Nồng độ trung bình đo được là 0,01mg/100g. Vì vậy, nếu ăn quá nhiều cà tím sẽ khiến cơ thể vô tình bị đầu độc. Bạn chỉ nên sử dụng cà tím tối đa 2-3 lần/ tuần, tương đương với 400-500g.

Không đun ở nhiệt độ cao

Đối với hầu hết các loại thực phẩm, khi đun với lửa quá cao sẽ làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng của chúng. Đặc biệt với cà tím, đây là loại quả cực kỳ dễ bị hao hụt chất dinh dưỡng trong quá trình nấu. Nên bạn chú ý chỉ được đun lửa nhỏ trong suốt thời gian chế biến, nếu không khoảng 50% vitamin của cà tím sẽ bị mất đi một cách vô ích đấy.

Không nên gọt vỏ cà tím

Trong thành phần vỏ của cà tím có chứa nhiều chất vitamin nhóm B và vitamin C rất có lợi cho sức khỏe. Vì vậy khi gọt mất lớp vỏ này, bạn đã làm giảm giá trị dinh dưỡng của món ăn xuống rất nhiều.

Người bị bệnh tiêu hóa nên hạn chế

Từ các nghiên cứu đông y, cà tím có tính hàn dễ khiến có những người bị bệnh đường tiêu hóa cảm thấy khó chịu, tăng nguy cơ bị đau dạ dày, tiêu chảy,…

Cần lưu ý vài điều quan trọng khi chế biến cà tím - Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng của món ăn

Hỗ trợ hệ tim mạch và tuần hoàn máu

Cà tím cung cấp một lượng lớn chất sắt và canxi, nên khi sử dụng thực phẩm này đúng cách sẽ giúp cải thiện các tình trạng thiếu máu, tuần hoàn máu kém. Thêm vào đó, cà tím làm giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể, điều này giúp các vấn đề tim mạch được hạn chế và hoạt động lưu thông máu được tốt hơn.

Ngoài ra, người ta tìm thấy trong loại quả này chất phytonutrients giúp cải thiện lưu lượng máu chảy vào não, chất vitamin K làm giảm khả năng tắc nghẽn thành mạch. Và cuối cùng, flavonoid từ vỏ cà tím có thể giúp ổn định huyết áp và giảm căng thẳng vô cùng hiệu quả.

Cải thiện trí nhớ và khả năng thị giác

Chất anthrocyanin - một loại hợp chất hòa tan có tác dụng phòng chống đục thủy tinh thể và các vấn đề thần kinh thị giác được hấp thụ vào cơ thể khi ăn cà tím. Do đó, ăn loại quả này sẽ giúp ích trong việc bảo vệ các cơ quan thị giác. Và chất phyto giúp tăng lưu lượng tuần hoàn não và dẫn truyền thân kinh nên trí nhớ cũng sẽ được cải thiện theo. Từ đó giúp sức khỏe thị giác và hệ thần kinh được hoạt động tốt hơn.

Cà tím giúp hỗ trợ hệ tim mạch và tuần hoàn máu - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa rụng tóc, làm mượt tóc

Các chất vitamin B và C từ vỏ cà tím giúp cải thiện tình trạng rụng tóc hoặc chậm mọc tóc. Ăn cà tím đúng cách không chỉ khắc phục được việc tóc rụng nhiều, tóc mọc thưa, hói đầu,…mà còn giúp mái tóc thêm suôn mượt và chắc khỏe hơn nhiều lần.

Tăng cường hệ miễn dịch

Với khả năng chống oxy hóa từ các chất dinh dưỡng trong cà tím, cơ thể bạn sẽ có khả năng được cải thiện hệ miễn dịch để chống lại rất nhiều loại bệnh nguy hiểm. Đây là loại “thuốc” tự nhiên vô cùng an toàn lại đem lại tác dụng lớn cho cơ thể, do đó bạn nên bổ sung cà tím vào trong thực đơn của gia đình mình thật khoa học.

Cà tím có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa ung thư ruột già

Những bệnh nhân táo bón sẽ vô cùng thích loại quả này, vì trong thành phần dinh dưỡng của nó cung cấp nhiều chất xơ giúp tăng cường hoạt động của ruột. làm giảm các chứng táo bón và giảm nguy cơ mắc các chứng ung thư ruột già xuống mức thấp nhất.

Hỗ trợ điều trị tiểu đường

Với hàm lượng chất xơ và carbohydrate hòa tan thấp ở mức cao, cà tím đóng vai trò rất tốt trong việc điều hòa đường huyết, điều trị bệnh tiểu đường và hạn chế các biến chứng do căn bệnh này gây ra. Đã có rất nhiều nghiên cứu được đưa ra để chứng minh điều này và việc sử dụng cà tím cho các bệnh nhân tiểu đường không còn xa lạ gì. Tuy nhiên, để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này, bạn nên có chế độ ăn cà tím đúng cách để nó có thể phát huy hết tác dụng của mình.

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Ăn cà tím giúp ngăn ngừa bệnh ung thư ruột già - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là hai cách làm món cà tím nấu đậu thịt và những phân tích về giá trị dinh dưỡng của món ăn này. Cà tím là một loại thực phẩm không nên bỏ qua vì những giá trị vô cùng lớn của nó. Tuy nhiên, bạn nên tuân theo đúng những lưu ý khi chế biến và sử đụng một cách khoa học, để không vô tình làm mất đi những chất dinh dưỡng cần thiết hay tự đầu độc mình. Chúc bạn thành công với món ăn này và cùng thưởng thức thật vui bên gia đình của mình.