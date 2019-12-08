Thoái hóa cột sống lưng là một hiện tượng cột sống bị lão hóa tự nhiên, suy giảm dần về cấu trúc và chức năng và đồng thời là hệ quả sau của các tác động tiêu cực vào cột sống. Một số yếu tố tiêu cực ảnh hưởng gây thoái hóa cột sống có thể kể tới: thói quen sinh hoạt, ăn uống không khoa học, do vận động hoặc mang vác nặng nhọc ảnh hưởng đến cột sống,…

Thoái hóa cột sống là căn bệnh “gây ám ảnh” đối với rất nhiều người, đặc biệt là ở độ tuổi trung niên và người già. Số người mắc căn bệnh này ngày càng gia tăng và đây là thực trạng rất đáng lo ngại vì phương pháp chữa thoái hóa đốt sống lưng không hề đơn giản. Nếu bạn đã thử một số cách chữa mà chưa hiệu quả thì hãy thử tham khảo một số cách chữa bệnh thoái hóa cột sống trong bài viết sau.

Việc kê thuốc uống cho người bị thoái hóa cột sốt phải tuân theo hoàn toàn sự chỉ định của bác sĩ. Chính vì vậy, cách tốt nhất là bệnh nhân nên đi khám để xác định được tình trạng bệnh của mình ở mức độ nào để có liệu trình điều trị và được kê thuốc phù hợp, an toàn.

Thoái hóa cột sống lưng có chữa được không? Cho đến nay, chưa có phương pháp nào được chỉ định điều trị khỏi hoàn toàn thoái hóa cột sống lưng. Tuy nhiên, nếu bệnh được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì có thể kiểm soát tốt tình hình.

Chữa bệnh thoái hóa đốt sống lưng bằng thuốc Nam

Ưu điểm của phương pháp chữa bằng thuốc Nam là hiệu quả, an toàn và ít tác dụng phụ so với thuốc Tây. Vì vậy, đây là phương pháp được nhiều người tin tưởng và lựa chọn. Đặc biệt là đối với thoái hóa cột sống lưng - căn bệnh cần điều trị lâu dài thì đây là cách chữa thích hợp.

Các bài thuốc Nam là lựa chọn thích hợp chữa thoái hóa cột sống - Ảnh minh họa: Internet.

Bài thuốc Nam chữa thoái hóa cột sống từ xương rồng và cá lóc

Bạn chuẩn bị 200g-300g cá lóc, 1/2kg ngọn xương rồng non (loại xương rồng 3 chia). Khâu sơ chế bao gồm bỏ gai xương rồng, thái mỏng, cá lóc rửa và làm sạch, bỏ nội tạng sau đó cắt khúc.

Cắt mỏng xương rồng để làm bài thuốc chữa thoái hóa cột sống - Ảnh minh họa: Internet.

Kế tiếp, bạn cho các nguyên liệu vào nồi nước, nấu cho đến khi cạn nước và lấy cái ra để ăn. Lượng thuốc nấu được bạn cần ăn hết trong ngày.

Nhiều nghiên cứu cho thấy bài thuốc này chữa thoái hóa cột sống rất tốt. Tuy nhiên, tác dụng của bài thuốc chỉ thực sự rõ rệt đối với người mắc bệnh giai đoạn đầu.

Bài thuốc chữa thoái hóa cột sống lưng từ cỏ xước và lá lốt

Cỏ xước được mệnh danh là loại “thần dược” chữa được rất nhiều bệnh, và được chứng minh là có hiệu quả tốt đối với căn bệnh thoái hóa cột sống. Đồng thời, lá lốt cũng là loại thuốc đông y được áp dụng rất phổ biến trong điều trị các chứng bệnh xương, khớp. Sự kết hợp của hai dược liệu này tạo nên bài thuốc được nhiều người đặc biệt tin tưởng.

Cỏ xước được chứng minh rất tốt trong trị bệnh xương khớp - Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên liệu bao gồm: Cỏ xước và lá lốt mỗi loại 15g, 15g cốt khí củ, 15g dây đau xương. Bạn cho tất cả vào nồi đun với khoảng nửa lít nước đến khi cạn còn nửa non nước thì tắt bếp. Thang thuốc này chia làm hai lần uống trong một ngày.

Bài thuốc đinh lăng kết hợp trinh nữ

Nguyên liệu bao gồm: thân cây trinh nữ, thân, lá và rễ cây đinh lăng. Bạn làm sạch dược liệu rồi phơi khô, mang sao lên rồi cho vào lọ buộc kín để dùng dần. Mỗi lần uống bạn lấy thuốc nấu với nước để uống thay nước lọc hàng ngày.

Đinh lăng là dược liệu quý chữa thoái hóa cột sống - Ảnh minh họa: Internet.

Lưu ý: Thời gian dùng là cứ 1 tuần thì ngưng ngày sau đó lại uống tiếp. Các triệu chứng đau nhức sẽ thuyên giảm dần sau mỗi chu kỳ bạn uống thuốc.

Cách chữa bệnh thoái hóa cột sống bằng ngải cứu

Ngải cứu là vị thuốc rất quen thuộc đối với nhiều gia đình. Không chỉ có tác dụng chữa nhiều bệnh về thần kinh, ngải cứu còn được tin tưởng trong chữa thoái hóa cột sống.

Ngải cứu được coi là bài thuốc trong uống, ngoài bôi rất hữu hiệu với bệnh nhân thoái hóa đốt sống cổ - Ảnh minh họa: Internet.

Bài thuốc chữa thoái hóa cột sống từ ngải cứu được thực hiện như sau: Lấy khoảng 200g ngải cứu sau đó rửa sạch, giã nát và trộn với 2 thìa mật ong. Bạn uống bài thuốc này trong khoảng 15-20 ngày để thấy hiệu quả.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng ngải cứu giã nát để đắp trực tiếp lên vùng đau nhức do thoái hóa. Ngải cứu sẽ giúp bạn dịu cơn đau hữu hiệu. Phương pháp trong uống, ngoài bôi này đã được nhiều người thử và nhận thấy hiệu quả rất tốt.

Hỗ trợ chữa thoái hóa đốt sống bằng con đường ăn uống

Thoái hóa cột sống nên ăn gì? Thực phẩm cũng đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ điều trị. Vì vậy, song song với các bài thuốc đặc trị, người bệnh cần hết sức lưu ý về chế độ ăn uống.

Tăng cường canxi bằng các thực phẩm như: cá hồi, một số loại đậu, cá mòi,...

Tăng cường vitamin D để tổng hợp canxi hỗ trợ cho xương khớp khỏe mạnh bằng cách hấp thụ nhẹ ánh sáng mặt trời hoặc bổ sung qua thực phẩm.

Tăng cường vitamin C qua một số loại quả như: cam, kiwi, cà chua,...

Trên đây là cách chữa bệnh thoái hóa cột sống hiệu quả nhanh và dễ thực hiện. Các phương pháp chữa bằng thuốc nam người bệnh có thể tham khảo và áp dụng tùy theo tình trạng của mình để đạt kết quả tốt nhất. Ngoài ra, bạn cần kết hợp với ăn uống, sinh hoạt khoa học để có thể kiểm soát tốt tình trạng bệnh.