Trong thực tế, xì hơi chính là nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người. Xì hơi là để thải ra khí thải không cần thiết sau khi tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu xì hơi không kiểm soát và quá nhiều không chỉ gây bất tiện và khó chịu cho chính chủ và những người xung quanh. Mà còn là dấu hiệu cảnh báo bạn đang mắc một số bệnh về đường ruột và dạ dày. Cụ thể như:

Xì hơi là một chức năng hết sức bình thường của cơ thể, xuất hiện khi hơi tích tụ quá nhiều trong dạ dày và nó cần phải được giải phóng ra ngoài bớt. Ở đây thường có 2 cách, đầu tiên là giải phóng bằng đường miệng qua trạng thái nấc cụt, ợ hơi, còn cách thứ 2 chính là xì hơi qua đường hậu môn.

Hiện tượng xì hơi là nhu cầu tự nhiên mà ai cũng có thể gặp phải. Vì vậy, bạn không nên quá lo lắng. Tuy nhiên, với một số trường hợp như xì hơi nhiều và nặng mùi, kèm theo cảm giác đau. Đó chính là dấu hiệu cảnh báo bạn đang mắc một số bệnh liên quan đến tiêu và dạ dày. Cần nhanh chóng đến bệnh viện để kiểm tra và phát hiện bệnh kịp thời.

Như đã nói ở trên, xì hơi là hoạt động cơ bản và bình thường của cơ thể để thải khí độc ra ngoài. Vì vậy, nếu ngại ngùng và nhịn xì hơi nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Điều này sẽ khiến các khí thể bị huyết dịch hấp thu trở lại. Bắt buộc cơ thể phải tiếp tục thực hiện thêm một quá trình thải độc khác. Có thể khiến cơ thể mắc phải hiện tượng trúng độc mãn tính. Biểu hiện cụ thể như đầy hơi chướng bụng, tiêu hóa kém, hoa mắt chóng mặt. Thậm chí có thể bị tắc nghẽn ruột rất nguy hiểm.

2. Nguyên nhân của bệnh xì hơi nhiều

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh xì hơi. Nếu chỉ xì hơi ở tình trạng bình thường, lâu lâu mới xuất hiện thì bạn không cần phải lo lắng gì cả và hoàn toàn có cách chữa bệnh xì hơi nhiều tại nhà, sức khỏe của bạn vẫn rất ổn nhưng nếu xảy ra quá thường xuyên thì bạn nên tìm hiểu kỹ những nguyên nhân dưới đây:

Nguyên nhân gây xì hơi nhiều và nặng mùi - Ảnh minh họa: Internet

Do thức ăn chưa tiêu hóa hết ở dạ dày, nên khi đi xuống ruột già sẽ được các vi khuẩn tại đây phân hủy tạo ra những chất khí muốn thoát ra bên ngoài bằng đường hậu môn.

Khi nói chuyện hoặc nhai nuốt thức ăn, bạn hút vào quá nhiều không khí khiến chúng tích trữ trong bụng.

Mắc bệnh nặng: Khi xì hơi còn đi kèm theo các triệu chứng như đau, tiêu chảy, táo bón thì có thể bạn đã mắc phải căn bệnh gì đó.

Do ăn quá nhiều tinh bột khiến cơ thể không đủ hệ thống men để chuyển hóa hết.

Ăn nhiều chất béo, gia vị, chất kích thích (rượu, bia, cà phê, thuốc lá).

Ăn uống quá nhanh, nhai không kỹ, nuốt vội vàng.

Do rối loạn hệ thống vi khuẩn trong đường tiêu hóa (loạn khuẩn) làm cho thức ăn không đủ men để chuyển hóa thức ăn gây ứ đọng, lên men và sinh hơi.

3. Các cách chữa bệnh xì hơi nhiều

Bệnh xì hơi thật sự bất tiện, khiến bạn luôn phải tự ti, xấu hổ khi làm việc cũng như khi giao tiếp với mọi người xung quanh. Không cần phải quá lo lắng, hiện có rất nhiều phương pháp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả để bạn có thể áp dụng đấy.

Nước chanh + gừng + mật ong

Có thể bạn chưa biết, một trong những cách hỗ trợ giảm tình trạng xì hơi nhiều chính là sử dụng hỗn hợp nước chanh, gừng cùng mật ong. Những nguyên liệu này khi kết hợp lại với nhau sẽ giúp dạ dày nhanh chóng tiêu hóa hết thức ăn, tránh trường hợp đầy hơi, ứ bụng rồi dẫn đến xì hơi.

Nước chanh gừng mật ong chữa bệnh xì hơi nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Mua 1 trái chanh về vắt lấy nước cốt.

Gừng thì cạo vỏ, rửa sạch rồi cắt nhỏ.

Bạn cho nước cốt chanh, mật ong cùng gừng giã dập với liều lượng 2 muỗng cafe vào hòa cùng nước ấm.

Uống hỗn hợp này mỗi ngày và sau mỗi bữa ăn.

Nước chanh nóng

Ngoài việc kết hợp với 2 nguyên liệu trên, bạn cũng có thể dùng riêng chanh để làm giảm triệu chứng khó tiêu, đầy bụng, xì hơi mà vẫn vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, chanh còn có tác dụng hỗ trợ thêm axit cho dạ dày và chống lại các vi khuẩn có trong thức ăn.

Một ly nước chanh ấm giảm tình trạng xì hơi nhiều và nặng mùi - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Bạn mua chanh về vắt lấy nước cốt.

Chuẩn bị một ly nước ấm.

Pha một muỗng canh nước cốt chanh vào ly nước.

Bạn uống mỗi ngày trước bữa ăn.

Ăn một số loại hoa quả

Một trong những phương pháp quan trọng để bạn hạn chế tình trạng ứ bụng, dẫn đến xì hơi liên miên chính là nạp nhiều hoa quả có lợi cho dạ dày vào cơ thể. Với những loại hoa quả đơn giản như cam, nho đều có hiệu quả rất tốt để giảm thiểu căn bệnh xì hơi khá xấu hổ đấy.

Thay đổi chế độ ăn uống

Ngoài việc ăn hoa quả, bạn cũng cần ăn thêm nhiều rau xanh và các loại protein dễ tiêu hóa như gà, cá,… hay các loại carbohydrate phức hợp như gạo. Ngoài ra, ăn thêm các loại hạt không thêm muối và tạm thời tránh xa bánh mì cũng như thực phẩm cho thêm đường.

Vào mỗi buổi sáng, bạn nên ăn thêm vài nhánh tỏi, bởi vì trong tỏi có chứa chất allicin có khả năng tiêu diệt các vi khuẩn gây hại trong dạ dày.

Chế độ ăn uống nhiều rau xanh giúp giảm thiểu tình trạng chướng bụng, đầy hơi - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, để hỗ trợ dạ dày cũng như tạo một chế độ dinh dưỡng tốt hơn, bạn cần bổ sung cho cơ thể thêm các vi sinh từ các gói men tiêu hóa chứa vi khuẩn rất tốt cho hệ tiêu hóa như lactobacillus và bifidobacterium. Bạn có thể dễ dàng mua những gói men tiêu hóa này ở bất kỳ nhà thuốc nào và nên uống 1 gói vào bữa sáng, 1 gói vào buổi tối nhé!

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Những lưu ý khi chữa bệnh xì hơi nhiều

Ngoài những biện pháp trên, bạn cần lưu ý một số điều dưới đây để tránh bệnh xì hơi quay lai “quấy rầy”.

Ăn chậm nhai kỹ để nước bọt làm việc tốt hơn, hỗ trợ tối đa cho hệ tiêu hóa.

Sau khi ăn, cần đi bộ, hoạt động nhẹ nhàng, tập những bài thể dục nhỏ để giúp đẩy hơi xuống phần dưới của ruột.

Hạn chế các loại thức ăn dầu mỡ, chất kích thích cũng như phải tìm được đâu là nguyên nhân chính khiến mình bị xì hơi.

Với 5 cách chữa bệnh xì hơi nhiều đã được chia sẻ ở trên, hy vọng có thể giúp bạn tìm được phương pháp phù hợp nhất để chấm dứt căn bệnh xấu hổ này. Ngoài ra, việc kiên trì cũng như giữ cho mình một tinh thần lạc quan, vui vẻ chính là chìa khóa chống lại bệnh tật hiệu quả nhất đó.