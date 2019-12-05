Cây lá lốt rất tốt trong điều trị bệnh cho người già và những người có các triệu chứng về bệnh đau nhức xương khớp. Giới thiệu đến chị em một vài bài thuốc dân gian đơn giản và hiệu quả nhất.

Công dụng của lá lốt chữa đau khớp đã được lưu truyền trong dân gian từ rất lâu đời. Lá lốt không chỉ tốt cho trẻ em mà còn rất hữu hiệu đối với người già trong bệnh xương khớp. Chúng ta cùng tìm hiểu để áp dụng khi cần nhé!

Khi đầu gối bị sưng đau cũng dùng bài thuốc với liệu trình 10 ngày nhưng thay vì uống trực tiếp thì chườm hỗn hợp lên vùng đầu gối bị sưng đau bằng cách giã nát 20 gram ngải cứu và lá lốt tươi cùng một chút giấm và chưng nóng.

Khi trời trở lạnh thì xương khớp bỗng đau nhức âm ỉ khiến người già không thể ngủ được. Bài thuốc trị liệu phù hợp là dùng lá lốt phơi khô 5 – 10 gram hoặc lá lốt tươi 15 – 30 gram. Nấu cùng 2 bát nước cho đến khi sắc lại còn nửa bát là được. Uống khi còn ấm và liên tục trong 10 ngày, nên dùng sau bữa tối.

Trị chứng ra mồ hôi ở tay, chân

Đối với bài thuốc chữa chứng ra mồ hôi tay, chân thì dùng 30g lá lốt tươi cho vào 1 lít nước đun sôi trong vòng 3 phút, sau đó cho thêm chút muối. Dùng nước này ngâm chân tay khi còn ấm trước khi đi ngủ.

Trị tổ đỉa

Bài thuốc dành cho chữa tổ đỉa với lá lốt là lấy 1 nắm lá lốt giã nát, vắt lấy 1 bát nước cô đặc và uống trực tiếp. Phần bã còn lại thì cho vào nồi đun với 3 bát nước, đun sôi vài lần rồi vớt bã để riêng.

Phần nước ấm sẽ dùng để rửa sạch tổ đỉa, còn phần bã dùng để đắp lên sau khi vệ sinh, lau khô, cuối cùng băng lại và lặp lại 1 ngày 2 lần và liên tục trong 7 ngày.

Trị đau bụng do nhiễm lạnh

Ngoài điều trị hiệu quả trong các chứng xương khớp, lá lốt còn hiệu quả trong chữa đau bụng do nhiễm lạnh. Dùng 20g lá lốt tươi, rửa sạch, sắc lấy nước uống sao cho còn khoảng 0,1 lít. Uống trong 2 ngày liên tục và trước khi ăn tối, dễ dùng hơn khi nước còn ấm và chỉ nấu đủ dùng trong 1 ngày.

Trị phù thũng do thận

Công thức trị phù thũng do thận bằng lá lốt bao gồm 20 gram lá lốt và 10 gram các loại bao gồm cà gai leo, rễ mỏ quạ, lá đa tông, rễ tầm gai, mã đề.

Nấu với 500ml nước cho đến khi sắc lại còn 150ml nước. Dùng trong ngày khi thuốc còn ấm, uống sau bữa trưa. Liên tục sắc thuốc uống trong 3 – 5 ngày sẽ phát huy tác dụng của lá lốt.

Cách dùng lá lốt chữa xương khớp

Bò xào lá lốt là món ăn ngon trong điều trị xương khớp

Một điều tuyệt vời khi chọn lá lốt chữa bệnh là chúng ta có thể đưa vào thực đơn ăn uống hằng ngày thơm ngon, hấp dẫn nhưng hiệu quả cũng không bị giảm bớt. Cách dùng lá lốt chữa xương khớp bằng thức ăn qua món canh lá lốt và bò xào lá lốt như sau:

Món canh lá lốt tương đối dễ thực hiện mà không mất quá nhiều thời gian. Canh lá lốt giúp giảm tải đau nhức, giúp khí huyết lưu thông. Chuẩn bị 1 nắm lá lốt tươi rửa sạch, thái nhỏ cộng với vài lát gừng thái sợi. Sau đó nấu nước sôi, cho lá lốt vào nấu chín rồi nêm gia vị vừa ăn, cho gừng vào sau cùng.

Món này nấu cùng thịt bò sẽ bổ sung chất sắt và rất bổ dưỡng, chỉ cần chuẩn bị lá lốt thái vừa ăn, thịt bò ướp gia vị và gừng băm, sau đó cho chảo và một chút dầu ăn lên bếp, khi dầu nóng thì cho thịt bò vào xào sơ, tiếp đến cho lá lốt vào, nêm nhẹ lại một lần nữa vừa ăn, đảo đều, rắc tiêu lên cho thơm và tắt bếp.

Ngâm chân bằng lá lốt có tác dụng gì? Ngâm chân bằng lá lốt có tác dụng gì?

Ngâm chân là bài trị liệu lý tưởng dành cho sức khỏe. Ngâm chân bằng lá lốt có tác dụng gì? Rất nhiều công dụng luôn đấy nhé, như là trị bệnh tiểu đường, cải thiện giấc ngủ, trị phong tê thấp, nhức mỏi xương khớp…Chia sẻ đến bạn vài công thức để ngâm chân hiệu quả hơn, bạn có thể tham khảo.

Cách làm lá lốt ngâm chân:

- Sử dụng muối biển.

- Chuẩn bị lá lốt lấy luôn cả phần rễ, lá, thân, tổng cộng khoảng 10 – 20 gram. Rửa sạch và cắt thành đoạn nhỏ tầm 4 – 5 cm.

- Nấu 1,5 lít nước sôi, cho lá lốt vào tới khi sôi lại thêm 5 phút thì tắt bếp.

- Tiếp tục cho thêm 2 thìa muối hột và đổ ra chậu đợi cho nguội bớt đến khi còn 40 – 45 độ C, không để quá ngập cổ chân và tiến hành ngâm trong 10 – 20 phút.

- Có thể thêm các nguyên liệu khác như gừng, sả, ngải cứu để tăng tác dụng tốt hơn và có thể kết hợp các động tác ấn, day, massage nhẹ nhàng nhằm kích thích các huyệt đạo dưới lòng bàn chân để công dụng của lá lốt chữa đau khớp phát huy hiệu quả triệt để.

Một vài điểm lưu ý khi ngâm chân bằng lá lốt:



Một vài điểm lưu ý khi ngâm chân bằng là lốt

- Ngâm nước ngập ít nhất trên mắt cá chân khoảng 2cm vì vùng huyệt đạo sẽ được phủ đều mới có thể tác động lên cả cơ thể.

- Không ngâm vào thời điểm trước và sau khi ăn tối 1 tiếng, chỉ nên ngâm trước khi ngủ 30 phút.

- Không ngâm quá lâu, dừng ngâm khi nước hết ấm.

- Sau khi ngâm nên lau chân thật khô và giữ ấm nếu vào mùa đông bằng tất, vớ.

- Không ngâm khi chân có vết thương hở.

- Không tiến hành ngâm đối với người bị suy giãn tĩnh mạch, phụ nữ đang mang thai.

- Nên giữ tinh thần thoải mái, thư giãn khi ngâm chân.

- Tăng cường tập thể dục thể thao và bổ sung chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Chúng ta cùng chia sẻ công thức ngâm lá lốt có tác dụng gì và cách làm nước ngâm cũng như những điều quan trọng để sử dụng lá lốt đúng cách và phát huy hiệu quả tốt nhất để những ai cần sẽ mau khỏi bệnh nhé!

Tác hại của lá lốt

Tác hại của lá lốt là gì?

Mặc dù lá lốt chữa được rất nhiều loại bệnh về xương khớp như chữa thoái hóa khớp gối bằng lá lốt, chữa viêm khớp bằng lá lốt…nhưng đồng hành cùng lợi cũng có hại nếu như chúng ta lạm dụng quá mức hoặc làm sai hướng dẫn, áp dụng sai đối tượng…

Bởi vì lá lốt có đặc tính ẩm, sử dụng dư thừa sẽ biến từ bổ thành độc dược. Bạn đã biết tác hại của lá lốt chưa?

Người muốn áp dụng lá lốt chữa đau khớp cần nhớ không nên sử dụng khi cơ thể bị nóng trong người, nhiệt người, táo bón và các chứng lợi hàm sưng đỏ, môi lưỡi khô hay khát nước bất thường, cũng như các bệnh về dạ dày, đường ruột.

Bên cạnh đó việc ngộ độc thực phẩm do cơ địa không thích ứng được hoăc dị ứng sẽ tạo ra những phản ứng bất thường cho cơ thể như nôn mửa, choáng váng. Cho nên không được dùng quá nhiều lá lốt.

Lá lốt kết hợp với nhiều loại thảo dược khác sẽ tốt hơn như lá xương sống, cỏ xước, có thể dùng dưới nhiều hình thức như sắc lấy nước uống, ngâm chân tay hoặc chế biến thành món ăn hằng ngày.

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Lá lốt là vị thuốc rẻ tiền, dân dã và hiệu quả cao trong điều trị bệnh

Lá lốt là vị thuốc rẻ tiền, dân dã nhưng cực hiệu quả trong điều trị tận gốc các bệnh về xương khớp trong thời gian ngắn và đau bụng do lạnh, ra nhiều mồ hôi chân tay, bị mụn nhọt hoặc đau đầu. Hy vọng rằng công dụng của lá lốt chữa đau khớp sẽ giúp gia đình bạn khỏi nỗi lo về các chứng bệnh trên.