Tôm khô nấu gì ngon khiến chồng và con bạn đều phải phát mê?

Tôm khô là một nguyên liệu phổ biến được bày bán rộng rãi ở các siêu thị hay cửa hàng thực phẩm. Nó dễ bảo quản mà lại có thể dùng để nấu rất nhiều món ăn ngon, vì vậy các chị em thường mua sẵn vì tích trữ trong tủ lạnh đề phòng một ngày không máy “hết lương thực”. Có rất nhiều cách để chế biến tôm khô, những để các chị em đa dạng hóa sự lựa chọn, chúng tôi xin đưa ra thêm những câu trả lời cho thắc mắc tôm khô nấu gì ngon , mời các chị em cùng tham khảo ngay nhé.

- Hành lá

- Nước

Cách chế biến

Bước 1:

Đem đậu phụ đi cắt thành miếng vừa ăn rồi rán vàng. Trần miến trong nước ấm khoảng 10 phút cho sợi miến mềm ra. Tiếp đó, ngâm mộc nhĩ qua nước nóng rồi cắt thành sợi. Nấm hương cắt miếng vừa ăn.

Bước 2:

Ngâm tôm qua nước sôi rồi để ráo nước. Nếu không ngâm tôm sẽ bị dai và khó ngấm gia vị, từ đó làm chất lượng món ăn đi xuống, vì vậy bạn đừng quên mất thao tác nhỏ này nhé.

Bước 3:

Ninh nước dùng, có thể lấy nước luộc gà, luộc thịt hoặc nước hầm xương để làm nước dùng. Đun sôi nước dùng này, sau đó cho nấm, tôm khô và các gia vị vào. Bỏ thêm hành khô phi thơm để món ăn được dậy mùi.

Bước 4:

Khi đã sôi được 3-5 phút thì tiếp tục cho đậu phụ và miến vào. Tiếp tục nấu tới khi miến mềm và thấm gia vị là đã có thể thưởng thức được rồi. Có thể bỏ thêm hành lá cắt khúc để món ăn được thơm và đẹp mắt hơn.

Tôm khô nấu miến - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu tôm khô nấu nui

Nguyên liệu

- Nui

- Tôm khô, thịt băm

- Nấm kim châm, hoặc các loại nấm khác

- Cà chua, hành tây

- Hành lá, hành khô

- Gia vị: muối, hạt nêm, nước mắm,…

Cách chế biến

Bước 1:

Cho nui lên bếp đun tới chín thì vớt ra và để vào nước sôi để nguội. Nếu không thả vào nước sôi để nguội nui sẽ bị dính vào nhau rất khó khăn khi ăn. Tôm ngâm trong nước ấm để trở nên mềm hơn. Cắt bỏ chân của nấm rồi đem rửa sạch sẽ, hành lá cắt khúc. Cà chua cắt lát mỏng hoặc bổ làm tư tùy theo sở thích.

Bước 2:

Cho hành khô lên bếp phi thơm cùng một chút dầu ăn, tiếp đó thả cà chua cắt lát vào xào cho tới mềm và nhũn ra thành sốt. Lúc này bỏ thịt băm và tôm khô vào, nêm nếm gia vị đun nhỏ lửa cho tới khi hai nguyên liệu này đủ chín. Có thể cho thêm nước nếu món ăn cạn sắp cháy, lưu ý hãy để món ăn có độ nước và sệt nhất định. Khi thịt và tôm đã chín thì thả nấm và hành tây vào nấy chung.

Bước 3:

Khi các nguyên liệu đã vừa chín thì có thể thả nui vào đun tầm 2-3 phút nữa, hoặc dùng loại sốt xào này dưới lên trên phần nui đã nấu khi nãy. Cho thêm hành lá để món ăn được thơm và đẹp mắt hơn. Tới đây món ăn đã hoàn thành rồi.

Nui xào tôm cà chua thịt băm - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu tôm khô rim thịt

Nguyên liệu

- Tôm khô

- Thịt ba chỉ

- Hành khô, hành lá, tỏi

- Gia vị: muối, nước mắm, đường, hạt nêm, hạt tiêu…

Cách chế biến

Bước 1:

Rửa sạch thịt rồi cắt thành lát mỏng hoặc băm nhỏ, ướp với hành khô và các gia vị trong khoảng 10 -15 phút. Ngâm tôm qua nước ấm để tôm được mềm, giúp dễ nấu hơn. Sau đó vớt tôm ra để ráo nước. Nhớ phải ngâm tôm trước khi nấu nếu không nguyên liệu này sẽ rất dai và khó ngấm gia vị.

Bước 2:

Cho hành tỏi khô lên bếp phi thơm cùng một chút dầu ăn, kế đó thả thịt lợn xắt lát hoặc thịt băm vào đảo đều tay tới khi săn lại thì bỏ tôm vào nấu chung. Nêm nếm gia vị gồm muối, nước mắm, một chút đường.

Bước 3:

Đảo tới khi thịt và tôm vàng cháy cạnh thì cho thêm hành lá cắt khúc. Nếu muốn món ăn có màu đẹp bạn có thể cho thêm các loại nước tương hoặc gói nước hàng vào. Khi các nguyên liệu đã đủ chín là có thể bắt ra, hãy rắc thêm một chút tiêu để món ăn được thơm mùi, tới đây bạn đã có thể thưởng thức được rồi.

Tôm khô rim thịt - Ảnh minh họa: Internet

Tôm khô nấu canh gì ngon

Canh mồng tơi nấu tôm khô

Nguyên liệu

- Rau mồng tơi

- Tôm khô

- Gia vị: muối, hạt nêm, mắm tép,…

Cách chế biến

Bước 1:

Nhặt rau mồng tơi và rửa sạch với nước, có thể cắt thành khúc cho dễ ăn hoặc để nguyên cũng được. Ngâm tôm qua nước ấm trong khoảng 5-7 phút để tôm được mềm và dễ ngấm gia vị hơn. Đây là bước quan trọng vì khi nấu trực tiếp tôm khô sẽ bị dai, đồng thời không ngấm được gia vị cần thiết.

Bước 2:

Cho nước lên bếp đun tới sôi, liều lượng tùy thuộc vào số người ăn và số lượng nguyên liệu. Khi nước đã sôi thì cho tôm khô và các gia vị vào. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn và hợp với khẩu vị. Có thể cho thêm mắm tép để món ăn được đậm đà, tùy theo sở thích của bạn.

Bước 3:

Tiếp đó, cho rau mồng tơi vào. Lưu ý loại rau này rất nhanh chín nên bạn chỉ cần đun trong khoảng 2-3 phút là rau đã có thể ăn được rồi. Kể cả khi đã bắt ra rau vẫn bị nhũn đi do nhiệt nên hãy quan sát khi mồng tơi hơi mềm thì nên bắt ra luôn.

Canh mồng tơi nấu tôm khô trong bữa ăn gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Canh tôm khô nấu rau ngót

Nguyên liệu

- Rau ngót

- Tôm khô

- Hành khô

- Gia vị: muối, hạt nêm, nước mắm,…

Cách chế biến

Bước 1:

Nhặt rau ngót và rửa sạch với nước. Sơ chế tôm khô bằng cách ngâm vào nước ấm khoảng 5-10 phút để tôm được mềm.

Bước 2:

Cho tôm lên bếp xào với một chút thịt băm cho tới khi săn lại, nêm một chút muối vào đó để hai nguyên liệu này không bị nhạt khi nấu xong canh.

Bước 3:

Tiếp tục thả rau ngót vào nấu chung, bỏ thêm các gia vị cần thiết tùy theo sở thích, chú ý đảo đều tay để rau ngót được mềm và ngấm đều gia vị hãy đun lửa nhỏ để rau được ninh mềm từ từ. Có thể vò qua rau ngót trước khi nấu để rau dễ mềm hơn.

Bước 4:

Khi rau gần mềm, cho thêm nước vào tùy thuộc theo số lượng người ăn, nếm lại xem đã vừa miệng chưa. Nếu chưa thì hãy cho thêm gia vị. Có thể cho thêm nước từng ít một để canh rau được ninh kỹ. Tiếp tục đun tới sôi thì tắt bếp và các nguyên liệu đủ chín thì bắt ra. Tới đây món ăn đã có thể thưởng thức ngay được rồi.

Canh rau ngót tôm khô - Ảnh minh họa: Internet

Canh tôm khô nấu bầu

Nguyên liệu

- Tôm khô

- Bầu, nấm

- Thịt lợn băm

- Hành khô

- Gia vị: muối, hạt nêm,…

Cách chế biến

Bước 1:

Gọt vỏ bầu, đem rửa sạch sẽ rồi cắt thành miếng vừa ăn, không nên cắt mỏng quá vì bầu dễ bị nát, cắt khoảng bằng ngón tay là được. Ngâm tôm qua nước ấm trong khoảng 5-10 phút, đây là bước quan trọng để tôm mềm dễ nấu và dễ ngấm gia vị hơn.

Bước 2:

Cho hành khô lên bếp phi thơm cùng một chút dầu ăn, tiếp theo cho thịt lợn băm vào xào tới săn lại thì thả thêm tôm khô. Nêm nếm qua một chút gia vị vào những nguyên liệu này. Khi các nguyên liệu trên đã đủ chín thì cho thêm nước tùy theo số lượng người ăn.

Bước 3:

Đun canh nhỏ lửa để sôi lăn tăn, cho thêm gia vị nếu canh còn nhạt, sau đó cho thêm bầu và nấm vào. Chú ý bầu cũng là loại thực phẩm rất nhanh chín nên hãy quan sát nếu phần thịt xanh đổi màu là đã có thể bắt ra được rồi. Có thể cho thêm một chút tiêu và hành lá để món ăn được dậy mùi vị.

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Canh tôm khô nấu bầu - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng sau những lời giải đáp cho câu hỏi tôm khô nấu gì ngon, các chị em đã có thêm sự lựa chọn cho bữa cơm gia đình thêm phong phú và chất lượng. Hãy thử các bí kíp của chúng tôi để trở thành người nội trợ khéo léo nhé.