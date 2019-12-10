Bệnh lác đồng tiền hay còn được gọi với cái tên quen thuộc là bệnh hắc lào. Đây là một trong những bệnh thường gặp về da với những vùng da nhỏ hình tròn hoặc hình đồng tiền đỏ có viền bao quanh, có cảm giác ngứa ngáy khó chịu, thậm chí là rát. Và cũng bởi hình dạng nó khá giống đồng tiền nên ngoài hắc lào, nó còn có tên là lác đồng tiền. Lác đồng tiền thường có 2 dạng: ẩn dưới da và trồi lên da.

Lác đồng tiền không khó chữa nhưng lại gây mất thẩm mỹ, ngứa và dễ tái đi tái lại nếu không áp dụng đúng bài thuốc. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về bệnh lác đồng tiền và cách trị bệnh lác đồng tiền tại nhà hiệu quả.

Bệnh lác đồng tiền là một bệnh ngoài da tương đối dễ điều trị. Nếu biết cách, chỉ từ 4-7 ngày là khỏi hẳn. Khi mới có triệu chứng bệnh, nếu bạn biết những cách chữa trị tại nhà dưới đây thì không cần phải uống thuốc Tây làm gì cả cho hại người.

Bệnh lác đồng tiền xuất hiện là do nấm Dermatophytes gây ra. Nếu bạn vệ sinh không sạch sẽ hoặc tiếp xúc với vật nuôi bị nhiễm nấm chính là những việc làm khiến bạn có nguy cơ lác đồng tiền khá cao.

Trị lác đồng tiền bằng chuối xanh

Đây là một phương pháp dân gian mà ông bà ta áp dụng từ rất lâu đời. Chuối xanh có vị chát và mủ từ chuối xanh có khả năng ức chế sự phát triển lây lan của các loại vi khuẩn và nấm. Ngoài ra, nó còn có tác dụng kích thích tái tạo tế bào da giúp vết lác nhanh lành.

Chuối xanh trị lác đồng tiền - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: Thái mỏng 1 quả chuối xanh thành từng lát rồi đắp lên vùng da bị lác đồng tiền. Chờ khoảng 15 phút cho chuối xanh phát huy hiệu quả, gỡ chuối ra và rửa mặt với nước sạch. Dùng khăn mềm lau nhẹ da mặt, tránh gây tổn thương cho lớp da mỏng do lác đồng tiền gây ra.

Trị lác đồng tiền bằng rau răm

Bên cạnh việc sử dụng rau răm làm gia vị cho các món ăn, tăng thêm hương vị cay nồng, thơm thơm từ rau răm thì rau răm còn là một trong những cách trị bệnh lác đồng tiền tại nhà vô cùng nhanh chóng và hiệu quả.

Rau răm chữa lác đồng tiền - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: Rửa sạch 1 nắm rau răm bằng nước muối loãng rồi để ráo. Sau đó giã nát rau răm và đắp lên vùng da bị lác đồng tiền. Để như thế khoảng 30 phút cho rau răm ngấm vào vết thương. Gỡ rau răm ra và rửa nhẹ lại bằng nước sạch. Có thể làm 1-2 lần/ngày để thấy hiệu quả nhanh hơn.

Đu đủ xanh trị lác đồng tiền

Sở dĩ đu đủ xanh có thể trị lác đồng tiền là nhờ phần nhựa được tiết ra từ nó. Những hợp chất như latex proteaza, chymopapain, … có trong nhựa đu đủ xanh có công dụng ức chế sự phát triển của một số loại vi khuẩn và nấm, trong đó có loại nấm gây ra bệnh lác đồng tiền.

Chữa lác đồng tiền bằng đu đủ xanh - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: Dùng dao thái mỏng đu đủ xanh thành từng miếng thật mỏng và đắp lên vùng da bị lác đồng tiền. Để yên 60 phút rồi gỡ ra, rửa lại nhẹ nhàng bằng nước sạch. Dùng khăn mềm lau khô vết thương do lác đồng tiền.

Dầu dừa trị lác đồng tiền

Dầu dừa có tính mát bởi vậy bên cạnh việc làm đẹp cho da nó còn được dùng để chữa bệnh lác đồng tiền. Có nhiều người áp dụng phương pháp trị lác đồng tiền bằng dầu dừa.

Bôi dầu dừa lên vết lác đồng tiền - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: Rửa sạch vùng da bị lác đồng tiền và lau nhẹ bằng khăn mềm. Sau đó dùng bông gòn thấm dầu dừa và thoa đều lên vết thương. Lưu ý không nên dùng tay để thoa dầu dừa lên vết lác vì vi khuẩn từ tay rất nhiều, có thể truyền qua vết thương và khiến bệnh tình lâu khỏi hơn.

Trị lác đồng tiền bằng tỏi

Không chỉ làm gia vị cho các món ăn và trị mụn, tỏi còn được dùng để trị lác đồng tiền. Tương tự như rau răm, tỏi có tính cay nóng, có thể tiêu diệt vi khuẩn, nấm.

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Tỏi trị lác đồng tiền hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: Bóc 2,3 nhánh tỏi, rửa sạch và giã nát. Đắp tỏi lên vết lác đồng tiền và chờ khoảng 1 tiếng. Sau đó gỡ tỏi ra và rửa sạch với nước. Làm 1-2 lần/ngày. Sau 1 tuần bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ.

Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về bệnh lác đồng tiền và cách điều trị, từ đó nắm được cách trị bệnh lác đồng tiền tại nhà mà không cần phải hoang mang lo lắng. Chúc các bạn có thể áp dụng được những kiến thức của chúng tôi về sức khỏe và có một cuộc sống hạnh phúc.