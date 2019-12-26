Bật mí 7 mẹo chữa đau răng sâu hiệu quả tại nhà chưa tốn đến 10 nghìn đồng

Sức khỏe 26/12/2019 21:13

Đau răng sâu phải làm sao? Chắc chắn những ai đã từng bị đau do sâu răng đều hiểu “nỗi khổ” của những cơn đau này. Dưới đây là 7 mẹo chữa đau răng sâu hiệu quả mà không hề tốn kém.

Đau răng sâu phải làm sao? Chắc chắn những ai đã từng bị đau do sâu răng đều hiểu “nỗi khổ” của những cơn đau nhức hành hạ. Đau răng sâu ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày và chất lượng cuộc sống, nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu bạn cũng đang rơi vào tình trạng này thì hãy theo dõi 7 mẹo chữa đau răng sâu hiệu quả mà không hề tốn kém dưới đây.

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7 mẹo chữa đau răng sâu hiệu quả tại nhà - Ảnh minh họa: Internet.

Cách chữa đau răng sâu tại nhà bằng nước muối

Nước muối có công dụng rất tốt trong việc giúp làm sạch và kháng viêm, kháng khuẩn cho răng và nướu. Rất nhiều loại vi khuẩn sẽ bị ức chế trong môi trường có muối. Vì vậy, cách trị đau răng sâu đơn giản nhất là bạn hãy súc miệng bằng nước muối loãng trước khi đi ngủ.

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Muối giúp kháng viêm hiệu quả cho người bị đau răng sâu - Ảnh minh họa: Internet.

Bạn chỉ cần lấy khoảng một lượng nhỏ muối tinh hòa tan trong một ly nước ấm. Sau đó bạn súc miệng nhiều lần thật kỹ càng bằng nước muối. Sáng ngủ dậy bạn sẽ thấy cơn đau răng giảm bớt đi rất nhiều.

Cách giảm đau răng sâu bằng nước đá

Đây là mẹo chữa đau răng khá đơn giản, tiện lợi nhưng ít người biết đến khi bị đau răng sâu. Bạn chỉ cần lấy một mảnh vải hoặc một chiếc khăn bọc đá lại và đợi một chút cho đến khi khăn lạnh. Sau đó, bạn chườm vào chỗ đau răng nhẹ nhàng và nhiều lần.

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Chườm đá lạnh lên vị trí đau răng sâu để giảm đau - Ảnh minh họa: Internet.

Ban đầu, có thể bạn sẽ cảm thấy hơi tê vì chưa quen cảm giác lạnh. Nhưng đá lạnh có tác dụng giảm đau và sưng khá tốt nên sau đó bạn sẽ cảm thấy cơn đau dần dịu đi. Tuy nhiên, cách dùng đá giảm đau chỉ mang tính tức thời, bạn vẫn cần phải gặp bác sĩ để điều trị.

Trị sâu răng bằng gừng

Gừng không chỉ là loại gia vị được ưa chuộng mà còn có tác dụng sát khuẩn, giảm viêm nhiễm vô cùng “lợi hại”. Vì thế, những cơn đau nhức, sưng tấy của bệnh sâu răng cũng có thể điều trị được bằng gừng.

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Gừng giúp giảm sưng tấy, kháng viêm cho răng bị sâu - Ảnh minh họa: Internet.

Bạn thái mỏng gừng thành từng lát thật mỏng và đắp trực tiếp lên vị trí bị sâu răng, cắn chặt hai hàm để nước gừng ngấm sâu vào chỗ sâu răng. Ngoài ra, bạn cũng có thể pha nước gừng để uống nhằm sát khuẩn, nước gừng còn rất tốt cho sức khỏe của bạn.

Mẹo chữa đau răng sâu bằng nõn ổi

Trước đây, lá ổi được coi là “vị thuốc quý” rất hay được ông bà ta sử dụng trong chữa mẹo các bệnh, trong đó có sâu răng. Các nghiên cứu cho thấy lá ổi có vị chát và chứa astringents đặc biệt hiệu quả trong kháng viêm và kháng khuẩn. Vì vậy, bệnh nhân sâu răng nên sử dụng lá ổi để giảm các triệu chứng bệnh nhanh chóng.

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Nõn ổi là bài thuốc chữa sâu răng được áp dụng từ thời xưa đến nay - Ảnh minh họa: Internet.

Lá ổi còn rất có lợi cho nướu của người có vấn đề về răng miệng, giúp nướu chắc và khỏe mạnh hơn. Cách chữa sâu răng bằng lá ổi rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy lá ổi giã lấy nước, sử dụng tăm bông chấm vào vùng bị sâu răng. Bạn nên thực hiện trước khi đi ngủ để đạt hiệu quả tốt nhất.

Lá trầu không - vị thuốc “thần kỳ” trị sâu răng

Từ trước tới nay, lá trầu không vẫn được tin tưởng và sử dụng phổ biến trong chữa bệnh. Lá trầu không có tác dụng vô cùng tốt trong kháng viêm, kháng khuẩn. 

Cách làm: Bạn giã nhỏ lá trầu không với một chút muối tinh đến khi thấy nhuyễn. Sau đó, bạn sử dụng tăm bông chấm nước trầu không và bôi trực tiếp lên vị trí răng bị sâu. Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện súc miệng với nước trầu không để đạt hiệu quả tối đa.

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Nước lá trầu không giúp giảm viêm nhiễm khi sâu răng - Ảnh minh họa: Internet.

Trị sâu răng “siêu tốc” với trà xanh

Mẹo chữa đau răng sâu hiệu quả nhất là gì? Chắc chắn câu trả lời phải có các phương pháp trị sâu răng từ trà xanh. Chính vì trà xanh rất tốt cho răng và nướu nên trà xanh luôn được ưa chuộng và sử dụng phổ biến làm nguyên liệu chiết xuất cho các loại kem đánh răng.

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Súc miệng thường xuyên bằng trà xanh để kháng viêm, kháng khuẩn - Ảnh minh họa: Internet.

Cách trị sâu răng bằng trà xanh: Bạn chỉ cần hãm 1 nắm lá trà xanh tươi với nước sôi sau đó sử dụng để uống. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng nước trà xanh để súc miệng hàng ngày để diệt vi khuẩn cho khoang miệng.

Trị sâu răng nhanh chóng bằng lá bạc hà

Cũng tương tự như trà xanh, bạc hà cũng là “nguyên liệu quý” trong các sản phẩm điều trị các bệnh về răng miệng. Bạc hà giúp gây tê, giảm đau, giảm sưng và diệt khuẩn hiệu quả. Ngoài ra, đây còn là phương pháp để bạn có một hơi thở dễ chịu, thơm mát.

Bạc hà không chỉ có tác dụng chữa sâu răng mà còn giúp hơi thở thơm mát hơn - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm: sử dụng lá bạc hà khô vào cốc nước sôi khoảng 20-30 phút. Sau đó bạn sử dụng nước bạc hà để súc miệng hàng ngày để trị sâu răng và giảm đau.

Một số lưu ý khi dùng mẹo chữa đau răng sâu

Những mẹo chữa đau răng sâu ở trên chỉ áp dụng hỗ trợ chữa sâu răng và giảm đau tức thời chứ không thể điều trị triệt để. Vậy đau răng sâu nên làm gì? Cách tốt nhất bạn vẫn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được khám và có phương pháp điều trị tận gốc sâu răng.

Trên đây là 7 mẹo chữa đau răng sâu hiệu quả mà bạn có thể tham khảo để chữa trị tạm thời các triệu chứng và giúp giảm đau. Có rất nhiều vị thuốc từ thiên nhiên mà bạn có thể tận dụng ngay trong nhà hoặc trong vườn để sử dụng. Tuy nhiên, sau đó bạn vẫn nên gặp bác sĩ để được tư vấn cách điều trị triệt để.

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