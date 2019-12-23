Không thể bỏ qua 5 cách trị mụn nước vô cùng đơn giản dưới đây!

Dấu hiệu thường gặp của mụn nước là một phần da trồi lên, có chứa đầy dịch bên trong. Bạn có thể gặp các triệu chứng khác không được đề cập. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các dấu hiệu bệnh, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.

Muốn biết cách trị mụn nước , trước hết chúng ta cần phải biết đây là loại mụn gì và như thế nào. Mụn nước là một túi nhỏ chứa dịch, thường hình thành ở các lớp trên của da sau khi bị tổn thương. Mụn nước có thể xuất hiện bất cứ vị trí nào trên cơ thể nhưng phổ biến nhất là trên bàn tay và bàn chân.

Ngoài ra, hiếm hơn, mụn nước là kết quả của một tình trạng da. Tuy nhiên những tình trạng da này thường không rõ nguyên nhân, biểu hiện thường không rõ rệt.

Ngoài ra, loại virus gây ra bệnh thủy đậu cũng gây ra bệnh zona hoặc herpes zoster. Các virus tái xuất hiện ở một số người, lây từ người này sang người khác và tạo ra phát ban da với các mụn nước có thể vỡ.

Bệnh thủy đậu: hiện tượng nhiễm trùng gây ra bởi một loại virus, tạo ra các mụn ngứa và thường là các mụn nước trên da.

Mụn nước cũng có thể là một triệu chứng của vài loại nhiễm trùng. Chốc lở, nhiễm trùng da do vi khuẩn có thể xảy ra ở trẻ em và người lớn, có thể gây ra mụn nước.

Chàm dị ứng: là tình trạng da bị gây ra bởi chất gây dị ứng và có thể hình thành mụn nước. Một loại bệnh chàm khác là tổ đỉa cũng tạo ra mụn nước nhưng nguyên nhân của bệnh này thường không rõ ràng và có xu hướng tái phát nhiều lần.

Bỏng: nếu nghiêm trọng, có thể tạo ra mụn nước (bao gồm bỏng từ nhiệt, hóa chất và cháy nắng).

Viêm da tiếp xúc cũng có thể gây ra mụn nước. Đây là phản ứng da với chất gây dị ứng như cây thường xuân, cao su, chất kết dính hoặc chất kích thích như chất hóa học hoặc thuốc trừ sâu. Bệnh có thể gây đỏ, viêm da và mụn rộp.

Khi một vật gì đó chà xát lên làn da trong thời gian dài, xảy ra ma sát. Hiện tượng rất dễ gặp trên bàn tay và bàn chân, đặc biệt ở kẽ tay hoặc kẽ chân.

Có rất nhiều nguyên nhân tạm thời có thể gây ra mụn nước:

Bệnh ma cà rồng

Pemphigus

Viêm da dạng ecpet

Ly thượng bì bóng nước

3. Những ai thường mắc phải bệnh mụn nước?

Mụn nước là bệnh da liễu phổ biến, rất thường gặp và có thể ảnh hưởng bất cứ ai và mọi lứa tuổi. Bạn có thể kiểm soát bệnh này bằng cách giảm thiểu các yếu tố nguy cơ và tham khảo ý kiến bác sĩ ngay khi có những dấu hiệu bất thường.

Mụn nước có thể gặp ở cả trẻ em lẫn người lớn - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ mắc mụn nước, chẳng hạn như:

Đeo vớ cotton

Da đổ mồ hôi ẩm, tăng ma sát khi tiếp xúc

Không có vòm bàn chân hoặc bàn chân phẳng, tăng sự tiếp xúc của bàn chân đối với các vật thể khác

Dân tộc khác người Mỹ gốc Phi/người da đen

Sử dụng thuốc lá (bao gồm cả thuốc lá không khói).

4. Cách trị mụn nước hiệu quả không thể bỏ qua

Hầu hết mụn nước không cần điều trị. Nếu bạn để yên, chúng sẽ biến mất và không hề để lại di chứng nào. Tuy nhiên không nên tự ý nặn vì có thể gây ra nhiễm trùng, viêm nhiễm.

Mụn nước gây ra bởi nhiễm trùng cũng là tạm thời nhưng chúng cần được điều trị. Nếu bạn nghi ngờ mình có thể mắc một số loại nhiễm trùng, hãy báo cho bác sĩ. Bác sĩ có thể cho bạn sử dụng kháng sinh để điều trị mụn nước do nhiễm trùng.

Nếu bạn biết rõ nguyên nhân gây mụn nước, chẳng hạn như tiếp xúc với một hóa chất hay sử dụng một loại thuốc thì bạn hãy ngừng sử dụng các sản phẩm đó.

Một số tình trạng có thể gây ra mụn nước chẳng hạn như pemphigus thì không thể chữa khỏi. Bác sĩ có thể kê toa điều trị để giúp bạn kiểm soát các triệu chứng, có thể bao gồm các loại kem steroid để làm giảm chứng phát ban da hoặc các kháng sinh để chữa nhiễm trùng da.

Nếu bạn có mụn nước lớn hoặc gây đau, cần đến bác sĩ và thực hiện tiểu phẫu: làm bể mụn nước dưới điều kiện vô trùng.

Dưới đây là 5 cách trị mụn nước bằng những thành phần thiên nhiên. Những phương pháp này sẽ có tác dụng làm dịu và hiệu quả chậm; bù lại hoàn toàn có thể đảm bảo độ lành tính của chúng. Tuy nhiên, cần đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ cũng như chất lượng vệ sinh an toàn, để tránh những kích ứng không đáng có. Bên cạnh đó nếu da bạn quá nhạy cảm thì cũng nên lưu ý khi sử dụng.

4.1. Cách trị mụn nước ở tay bằng lô hội

Gel lô hội là thành phần có thể làm dịu và ngăn chặn nhiễm trùng vùng da có mụn nước - Ảnh minh họa: Internet

Lô hội (nha đam) có tác dụng làm se các nốt mụn nước và ngăn ngừa nhiễm trùng hoặc lây lan sang các vùng da khác. Vì vậy, bạn chỉ cần sử dụng phần gel lô hội trong suốt và thoa lên da. Chỉ sau một thời gian ngắn kiên trì thực hiện sẽ thấy kết quả rõ rệt.

4.2. Cách trị mụn nước trên mặt bằng dầu lá trà

Với đặc tính kháng khuẩn nên dầu lá trà có thể là nguyên liệu trị nổi mụn nước ở tay hiệu quả nhanh chóng. Bạn chỉ cần thoa đều nguyên liệu này lên vùng da có mụn nước. Lưu ý phải giữ vệ sinh sạch sẽ.

4.3. Đá lạnh

Chườm đá lạnh đã bọc khăn lạnh lên vùng da bị mụn nước, thư giãn khoảng 15 phút. Nếu sau thời gian đó mà không thấy mụn nước xẹp xuống thì tiếp tục áp đá thêm để đạt hiệu quả như ý muốn. Đây là cách bạn có thể sử dụng để làm dịu những nốt mụn nước nếu chúng gây ngứa hoặc đau. Lưu ý không chà đá lạnh trực tiếp lên da mà hãy bọc chúng bằng một chiếc khăn mỏng.

Chú ý khi chườm đá, không nên để tiếp xúc trực tiếp với da - Ảnh minh họa: Internet

4.4. Giấm

Muốn tăng hiệu quả điều trị mụn nước ở tay, bạn ngâm 1 tờ giấy ăn thấm giấm rồi đắp lên vùng da mụn nước khoảng 5 phút, đợi nó khô lại. Bởi trong giấm có hàm lượng axit axetic cao vừa giúp giảm đau, kháng viêm và giảm cháy nắng nhanh chóng.

4.5. Trà đen

Đây là loại trà không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn tác dụng kháng viêm và giảm đau thần tốc. Bạn chỉ cần thấm nước trà đen lên cùng da bị mụn là đủ để tiêu diệt mụn nước ở tay tận gốc. Nên sử dụng lá trà tươi, chưa qua chế biến.

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5. Những thói quen sinh hoạt nào giúp bạn hạn chế diễn tiến của bệnh mụn nước

Để làm giảm các cơn đau do mụn nước gây ra, bạn có thể áp dụng những phương pháp dưới đây:

Rửa tay nước bằng xà phòng và nước ấm trước khi chạm tay vệ sinh cho vùng mụn

Giữ vệ sinh cẩn thận là một trong những điều cần lưu ý khi bị mụn nước - Ảnh minh họa: Internet

Rửa mụn nước bằng i-ốt

Thoa thuốc mỡ (Vaseline®, Plastibase®, các biệt dược khác) vào mụn nước và đắp một miếng gạc lên đó nhưng không dán băng. Nếu có dấu hiệu phát ban, bạn hãy ngừng sử dụng thuốc mỡ

Bôi thuốc mỡ để tránh lây lan sang các vùng da khác - Ảnh minh họa: Internet

Thay quần áo mỗi ngày. Thoa thêm thuốc mỡ và băng lại.

Trên đây là những lưu ý và cách trị mụn nước. Loại mụn này sẽ không gây nguy hiểm nếu bình tĩnh và có cách xử lý phù hợp. Quan trọng nhất là phải hạn chế nặn hay ma sát vùng da có mụn nước để tránh gây tổn thương. Mong rằng những chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn có thêm nhiều thông tin về mụn nước.