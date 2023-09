Phải làm gì khi bị đau khớp háng bên trái?

Đau khớp háng bên trái là triệu chứng chỉ điểm rằng khớp háng bên trái đang gặp phải tình trạng bệnh lý. Đôi khi đơn giản là do vận động quá mức nhưng đôi khi lại nặng nề hơn có thể là bị như viêm, hoại tử khớp háng…. Bệnh có thể gặp ở bất cứ độ tuổi nào.

Đau xương khớp háng bên trái gây thoái hóa ngoài nguyên nhân do tuổi già, bệnh còn có thể là tiến triển của những bệnh lý khác tại khớp háng trước đó như:

Nặng hơn còn xuất hiện các đợt viêm do phản ứng của khớp làm xuất hiện triệu chứng sưng, nóng, đỏ, đau. Người bệnh sẽ bị hạn chế trong việc di chuyển, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống.

Sau những chấn thương như: Xương đùi bị gãy ở cổ, trật khớp háng hoặc ổ cối vỡ.

Thoái hóa khớp háng sau bệnh hoại tử chỏm xương đùi. Trong quá trình hoại tử các cấu trúc sụn, dây chằng, xương,… đã bị hủy hoại một phần và tăng sinh các tổ chức xơ hóa làm cho cấu trúc khớp bị thay đổi. Về sau chức năng sinh lý, giải phẫu không còn nguyên vẹn kéo theo đó quá trình thoái hóa sớm. Thấp khớp, viêm cột sống dính khớp, viêm khớp dạng thấp.

1.2. Viêm khớp háng

Ở trẻ em nếu bị viêm khớp háng thì rất nguy hiểm vì về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Bệnh do nhiều nguyên nhân có thể là do di truyền, do mắc virus,…

Tình trạng viêm khớp háng bên trái cũng có thể xảy ra ở người lớn nhưng thường thấp hơn ở trẻ em, nguyên nhân được nhận định là do các rễ thần kinh bị chèn ép.

Những bệnh gây ra đau khớp háng bên trái - Ảnh minh họa: Internet

1.3. Trật khớp háng

Cử động bất thường tại khớp háng hay quá mức trong quá trình tập luyện, chơi thể thao, lao động cũng có nguy cơ gây trật khớp háng dẫn đến đau khớp háng bên trái. Người bệnh sẽ có cơn đau đột ngột, sau đó là mất vận động khớp háng.

Cần đưa người bệnh đến khám và kiểm tra, chụp X-quang để chẩn đoán và có hướng xử trí kịp thời, đúng đắn. Không được tự ý nắn chỉnh tại nhà.

1.4. Loạn sản khớp háng tiến triển (DDH)

Là bệnh gặp ở trẻ nhỏ với nhiều dạng khác nhau bao gồm: Loạn sản khớp háng, loạn sản ổ cối, loạn sản tiến triển khớp háng, trật khớp háng tiến triển, trật khớp háng bẩm sinh.

Như vậy, đau khớp háng bên trái có thể là triệu chứng của bệnh thoái hóa khớp háng nhưng cũng có thể là hậu quả để lại của gãy xương, viêm gân, bao hoạt dịch… Nên việc cải thiện phụ thuộc vào kết quả chẩn đoán bệnh. Nếu đau do thoái hóa khớp, điển hình là tổn thương sụn khớp và xương dưới sụn, bên cạnh giảm đau, thông thường cần kết hợp giữa việc giảm đau và tái tạo nuôi dưỡng sụn khớp, và xương dưới sụn để hồi phục hai chức năng quan trọng gây đau khớp háng. Ngược lại, đau do gãy xương, thoát vị phải cần phẫu thuật và cải thiện theo sự chỉ định của chuyên gia chuyên khoa.

Tình trạng đau khớp háng bên trái ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Song song với việc cải thiện, bản thân mỗi người cũng cần có ý thức phòng bệnh bằng cách giảm cân để giảm áp lực lên khớp háng, lao động và tập thể dục, thể thao vừa sức, có chế độ ăn uống phù hợp hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ không tốt cho khớp và đặc biệt là chăm sóc sụn khớp và xương dưới sụn ngay từ sớm.

2. Nguyên nhân khác gây ra đau xương khớp háng bên trái

Do chấn thương : Tai nạn xe, ngã cầu thang,… khiến khớp háng tổn thương nhưng không chữa dứt điểm dẫn đến viêm khớp háng kèm theo thường xuyên, nhất là khi trái gió trở trời.

: Tai nạn xe, ngã cầu thang,… khiến khớp háng tổn thương nhưng không chữa dứt điểm dẫn đến viêm khớp háng kèm theo thường xuyên, nhất là khi trái gió trở trời. Làm việc không khoa học : Thường xuyên khuân vác đồ nặng, ngồi không đúng tư thế sẽ tác động tiêu cực đến khớp háng và gây đau khớp háng bên trái, bên phải hoặc viêm khớp gối kéo dài.

: Thường xuyên khuân vác đồ nặng, ngồi không đúng tư thế sẽ tác động tiêu cực đến khớp háng và gây đau khớp háng bên trái, bên phải hoặc viêm khớp gối kéo dài. Nguyên nhân do thừa cân: Cân nặng dư thừa sẽ gây áp lực lên cột sống và cả khớp háng. Từ đó khớp này bị tổn thương và đau nhức âm ỉ.

Thừa cân, béo phì cũng là một trong những nguyên nhân gây ra đau xương khớp háng bên trái - Ảnh minh họa: Internet

Lạm dụng rượu bia, thuốc lá : Các chất kích thích trong rượu bia, thuốc lá gây tắc mao mạch chỏm đùi, thiếu máu tại vùng đùi, háng và dẫn đến đau khớp háng thậm chí là hoại tử xương khớp tại đây.

: Các chất kích thích trong rượu bia, thuốc lá gây tắc mao mạch chỏm đùi, thiếu máu tại vùng đùi, háng và dẫn đến đau khớp háng thậm chí là hoại tử xương khớp tại đây. Tập luyện sai cách : Tập thể dục, thể thao không đúng cách sẽ khiến xương khớp dễ tổn thương, gây đau nhức xương khớp.

: Tập thể dục, thể thao không đúng cách sẽ khiến xương khớp dễ tổn thương, gây đau nhức xương khớp. Nguyên nhân viêm đau khớp háng bẩm sinh : Các dị tật bẩm sinh như hẹp khe khớp, dính khớp háng sẽ gây viêm khớp háng, hạn chế vận động chi dưới. Nếu không phát hiện, xử lý kịp thời có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

: Các dị tật bẩm sinh như hẹp khe khớp, dính khớp háng sẽ gây viêm khớp háng, hạn chế vận động chi dưới. Nếu không phát hiện, xử lý kịp thời có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi : Mạch máu nuôi chỏm xương đùi bị hạn chế do tổn thương từ trật khớp, gãy cổ xương đùi,… gây ra đau khớp háng âm ỉ, khó chịu.

: Mạch máu nuôi chỏm xương đùi bị hạn chế do tổn thương từ trật khớp, gãy cổ xương đùi,… gây ra đau khớp háng âm ỉ, khó chịu. Viêm khớp dạng thấp : Tình trạng viêm nhiễm tại khớp háng sẽ gây ra các cơn đau ở khớp háng, đau nhức lan xuống vùng đùi, bẹn. Người bệnh còn thấy khớp háng sưng đỏ, bệnh có tính đối xứng nên sẽ gây đau khớp háng bên trái, bên phải.

: Tình trạng viêm nhiễm tại khớp háng sẽ gây ra các cơn đau ở khớp háng, đau nhức lan xuống vùng đùi, bẹn. Người bệnh còn thấy khớp háng sưng đỏ, bệnh có tính đối xứng nên sẽ gây đau khớp háng bên trái, bên phải. Nguyên nhân viêm khớp háng do thoát vị bẹn : Bệnh nhân sẽ thấy vùng háng hoặc bìu phình to do một phần màng tế bào lót khoang bụng chui vào túi thoát vị. Từ đó bệnh gây đau khớp háng, đau vùng bẹn, đau nhiều khi ho mạnh hoặc cúi người mang vật nặng.

: Bệnh nhân sẽ thấy vùng háng hoặc bìu phình to do một phần màng tế bào lót khoang bụng chui vào túi thoát vị. Từ đó bệnh gây đau khớp háng, đau vùng bẹn, đau nhiều khi ho mạnh hoặc cúi người mang vật nặng. Tiểu đường: Bệnh lý gây lắng đọng Collagen tại các khớp và tạo thành sẹo xơ gây đau nhức tại khớp tay, khớp đầu gối, khớp háng,…

3. Cách xử lý khi bị đau khớp háng bên trái

Tùy từng mặt bệnh, nguyên nhân mà sẽ có phác đồ điều trị khác nhau, nhưng cơ bản đều là cho bệnh nhân dùng thuốc giảm đau, ngoài ra sẽ kết hợp với các phương pháp, loại thuốc khác nhau.

3.1. Với nguyên nhân là chấn thương

Những trường hợp đau khớp háng bên phải, trái không cần phẫu thuật, không đủ điều kiện phẫu thuật thì áp dụng các phương pháp: Nắn chỉnh khớp, bó bột, kéo liên tục.

Nẹp cố định chân - Ảnh minh họa: Internet

Những trường hợp đủ điều kiện phẫu thuật và cần phẫu thuật thì tùy mức độ tổn thương, vị trí tổn thương mà chọn phương pháp phẫu thuật thay khớp háng bán phần hay toàn phần.

Lưu ý: Người đã từng bị trật khớp háng thì nguy cơ bị trật lại là rất cao, vì vậy cần có chế độ tập luyện, chơi thể thao điều độ, tránh quá sức.

3.2. Các bệnh viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp, thấp khớp

Sử dụng thuốc chống viêm không steroid, thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày, chế phẩm sinh học.

Đặc biệt với bệnh hoại tử chỏm xương đùi: Đây là bệnh lý nguy hiểm có thể ảnh hưởng tới tính mạng bệnh nhân. Bệnh đang có xu hướng trẻ hóa, hậu quả bệnh để lại còn có thể dẫn tới tàn tật vì vậy cần được điều trị đúng đắn, kịp thời. Đối với giai đoạn sớm cần điều trị bằng các thuốc giảm đau, chống viêm. Cần thiết thì phẫu thuật.

>>> Xem thêm:

- Phải làm gì khi bị đau khớp háng bên phải?

3.3. Viêm khớp háng

Đặc biệt là viêm khớp háng ở trẻ em cần đặc biệt chú ý. Bệnh được điều trị tùy theo nguyên nhân nhưng chủ yếu là các thuốc chống viêm, tăng sức đề kháng cho trẻ. Sau khi đã điều trị bằng phác đồ đơn giản mà bệnh không có diễn biến tốt lên thì bác sĩ có thể can thiệp phẫu thuật bằng cách thay khớp háng nhân tạo cho trẻ.

Cần có chế độ tập luyện và nghỉ ngơi hợp lý để khắc phục tình trạng đau khớp háng bên trái - Ảnh minh họa: Internet

2.4. Thoái hóa khớp háng do tuổi già

Là bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn. Chỉ có thể dùng các thuốc giảm đau tạm thời, bổ sung dinh dưỡng, tập luyện đều đặn để nâng cao sức khỏe và giảm tốc độ quá trình thoái hóa.

Trên đây là một vài thông tin cơ bản về triệu chứng đau khớp háng bên trái. Hy vọng bạn đọc đã có thêm những thông tin bổ ích!